В Германии считают преждевременным восстановление в правах Российского антидопингового агентства

Зампред Комиссии спортсменов Силке Касснер призвала отложить такое решение, передает издание Frankfurter Allgemeine. По ее мнению, действующий процесс реабилитации РУСАДА является непрозрачным. Ограничения на Российское антидопинговое агентство были наложены из-за обвинений в том, что в России существует целая система употребления спортсменами запрещенных веществ и поддерживается государством.