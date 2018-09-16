Z Архив новостей новости
5 27 6 991
21:02, 16 сентября 2018

Украина до конца года намерена создать базу военно-морских сил в Азовском море

В правительстве страны заявили, что это необходимо для отпора агрессивным действиям России в регионе. В пятницу президент Петр Порошенко сказал о том, что Москва намерена оккупировать Азовское море так же, как и Крым.

Комментарии

27

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kottigr1 16 сентября 2018 | 21:05

Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100... И всё сразу и надолго будет нормально с международным судоходством в Азовском море.

dmast79 16 сентября 2018 | 21:15

kottigr1: Так за чем же дело?

rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 21:20

В пятницу президент Петр Порошенко сказал о том, что Москва намерена оккупировать Азовское море так же, как и Крым...

Я знаю - база будет,
я знаю - Азову цвесть,
когда такие люди
в стране украинской есть!..

kapitonovih_36 16 сентября 2018 | 21:42

два корыта и три тазика с рогатками...у каклов офигенная база будет...

protoukrop 16 сентября 2018 | 21:48

kapitonovih_36: Я думаю,что у них нет денег даже на два корыта. Внешние долги Украины продолжают расти как снежный ком. Батискаф "Украина" продолжает погружение в Марианскую Дупу.

nikmart001 16 сентября 2018 | 21:41

dmast79: Дело в Трампе, ему это, как бы вам помягче сказать, и на хрен не надо.

sg100 16 сентября 2018 | 21:18

kottigr1:
Окраина уже собиралась такую базу в Севастополе устроить. Известно чем кончилось..

kondrat_vlad 16 сентября 2018 | 21:30

sg100: Если опросить народ, хочет ли он дальше быть под игом путино-малышевских или он хочет чтобы НАТО пришло и очистило страну от этой нечисти, думаю что после пенсионного геноцида народ бы сунул нож в спину путино-малышевскому криминальному синдикату.

dmast79 16 сентября 2018 | 21:35

kondrat_vlad: Новая либеральная методичка? Уже второй про НАТО тут парит - и эти тупицы ещё удивляются, почему на выборах больше 2 процентов они не набирают.
А все потому, что не надо народ держать за дураков без памяти.

tremens_delirium 16 сентября 2018 | 21:36

kondrat_vlad: ✄  думаю что после пенсионного геноцида   ✄

У НАТОвцев пенсионный возраст поболее российского будет. И давно.
Так что оккупантам придётся, угрожая расстрелом не позволять умирать гражданам России. Как-то так.

oo0oo 16 сентября 2018 | 21:18

Украина - исторически сухопутное государство, и она вообще не должна иметь выход к Азовскому морю, и тем более фантазировать на тему каких-то баз ВМФ)

agamasat 16 сентября 2018 | 21:28

oo0oo: что значит исторически? Исторически вам бы сейчас в лаптях ходить.

alexsokoll 16 сентября 2018 | 21:32

Ждём салососучий катер "гетьман сильнобздячий".

:))))

Бандеры безнадёжно тупы.

zztop1960 16 сентября 2018 | 21:31

oo0oo: Украина - исторически сухопутное государство &&& Как и Россия ( Московия) ни одного моря , кроме Москва-реки , остальное всё захваченные чужие территории . Питер- Ингерманландия , Чёрное море - Черкесия и Крымское ханство и т.д. и всё с помощью геноцида местного населения

serhio_25__ 16 сентября 2018 | 21:39

kottigr1: ""Надо просто Украине сдать в символическую аренду под базу ВМФ США территории на острове Тузла, лет на 100"" - а не ты посоветовал властям Украины сдать базу в Крыму американцам?

parasuk_ 16 сентября 2018 | 21:10

Нашли наконец куда пристроить гордость украинского подводного флота запорожье :)

nina51 16 сентября 2018 | 21:13

Суровый дядя Петя 3 корыта купил в сельпо - базе быть ! )))

stopkran1969 16 сентября 2018 | 21:15

Пора, и то правда

andy66 16 сентября 2018 | 21:25

особенное веселье у портянок вызывает отсутствие военного флота у Украины ...

