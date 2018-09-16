Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем, утверждают местные газеты
Еженедельники Sonntags Zeitung и Le Matin Dimanche ссылаются на засекреченный доклад правительства страны. В публикациях говорится, что сейчас российские шпионы действуют так свободно, как никогда раньше. Издания отмечают, что российские спецслужбы в Швейцарии интересуются лабораторией, которая участвовала в экспертизе по делу об отравлении Скрипалей, а также штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства.
Комментарии15
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sg100 16 сентября 2018 | 21:05
Чо за херня??? А эти трое чем занимаются тогда?!!!!
Покажите где дипломаты не занимаются разведкой )))))))
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 21:15
Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем, утверждают местные газеты...
Ты помнишь как все начиналось,
Все было впервые и вновь,
Как строились лодки и лодки звались,
Вера, Надежда, Любовь.
Как дружно рубили канаты,
И вдаль уходила земля,
И волны нам пели и каждый пятый,
Как правило был у руля...
na555 16 сентября 2018 | 21:49
sg100: А эти трое чем занимаются тогда?!!!!
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Сображают на троих. А так вроде больше нечем заняться.
agamasat 16 сентября 2018 | 21:06
Я бы сказал - каждый первый. Только другие скрыты, находятся в "спячке". Но каждый готов подменить "товарища" в этой функции.
pro_hanov 16 сентября 2018 | 21:14
agamasat: «Я бы сказал - каждый первый»
И будете, батенька, в когне неправы, как сказал бы живший в Цюрихе вождь пролетариата. Некоторые дипломаты занимаются складированием украденных запутинскими патриотами миллиардов в швейцарские банки.
agamasat 16 сентября 2018 | 21:18
pro_hanov: они там все многопрофильны и могут заменять друг друга)
vikwlad 16 сентября 2018 | 21:41
Кое-кому там некогда заниматься шпионажем. У них другой профиль - перевозка в Россию кокаина.
serhio_25__ 16 сентября 2018 | 21:19
agamasat: ""Еженедельники Sonntags Zeitung и Le Matin Dimanche ссылаются на засекреченный доклад правительства страны."" - видать очень секретный доклад, раз он во всех сми мира.
venmud 16 сентября 2018 | 21:14
Безобразие! 75% бездельников - дармоедов.
beliy_negr 16 сентября 2018 | 21:14
Ребята, дипломат и разведчик, это синонимы.
И это никогда секретом не было.
jetsam 16 сентября 2018 | 21:36
@Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем@
ну и что?
вы уж всю правду выкладывайте = "а три остальных - сливают инфу западным спецслужбам".....
ишь, "стакана наполовину полон"....
nikmart001 16 сентября 2018 | 21:36
Интересно, а швейцарские дипломаты в России чем занимаются?
sensei54 16 сентября 2018 | 21:41
nikmart001: Да тем же, что и все. Работа такая.
Однако, при этом спички не воруют.
buzukin1905 16 сентября 2018 | 21:42
Ишь, мля - бедная Швейцария! Да вся эта Швейцария придумана для трех вещей - сыра, банков и как поле для взаимодействия разведок. Так шта пусть не стонут - иначе во все дырки от сыра напустим мандавошек, и банки разорятся :)
milenacotliar 16 сентября 2018 | 21:44
Всем, кто не понимает, что происходит, открываю глаза: Ганновер с Лондоном (в особенности Лондон) отгоняют всеми силами Швейцарию от колонии, где они никак не выморят всё население. Человечные сильно. Ах, ах, ах.