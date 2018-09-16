Масштаб стихийного бедствия на востоке США оказался беспрецедентным, заявили власти Северной Каролины
Ураган «Флоренс» ослаб до категории тропического циклона, однако совпал по времени с мощным приливом и стал причиной сильных наводнений, — передает телеканал АВС. В штатах Северная и Южная Каролина из-за циклона «Флоренс» погибли 13 человек. Без электричества только в Северной Каролине остаются более восьмисот тысяч человек.
Комментарии4
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nersesov 16 сентября 2018 | 20:50
Восемьсот тысяч без электричества? И где визги американской оппозиции?
monik_7 16 сентября 2018 | 20:55
nersesov:в моем штате вместо визга уже открыты пункты сбора пожертвований пострадавшим от Флоренсб сегодня утром по всем церквям собирали деньги. Это я еще в сетях не посмотрела как сбор идет
begly_ 16 сентября 2018 | 21:06
nersesov:
А это кто, американская оппозиция? Да и речь скорее всего об обеточеных домах жильцы который в данный момент находятся за пределами штата у своих родственников, друзей, в гостиницах... Генераторы практически в каждом доме имеются., соседи делятся линией, если у кого нет. Так что холодильники, кондиционеры, компьютеры у всех работают.
murad_manapov 16 сентября 2018 | 21:21
nersesov: у вас путинг головного мозга, в сша оппозиция не находится на обочине, как в рашке. там оппозиция представлена во власти.