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20:32, 16 сентября 2018

«Краснодар» разгромил «Анжи» со счетом 4:0

В другом мачте 7-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 2:1.

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sterhogolub 16 сентября 2018 | 20:41

По-хорошему бы извиниться.

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