Временно исполняющий обязанности губернатора проигрывает выборы в Приморье

Во втором туре «единоросс» Андрей Тарасенко набирает 45%, а коммунист Андрей Ищенко – 52%. Ранее президент назначил Тарасенко врио главы региона, а затем лично поддержал перед вторым туром. Второй тур выборов губернаторов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии через неделю.