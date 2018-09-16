В Якутске школьница получила перелом руки во время забега «Кросс наций»

14-летняя девочка рассказала изданию «Саха Дэй», что другие подростки ее сильно толкали, и в какой-то момент она упала. По словам школьницы, в поликлинике она накануне провела четыре часа из-за огромной очереди, поскольку, по ее словам, пострадавших было несколько десятков. Подтверждения этой информации и каких-либо комментариев от официальных лиц пока нет.