Мэр Лондона Садик Хан призвал провести повторный референдум по выходу Великобритании из состава ЕС
В статье для газеты Гардиан он пишет, что через полгода страна может столкнуться либо с плохой сделкой с Брюсселем, либо остаться вовсе без соглашения. Переговоры Лондона и ЕС по условиям Брекзита должны закончиться в ноябре, а в марте начнется переходный период по выходу страны из ЕС, который завершится в конце 2020 года. Ранее премьер-министр Тереза Мэй выступила категорически против второго референдума.
Комментарии2
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timwlad89 16 сентября 2018 | 20:08
Мэр Лондона Садик Хан призвал провести повторный референдум по выходу Великобритании из состава ЕС
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Ну вот,возвращение блудных сыновей и дочек в лоно единой Христианской Церкви.
viktorova 16 сентября 2018 | 20:13
Не будет никакого переголосования. Это просто невозможно в Великобритании, как бы ни хотели этого некоторые политики.