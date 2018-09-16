В Германии считают преждевременным восстановление в правах Российского антидопингового агентства
Зампред Комиссии спортсменов Силке Касснер призвала отложить такое решение, передает издание Frankfurter Allgemeine. По ее мнению, действующий процесс реабилитации РУСАДА является непрозрачным. Ограничения на Российское антидопинговое агентство были наложены из-за обвинений в том, что в России существует целая система употребления спортсменами запрещенных веществ и поддерживается государством.
Комментарии4
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opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 21:19
Россия при этой власти превратилось в сгусток зла, мерзости , преступности ...
novirusic 16 сентября 2018 | 21:25
opiatnovyi63: Зампред Комиссии спортсменов Силке Касснер права.
Процесс реабилитации непрозрачен и напоминает просто сговор.
на чем основано изменение позиции ВАДА абсолютно непонятно.
andy66 16 сентября 2018 | 21:28
без покаяния не бывает прощения...
russky77 16 сентября 2018 | 21:44
А дедушка с половыми признаками бабушки разве не пролоббирует тему? Кто же ей будет анекдоты рассказывать и собакой пугать?