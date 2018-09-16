Масштаб стихийного бедствия на востоке США оказался беспрецедентным, заявили власти Северной Каролины

Ураган «Флоренс» ослаб до категории тропического циклона, однако совпал по времени с мощным приливом и стал причиной сильных наводнений, — передает телеканал АВС. В штатах Северная и Южная Каролина из-за циклона «Флоренс» погибли 13 человек. Без электричества только в Северной Каролине остаются более восьмисот тысяч человек.