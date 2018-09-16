В Москву на следующей неделе вернется теплая солнечная погода
Уже к среде— четвергу столбики термометров вновь приблизятся к 24-градусной отметке, сообщил Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, во второй половине сентября – это просто фантастика. По предварительным расчетам, такая погода с температурой выше нормы на 8 градусов, задержится, как минимум, до субботы.
Комментарии2
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pipan 16 сентября 2018 | 20:15
Что Путин себе позволяет !? Это все опять на украденные деньги пенсионеров ! Где же Навальный ,когда он так нужен !?
captainobvious 16 сентября 2018 | 20:20
вот ведь непруха... когда же миллионы протестующих на улицы выводить? они же, с*ки, опять по своим дачам все разъедутся...