«Краснодар» разгромил «Анжи» со счетом 4:0
В другом мачте 7-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
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В другом мачте 7-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.
Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…
Комментарии1
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sterhogolub 16 сентября 2018 | 20:41
По-хорошему бы извиниться.