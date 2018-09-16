В Москву на следующей неделе вернется теплая солнечная погода

Уже к среде— четвергу столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке, сообщил Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, во второй половине сентября – это просто фантастика. По предварительным расчетам, такая погода с температурой выше нормы на 8 градусов, задержится, как минимум, до субботы.