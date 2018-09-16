Временно исполняющий обязанности губернатора проигрывает выборы в Приморье
Во втором туре «единоросс» Андрей Тарасенко набирает 45%, а коммунист Андрей Ищенко – 52%. Ранее президент назначил Тарасенко врио главы региона, а затем лично поддержал перед вторым туром. Второй тур выборов губернаторов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии через неделю.
Комментарии21
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kottigr1 16 сентября 2018 | 20:34
Цирк.. Кого решил поставить Кремль, тот и победил..
gordy 16 сентября 2018 | 20:48
Когда же ставленник Ельцина отчалит?
tom_tom 16 сентября 2018 | 20:53
Люблю свою тётушку, милейшей души человек, но:
- А пенсия вас устраивает?
- Нет. Всю жизнь пахала - копейки платят.
- А хорошо, что ваши дети на 2-3 работах, и вы их не видите?
- Плохо. Денег им всегда не хватает...
- И Путин хороший?
- Да. Он Россию поднял!
ДББ
sobak_a 16 сентября 2018 | 21:09
tom_tom: Кто б объяснил этот феномен...у меня та же история.Бердяев объяснил,но сто лет уж минуло,что то должно было в башке поменяться?Воют,что пенсия нищенская,чуть только скажешь против-уезжай из страны,раз не нравится.А,кто ж их подкармливать то будет с такими пенсиями?Путин любимый?Ему на них насрать..
pantera_1 16 сентября 2018 | 21:21
sobak_a: У меня родственники в России. Когда приезжали ко мне (2015-2016 годы), говорили: как же у тебя хорошо. И - параллельно: но вы - бандерстан. Сразу я думала, что пройдет. Но нет. Теперь не зову. И это люди с высшим образованием. Сейчас - полунамеками - уже меняются. Я не тороплю. Пусть созреют.
boseal 16 сентября 2018 | 20:37
На самом деле, если выиграет "коммунист", то будет интересно посмотреть как он с тамошними князьками будет бороться. Боюсь, что срок правления закончится быстро и каким-нибудь уголовным делом.
polsan 16 сентября 2018 | 20:41
boseal: всё будет как и раньше и скоро все забудут, что он коммунист ))
Нам ведь не известно, может это так и задумано было там на верху, чтобы видимость создать! )))
protoukrop 16 сентября 2018 | 20:48
polsan: Важно не то, коммунист он или кто, важна реакция населения на первые после объявления пенсионного грабежа выборы. Выборы мэра Москвы не считаются, потому что москвичи все равно не живут на эту смехотворную подачку именуемую пенсией. )
boseal 16 сентября 2018 | 20:52
polsan: Все может быть. Просто я очень хорошо знаю этот регион и как там "палку в спицу" вставлять умеют). В свое время даже ставленник на должность мэра г. Владивостока от ЕР Николаев сбежал в итоге.
protoukrop 16 сентября 2018 | 20:37
Все ведущие российские интернет-СМИ упорно молчат, об этой действительно выдающейся новости. )) Лента.ру, Комсомолка и проч - дали в 14 часов ложную новость о том, что по данным экзитполов победил Тарасенко, и после - молчание. )) Страна лжи и лицемерия.
sg100 16 сентября 2018 | 21:02
protoukrop:
Выдающиеся выборы были когда целый "красный пояс" навыбирали. Сумин у нас был вроде неплохой дядька. Но коммунистом он оставался совсем недолго. Бел лишней помпы ушел в ЕДРО...Думаю и остальные так же...
alex55 16 сентября 2018 | 20:44
«Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский» /В.И.Ленин
unprejudiced 16 сентября 2018 | 20:49
Яркое доказательство что выборы в России всегда были, есть и будут честными! Слава Великой России, слава путину!
edyunia 16 сентября 2018 | 20:56
unprejudiced: \\слава путину!\\
Sieg Heil!
Почему "путину" с маленькой буквы?
fedor57 16 сентября 2018 | 20:51
А коммунист, который будет продолжать политику Путина чей тогда ставленник, если не Путина?
lager23 16 сентября 2018 | 20:53
Путлеризм вводит страну в зону когда выбирать приходится между плохим и худшим...
prishvin 16 сентября 2018 | 21:02
Эдак молочные братья и переругаться из-за стула могут.
nikolaitschi 16 сентября 2018 | 21:03
Если они хотят напугать возвратом коммунистов, то напрасно. Обе ветви вивисекторов успешно добиваются одного - гибели России.
mi_62 16 сентября 2018 | 21:05
С почином!
Лиха беда - начало!
pantera_1 16 сентября 2018 | 21:16
И что: кто-то думает, что коммунист пойдет вразрез с "генеральной линией" Путина? Разницы нет. Разве что Зюганов тихо порадуется на кухне.
basman 16 сентября 2018 | 21:41
Не суетитесь, не проиграет единоросс. Ночь впереди, утром выйдет вперед ЕР , первый раз что ли?