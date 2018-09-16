СМИ: Интервью подозреваемых по делу Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, проваливших операцию
Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, которые провалили операцию. Такое мнение приводится в британской газете Санди Телеграф. Источники издания в правительстве страны полагают, что среди российских разведслужб возник конфликт из-за того, что ГРУ переступило дозволенные рамки. В публикации говорится, что Александр Петров и Руслан Боширов фактически подверглись публичному осмеянию, в том числе, из-за намеков на то, что они — пара. Россияне утверждают, что были в Солсбери как туристы.
Комментарии23
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kryimzdick 16 сентября 2018 | 21:04
а потом их наказали всем отрядом, в соответствии с новым статусом
danko1 16 сентября 2018 | 21:09
kryimzdick: Наказали даже Путина и прочих его холуёв, включая Пескова, Машу и прочих.
На весь Мир в очередной раз показали их наглыми лжецами.
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 21:11
СМИ: Интервью подозреваемых по делу Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, проваливших операцию...
Интервью как наказание? Это по-каковски, а где же старый добрый расстрел? Похоже на анекдот про застольную штрафную.
Сидели мы на застолье. Один парень опоздал. За столом с нами сидел мужичок еврей, он опоздавшему говорит:
- Еврейскую штрафную будешь?
- Ну, давайте.
- Ну тогда три следующие рюмки ты пропускаешь.
kryimzdick 16 сентября 2018 | 21:15
rpmcmurphy: ты дурачек? взяли двух агентов, вывели на телекамеры на весь мир. Это убийство как профессионалов, кому такие агенты нужны теперь? Писец карьере, никаких командировок, никаких погон.
sg100 16 сентября 2018 | 21:24
kryimzdick:
Это ты дебий, хуенос. Вообще то показали их по всему миру твои хозяева. И даже ФИО упомянули. Какие уж командировки? И что, блять, за профессионалы такие, которые заглядывают во все встречные камеры и нажираются в гостиннице так, что весь этаж знает? )))
Твои хозяева что то перемудрили. Или эти двое были гениальным отвлекающим моментом. Весь мир уже ржет на англами, которые сами запутались сколько всего было нападавших и как они все провернули.
А отравил дрессированный лично Куклачевым кот!!! Сейчас из него в английских застенках выбивают показания, а всем сказали что сожгли..
zztop1960 16 сентября 2018 | 21:42
sg100: Короче опозорились российские спецслужбы на весь мир и вместе с ними Захарова , Путин и все российские ток-шоу. Позорище !
sg100 16 сентября 2018 | 21:46
zztop1960:
когда твои хозяева придумают подходящую версию - тогда и опозорятся..
ura_123 16 сентября 2018 | 21:39
kryimzdick: Зато их могут пригласить в шоу-бизнес,тем более что гомосексуальный опыт есть))))
serge_moro 16 сентября 2018 | 21:17
danko1: Сейчас при слове Путин /Коротышка/ будет трясти многих и даже тех кто еще недавно пел ему диффирамбы.
Начинают им разочаровываться только на 20 году его правления средние чиновники и большинство простых людей. На него уже не смотрят,как нa палочку-выручалочку,а смотрят,как на палку-дубину,которой он стал размахивать все чаще и чаще,руками ОМОНА и гвардейцев Золотова. Путин /Коротышка/ потерял свою предрасположенность для миллионов граждан. В нем не видят уже никакого Гаранта и Защитника. Более того ,многие пришли к выводу,что необходимо защищаться от главной угрозы, которая исходит ,именно от него. Коротышка стал угрозой для любого простого обывателя. Он угроза в первую очередь для пенсионеров и детей-подросков. На него многие стали смотреть волком,как когда-то советские люди смотрели на Гитлера. Коротышка превратилcя в антигероя ,которого стали яростно ненавидеть даже те,кто за него еще недавно рвал глотку.Некоторые родители стали пугать им свои чада если те не кущают или не слушаются маму и папу. Он стал главным Бабаем российских малышей и главным Монстром их родителей.
