В Нижнем Новгороде задержаны основатель альманаха Moloko plus Павел Никулин и два автора этого журнала

Полицейские пришли на презентацию издания, рассказал «Эху Москвы» Никулин.

Команда альманаха планировала презентовать в Нижнем Новгороде новый номер под названием «Революция». Презентация до этого прошла в Москве, Петербурге и Краснодаре. Как напоминает сайт «Медиазона», в Краснодаре на журналистов напали, в Петербурге на мероприятие пришли трое сотрудников ФСБ.