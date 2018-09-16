Украина до конца года намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море
В правительстве страны заявили, что это необходимо для отпора агрессивным действиям России в регионе. В пятницу президент Петр Порошенко сказал о том, что Москва намерена оккупировать Азовское море так же, как и Крым.
Комментарии27
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kottigr1 16 сентября 2018 | 21:05
Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.
dmast79 16 сентября 2018 | 21:15
kottigr1: Так за чем же дело?
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 21:20
В пятницу президент Петр Порошенко сказал о том, что Москва намерена оккупировать Азовское море так же, как и Крым...
Я знаю - база будет,
я знаю - Азову цвесть,
когда такие люди
в стране украинской есть!..
kapitonovih_36 16 сентября 2018 | 21:42
два корыта и три тазика с рогатками...у каклов офигенная база будет...
protoukrop 16 сентября 2018 | 21:48
kapitonovih_36: Я думаю,что у них нет денег даже на два корыта. Внешние долги Украины продолжают расти как снежный ком. Батискаф "Украина" продолжает погружение в Марианскую Дупу.
nikmart001 16 сентября 2018 | 21:41
dmast79: Дело в Трампе, ему это, как бы вам помягче сказать, и на хрен не надо.
sg100 16 сентября 2018 | 21:18
kottigr1:
Окраина уже собиралась такую базу в Севастополе устроить. Известно чем кончилось..
kondrat_vlad 16 сентября 2018 | 21:30
sg100: Если опросить народ, хочет ли он дальше быть под игом путино-малышевских или он хочет чтобы НАТО пришло и очистило страну от этой нечисти, думаю что после пенсионного геноцида народ бы сунул нож в спину путино-малышевскому криминальному синдикату.
dmast79 16 сентября 2018 | 21:35
kondrat_vlad: Новая либеральная методичка? Уже второй про НАТО тут парит - и эти тупицы ещё удивляются, почему на выборах больше 2 процентов они не набирают.
А все потому, что не надо народ держать за дураков без памяти.
tremens_delirium 16 сентября 2018 | 21:36
kondrat_vlad: ✄ думаю что после пенсионного геноцида ✄
У НАТОвцев пенсионный возраст поболее российского будет. И давно.
Так что оккупантам придётся, угрожая расстрелом не позволять умирать гражданам России. Как-то так.
oo0oo 16 сентября 2018 | 21:18
Украина - исторически сухопутное государство, и она вообще не должна иметь выход к Азовскому морю, и тем более фантазировать на тему каких-то баз ВМФ)
agamasat 16 сентября 2018 | 21:28
oo0oo: что значит исторически? Исторически вам бы сейчас в лаптях ходить.
alexsokoll 16 сентября 2018 | 21:32
Ждём салососучий катер "гетьман сильнобздячий".
:))))
Бандеры безнадёжно тупы.
zztop1960 16 сентября 2018 | 21:31
oo0oo: Украина - исторически сухопутное государство &&& Как и Россия ( Московия) ни одного моря , кроме Москва-реки , остальное всё захваченные чужие территории . Питер- Ингерманландия , Чёрное море - Черкесия и Крымское ханство и т.д. и всё с помощью геноцида местного населения
serhio_25__ 16 сентября 2018 | 21:39
kottigr1: ""Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100"" - а не ты посоветовал властям Украины сдать базу в Крыму американцам?
parasuk_ 16 сентября 2018 | 21:10
Нашли наконец куда пристроить гордость украинского подводного флота запорожье :)
nina51 16 сентября 2018 | 21:13
Суровый дядя Петя 3 корыта купил в сельпо - базе быть ! )))
stopkran1969 16 сентября 2018 | 21:15
Пора, и то правда
andy66 16 сентября 2018 | 21:25
особенное веселье у портянок вызывает отсутствие военного флота у Украины ...
Портянки, а вы помните ПОЧЕМУ этого флота у нее нет? А вы помните, что 4 года назад российские военные брали украинские военные суда на абордаж? Им еще придется платить за это ((((
dmast79 16 сентября 2018 | 21:31
andy66: Россия неоднократно предлагала Украине забрать свои корабли. В ответ было что-то невнятное, но щеневмерлое. А всё потому, что украинские корабли за время "самостийности" пришли в такое состояние, что если кому-то и брать их на абордаж - то только бригадам газорезчиков и сборщиков вторчермета.)))
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 21:48
andy66: Аххааахахахаахаахаха а а ахахахаах, дурило какломордое, перечитай внимательно, что ты сейчас написал! ;-))))) про "военные суда" и прочее ))))))
Ну, нельзя так подставляться в слабоумии)))
Ну, прям, как ваш нынешний и будущий вождь - Пэдро-алкашка. )))
ВОЕННЫЕ АТОМНЫЕ РАКЕТНЫЕ, ПОДВОДНЫЕ И АВИАНОСНЫЕ СУДА УКРАИНЫ !!! ЗВУЧИТ, ...ля!!!!
kondrat_vlad 16 сентября 2018 | 21:26
Нам нужно использовать НАТО в своих внутре-российских делах. Это даже очень поможет.
Думаю просто необходимо было бы сделать в Азовском море базу НАТО для начала. Чтобы Ротенберги и Тимченки поняли что их передвижение отслеживается. Это бы повысило градус недоверия всей этой путинской мрази, они бы начали жрать друг друга быстрее.
Затем нужно было бы чтобы НАТО контролировалло воздушное пространство на юг, Турция, Иран. И как появляется Тимченка или Ротенберг, так и сажать эти самолеты и продавать с молотка, как собственность Российской Федерации и возвращать в порядке судебного возмещения будущим пенсионерам.
План бы работал неплохо, думаю даже сами люди бы рассказали бы НАТОовцам, где плавает Ротенберг или летает Тимченка.
Вот вам и пенсионный фонд.
dmast79 16 сентября 2018 | 21:42
kondrat_vlad: Истерика у хохлов нарастает - не работает в России либеральная отрава, к власти вместо единороссов приходят коммунисты, которые запросто могут национализировать природные ресурсы России и уничтожить проамериканскую олигархию как класс... А это будет смертельный удар по майдану - идеи социальной справедливости заразят нищий украинский народ, и он побежит обратно в нью-СССР.
unprejudiced 16 сентября 2018 | 21:28
Пользователи социальных сетей высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, обвинившего Россию в стремлении «оккупировать» Азовское море.
Глава общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе назвал подобное предположение нелепым.
«Как говорится, маразм крепчал, куда еще дальше-то? Вспоминая историю с „Нордом”, я бы вообще молчал на его месте», — написал Руслан Ливанов.
«Что же он так плохо закусывает… — сыронизировал Александр Яковлев.
Многие комментаторы отметили, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез.
«Если бы его кто всерьез воспринимал… Он каждый месяц обещает флаг поднять то над Донецком, то над Ялтой», — напомнила Алина Прищеп.
«Обычная попытка политического пиара», — нашел объяснение заявлению Порошенко Станислав Петрушин.
pravdatut 16 сентября 2018 | 21:40
Ботокс разорвёт щеки и настанет период очищения Московии.
kryimzdick 16 сентября 2018 | 21:46
От слова "Украина" прижопинские текут
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 21:46
А я им верю. Сколотят деревянный причал, воткнут пару столбов для пары катеров и делу край.
Какой флот, такая и база)