Даже дети видят,что их родители боятся его больше,чем они сами. Коротышка,постепенно набирает антирейтинг и уже даже профессиональные журналисты-проститутки ничего не могут изменить. Коротышка создал себе тот иллюзорный мир,где ему и его элите можно абсолютно все а другим кукиш. Коротышка спалился на кровожадности.Уж слишком много людей было убито,отравлено и брошено в тюрьмы по его приказу. Питерский Коротышка оказался намного кровавее ,чем многие могли себе представить.
Коротышку погубила алчность,безумная власть на костях своего населения и тотальная продажность российской элиты. 2019 год станет агонией антинародного режима,построенного алчными кровожадным безумцем Коротышкой
zztop1960 16 сентября 2018 | 21:38
danko1: Помню , помню , как Захарова выступала , что никаких Петровых и Бошаровых не было
jjuddgge_ddrredd 16 сентября 2018 | 21:10
В выходные 2 анекдота услышал. По-моему, смешно. Особенно на даче, под шашлыки))
1.Штирлиц и Скрипаль выпили по 2 бутылки водки. Скрипаль зашатался, упал и умер.
-Новичок!, - пробормотал Штирлиц.
2. - Вытакой худенький. Что вы вообще кушаете?
- То же что и вы, только на пол-ведра меньше...
jetsam 16 сентября 2018 | 21:14
kryimzdick: ну что вы....
их отвели к непахану-нецарю-невошьдю и он им
дал полизать свой божественный скрепоносный леденец.
как тайным хероям.
сейчас им сценарий подредактируют. добавят друзей, фоточек
и предъявят снова.
russky77 16 сентября 2018 | 21:48
kryimzdick: Пусть спасибо скажут, что им проститутку придумали. Иначе, совсем позор. В МИ-6 сжалились наверное. Видать, британской контрразведке стало стыдно за них)))
agamasat 16 сентября 2018 | 21:10
Есть некоторая параллель со случаем с Бастрыкиным - когда путен сказал тому, чтобы сам разбирался, когда Бастрыкин наломал дров с журналистами. Бастрыкину пришлось публично извиняться перед ними.
jetsam 16 сентября 2018 | 21:18
agamasat: не просто публично, а через суд(!).
до сих пор этот рекорд никто не перебил.
сейчас бы бастрыкину за такое дали бы генералиссимуса....
murad_manapov 16 сентября 2018 | 21:14
по-золотовски, перед личным составом командиры ноги об них вытерли
begly_ 16 сентября 2018 | 21:23
Ни украсть, ни посторожить. Вот такие бывают шпиёны.
anatoly_rmm 16 сентября 2018 | 21:35
Не ищите злой умысел там, где всё можно объяснить глупостью (копирайт Наполеон Бонапарт)
ura_123 16 сентября 2018 | 21:35
” Товарищ генерал,ответственный за операцию как нас увидал так сразу и сказал,эх вы пидорасы недоделанные,вы бы ещё с проститутками водку пили и орали бы в окно- За ДВД!. Короче,идёте в рашутудей и несёте пургу”
Из редакторской версии не попавшей в эфир.
”Как теперь маме в глаза смотреть,она же и подумать не могла что вырастит гея,а я оказался последним педерастом!” из откровений после интервью
cypher 16 сентября 2018 | 21:47
ura_123: Вполне возможно, они и орали в окно "за ВДВ"!
К сожалению, нудный британец, которому они мешали отдыхать, не бум-бум в высокоэльфийском;)
А поцеров, боюсь, уже никому не удастся спросить..
korikov 16 сентября 2018 | 21:37
Я ожидал, что английская пропаганда напишет в духе варварской России с жестокими нравами и кровожадным режимом, а тут интервью как наказание. Ха, теперь по мнению англичан в России властвует сверх гуманность. Одни противоречия, сначала травят предателей мощнейшим ядом, который на удивление не срабатывает, а потом проявляют чудеса милости и гуманности наказывая неудачных якобы покусителей на жизнь таких важных персон как Скрипали обязательным интервью.
cypher 16 сентября 2018 | 21:42
Журналисты позвонили проститутке, которая была с Петровым и Бошировым.
Снова попали в Минобороны.
@ValVodin
ppsh 16 сентября 2018 | 21:47
Господа из эхамацы! Ваши домыслы ни кого не волнуют. Оперируйте фактами!