Портянки, а вы помните ПОЧЕМУ этого флота у нее нет? А вы помните, что 4 года назад российские военные брали украинские военные суда на абордаж? Им еще придется платить за это ((((

dmast79 16 сентября 2018 | 21:31

andy66: Россия неоднократно предлагала Украине забрать свои корабли. В ответ было что-то невнятное, но щеневмерлое. А всё потому, что украинские корабли за время "самостийности" пришли в такое состояние, что если кому-то и брать их на абордаж - то только бригадам газорезчиков и сборщиков вторчермета.)))

blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 21:48

andy66: Аххааахахахаахаахаха а а ахахахаах, дурило какломордое, перечитай внимательно, что ты сейчас написал! ;-))))) про "военные суда" и прочее ))))))
Ну, нельзя так подставляться в слабоумии)))
Ну, прям, как ваш нынешний и будущий вождь - Пэдро-алкашка. )))



ВОЕННЫЕ АТОМНЫЕ РАКЕТНЫЕ, ПОДВОДНЫЕ И АВИАНОСНЫЕ СУДА УКРАИНЫ !!! ЗВУЧИТ, ...ля!!!!

kondrat_vlad 16 сентября 2018 | 21:26

Нам нужно использовать НАТО в своих внутре-российских делах. Это даже очень поможет.
Думаю просто необходимо было бы сделать в Азовском море базу НАТО для начала. Чтобы Ротенберги и Тимченки поняли что их передвижение отслеживается. Это бы повысило градус недоверия всей этой путинской мрази, они бы начали жрать друг друга быстрее.

Затем нужно было бы чтобы НАТО контролировалло воздушное пространство на юг, Турция, Иран. И как появляется Тимченка или Ротенберг, так и сажать эти самолеты и продавать с молотка, как собственность Российской Федерации и возвращать в порядке судебного возмещения будущим пенсионерам.
План бы работал неплохо, думаю даже сами люди бы рассказали бы НАТОовцам, где плавает Ротенберг или летает Тимченка.
Вот вам и пенсионный фонд.

dmast79 16 сентября 2018 | 21:42

kondrat_vlad: Истерика у хохлов нарастает - не работает в России либеральная отрава, к власти вместо единороссов приходят коммунисты, которые запросто могут национализировать природные ресурсы России и уничтожить проамериканскую олигархию как класс... А это будет смертельный удар по майдану - идеи социальной справедливости заразят нищий украинский народ, и он побежит обратно в нью-СССР.

unprejudiced 16 сентября 2018 | 21:28

Пользователи социальных сетей высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, обвинившего Россию в стремлении «оккупировать» Азовское море.
Глава общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе назвал подобное предположение нелепым.

«Как говорится, маразм крепчал, куда еще дальше-то? Вспоминая историю с „Нордом”, я бы вообще молчал на его месте», — написал Руслан Ливанов.

«Что же он так плохо закусывает… — сыронизировал Александр Яковлев.

Многие комментаторы отметили, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез.

«Если бы его кто всерьез воспринимал… Он каждый месяц обещает флаг поднять то над Донецком, то над Ялтой», — напомнила Алина Прищеп.

«Обычная попытка политического пиара», — нашел объяснение заявлению Порошенко Станислав Петрушин.

pravdatut 16 сентября 2018 | 21:40

Ботокс разорвёт щеки и настанет период очищения Московии.

kryimzdick 16 сентября 2018 | 21:46

От слова "Украина" прижопинские текут

abuvgrobu 16 сентября 2018 | 21:46

А я им верю. Сколотят деревянный причал, воткнут пару столбов для пары катеров и делу край.
Какой флот, такая и база)

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 164 6 18672 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Новости

У отравителей Скрипалей, предположительно, было двое помощников Одного из них в материале называют «доктор Новичок» — речь идет о враче, который должен был проследить, чтобы исполнители сами не подверглись действию яда…

5 99 6 11772
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 202 6 24541 11.09
Kвласть, фото, события
Новости

Участнице акции против пенсионной реформы в Петербурге полицейские наступили на грудь Ей также распылили в лицо перцовый баллончик…

5 65 6 8172
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 175 6 22393 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8363 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1528 6 199351 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 113 6 14755 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет…

5 165 6 22802 13:28
Kспецслужбы, омон, школа, дети, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11392 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Новости

На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников Это произошло при расследовании причин появления отверстия в корабле «Союз»...

5 38 6 5453
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 95 6 13819 10.09
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…

5 36 6 6140 09.09
Kобщество, москва, выборы, власть, мнения
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 71 6 11049 13.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 41 6 6769 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Голосование
Как должен Навальный ответить Золотову?
5 51 6 8351 11.09

Популярное за неделю

Новости

На Боширова и Петрова жаловались постояльцы отеля, в котором в Великобритании останавливались россияне. Соседи по номеру говорили, что из комнат пахнет марихуаной, в помещении находится проститутка…

5 137 6 52363
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 61 6 176468 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 114 6 32792 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 300 6 426352 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1528 6 199351 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7267217
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3661201

Сегодня в эфире