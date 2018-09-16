В Нижнем Новгороде задержаны основатель альманаха Moloko plus Павел Никулин и два автора этого журнала
Полицейские пришли на презентацию издания, рассказал «Эху Москвы» Никулин.
Команда альманаха планировала презентовать в Нижнем Новгороде новый номер под названием «Революция». Презентация до этого прошла в Москве, Петербурге и Краснодаре. Как напоминает сайт «Медиазона», в Краснодаре на журналистов напали, в Петербурге на мероприятие пришли трое сотрудников ФСБ.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 16 сентября 2018 | 21:03
При Путине штурмовики врываются в кинотеатры, громят выставки и при Гитлере штурмовики врывались в кинотеатры, выставочные залы.
При Путине в РФ убивают несогласных и при Гитлере убивали несогласных.
Путин напал на Украину и Гитлер напал на Украину.
Власть Путина поддерживают лживые СМИ и власть Гитлера опиралась на геббельсовскую пропаганду.
Путин оккупировал Крым и Гитлер оккупировал Крым.
Путин ненавидит страны цивилизованного Запада и Гитлер ненавидел страны цивилизованного Запада.
Путин строит крымский мост и у Гитлера был его мост в Крым.
Путин нападает на соседние страны без объявления войны и Гитлер нападал на соседние страны не объявляя войну.
Из всего этого возникает вопрос к Владимиру Владимировичу.. Ну и где в России её прекрасные немецкие автобаны.. !?
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 21:42
Команда альманаха планировала презентовать в Нижнем Новгороде новый номер под названием «Революция»...
Надеюсь в тюрьме их опустят. Посмотрите на отвафлённую в рот и в жопу Украину, что дала им революция, кроме "безвиза", повышения тарифов ЖКХ, потери территорий и гибели 10000 украинцев? Не хотите действующую власть - голосуйте за другую, но без революций.
tks 16 сентября 2018 | 21:03
Идеологическое преступление совершили?
beliy_negr 16 сентября 2018 | 21:17
tks: Оскорбили чувства верующих в Путлера.
merelymy 16 сентября 2018 | 21:36
Резолюция:
Требуем запретить все революции вплоть до специального распоряжения центра.
ansata 16 сентября 2018 | 21:25
Забавно, что такая банальная эмоция как страх одного индивида накладывает отпечаток на жизнь граждан всей страны.