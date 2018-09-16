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20:32, 16 сентября 2018

Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет

Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он отметил, что Россия не собирается ни с кем воевать, — передает Интерфакс. На этой неделе прошли стратегические маневры Восток 2018, в которых участвовала почти треть российской армии, а также подразделения из Китая. Западная пресса называет эти учения крупнейшими с советских времен.

Комментарии

29

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kottigr1 16 сентября 2018 | 20:39

Получается что россиянам свою пенсию не увидят как свои уши..

alex55 16 сентября 2018 | 20:40

А чё мелочиться... После повышения пенсионного возраста можно и ежегодно учения проводить....

midnightblues 16 сентября 2018 | 20:40

Мечты мечты
А вы протянете пять лет ,или три хотя бы,херои??

dmast79 16 сентября 2018 | 20:42

midnightblues: А что помешает? Попукивание либералов в интернете?
Другое дело, что в случае прихода к власти тех же коммунистов - учения будут производится куда как чаще!

polsan 16 сентября 2018 | 20:47

dmast79: думаешь, что ты тут протянешь ещё пять лет за 11-80?! )))
тебя скоро опять забанят! )))

nns33 16 сентября 2018 | 20:44

midnightblues: Мечты мечты
А вы протянете пять лет ......====== Мечтать не вредно и не запрещается! Но обстановка в России и в мире такая,что всё может измениться в один день. Никто не знает,что завтра будет.

unprejudiced 16 сентября 2018 | 21:00

midnightblues: Какое дело жителю Черногории, как мы понимаем предателю Родины, до России? Сидите там в своей помойке и чистите туалеты хозяевам, и не лезете в наши дела, без вас разберемся

midnightblues 16 сентября 2018 | 21:08

unprejudiced: Во первых-я переехал в Каталонию поближе к детям,да и цивильнее тут и русских полно.
Потом-предатели Россиии вы тк засрали все своей тупостью
выпустили мартышек из клетки
но скоро вас удавят
вы и так рабы роттенбергов,кормят вас китайской химией как кошек
пенсии отняли
прав никаких нет
С чего вы взяли,что что -то можете?/
у вас даже дырки в ракетах пьяные придурки делают на производстве

unprejudiced 16 сентября 2018 | 21:22

midnightblues: за потоком оскорблений страны и её жителей не увидел ответа от вас на главный вопрос, какого вы лезете в дела нашей страны, раз не являетесь её жителем? И кстати получается вы указали недостоверную информацию в данных о себе здесь, поэтому должны быть удалены!

ura_123 16 сентября 2018 | 21:27

unprejudiced: Вот только тебя кирюшко и забыли спросить,удалять инфу или нет)))

midnightblues 16 сентября 2018 | 21:31

ura_123: как всякий раб-он пьет втихую бормотуху
на закуусон денег нет
поэтому пишет ахинею подзаборного уровня
он раб-это единственное его звание

midnightblues 16 сентября 2018 | 21:29

unprejudiced: вы не житель-а раб
и не имеете права мне задавать вопрос тк я чингисид
те хозяин и могу жить где мне заблогорассудится -и оттуда отдать приказ тебя пороть

unprejudiced 16 сентября 2018 | 21:31

midnightblues: да по вам психушка плачет, диагноз налицо - мания величия. Хозяин выискался. Не, ну конечно толчок который вы работаете может и считает вас хозяином, только туалет господина а которого вы батрачите всем миром не является.

midnightblues 16 сентября 2018 | 21:38

unprejudiced: Ясно
ты селский дурачек по уровню
Если бы ты мне нужен был-я бы велел твоему хозяину кужегету,моему по сути нукеру
тебя доставить

woodworld 16 сентября 2018 | 20:47

Не будет, уже очевидно.

dmast79 16 сентября 2018 | 20:52

woodworld: Кому очевидно? Мне лично очевидно что такие учения надо проводить чаще, и наверняка после нового раунда санкционной войны - лобби США в России в виде либералов будет и дальше выдавливаться в область маргинальности, а военное, силовое - наоборот, возрастать.

ura_123 16 сентября 2018 | 21:01

dmast79: А ты у нас типа как Ымперец,консерватор так сказать?
С кем ты там воевать собралось то,горюшко,да и небось на Арматах?

lager23 16 сентября 2018 | 21:05

dmast79: Мне лично очевидно что такие учения надо проводить чаще
//////////
бодался телёнок с дубом...

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klegg 16 сентября 2018 | 20:52

кужугет вообще вменяем?

ly4_sveta 16 сентября 2018 | 21:43

klegg: Там вменяемых не держат. И откуда им быть, если во
главе страны параноик, вот и подбирает подобных себе.
Палата номер шесть, а не руководство страны.

midnightblues 16 сентября 2018 | 20:59

А что помешает? Попукивание либералов в интернете?
Нет-помешает другое
Вот посмотрите-за неделю вас опустили на 300 лет в прошлое
рпц потерпела полный крах
гру тоже-
космическая отрасль предмет смеха
штатники вас удавят
да и без этого при такой утечке мозгов и отсутствии технологий у вас нет будущего
тк быдлокомсорги -существа прошлого

dmast79 16 сентября 2018 | 21:25

midnightblues: Пук-пук-пук.
РПЦ осталась чистой, украинцам подсунули еретиков из америки, скоро на гей парад погонят - кто проиграл?
ГРУ красиво выставило англичан немощными дебилами - два дурака поимели английскую контрразведку как последних лохов, спокойно покуражились и уехали как ни в чём не бывало. А теперь покуражились по второму разу.
В космосе, американцы милостию нашей - не известно, получится ли у Маска более надёжный корабль, чем шаттл челеннджер..
Удавят, удавят, пока правда молча сглатывают, когда их планы коту под хвост в Сирии, в Турции, на Украине, да и в России ставленники штатов - либералы, ничего кроме иронии и смеха не вызывают.
А про технологии - при "комсоргах" с технологиями было (и будет!) куда лучше, чем при торгашах и гомиках либералах!

midnightblues 16 сентября 2018 | 21:34

dmast79: не волнуйся,раб
живи в своей помойке
ты мне не нужен

dmast79 16 сентября 2018 | 21:50

midnightblues: Я то раб Божий, а вот ты на службе у другого, рогатого персонажа...

lager23 16 сентября 2018 | 21:02

Недоумки разорят страну

putin_itogy 16 сентября 2018 | 21:02

Тупорылый питерский гопник, но хитрым умом понимает, и помнит большевистскую догму:
"каждая власть лишь тогда Власть - если она умеет защищаться".
Попробуй, свергни..

sergo_25_26 16 сентября 2018 | 21:13

Давайте каждые пять дней.

midnightblues 16 сентября 2018 | 21:25

Особое внимание надо уделить спецам гру
Для каждой парочки выделить номер палатки с одной кроваткой и пачку травы для курения
из окна палатки должен быть виден шпиль
Это очень высокий уровень подготовки -сверхмирового уровня
Начальники должны быть обвешаны медальками и значками по самое небалуйся
Про фуражку в стиле Муани Лунга тоже не следует забывать
Тогда враги просто при виде такого войска умрут от смеха
что собственно-и происходит

ly4_sveta 16 сентября 2018 | 21:37

Вместе с немцами так же тренировались-репетировали
на учениях, и даже парады совместные проводили, в Бресте,
например. Есть очень много классных фотографий. А потом...
Дураки не то, что на чужих ошибках, даже на своих не учатся.
И как-то скромно - раз в пять лет?))) Чего уж мелочиться,
особенно после обворовывания пенсионеров, каждый год
вместо пенсий - учения!

(комментарий скрыт)

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