В Якутске школьница получила перелом руки во время забега «Кросс наций»
14-летняя девочка рассказала изданию «Саха Дэй», что другие подростки ее сильно толкали, и в какой-то момент она упала. По словам школьницы, в поликлинике она накануне провела четыре часа из-за огромной очереди, поскольку, по ее словам, пострадавших было несколько десятков. Подтверждения этой информации и каких-либо комментариев от официальных лиц пока нет.
Комментарии3
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nina51 16 сентября 2018 | 20:10
что это ?
nehoroshiy 16 сентября 2018 | 20:11
Следующий раз нужно организовать "бег на месте" -более безопасно.
protoukrop 16 сентября 2018 | 20:11
По моему того, кто решает какие новости давать на Эхе впору уволить к чертовой... У меня соседка позавчера руку сломала, почему о ней не написали?