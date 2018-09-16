Полиция проверяет сообщение об изнасиловании женщины несколькими бездомными в парке им. Шкулева в Текстильщиках
Московская полиция проверяет сообщение об изнасиловании женщины несколькими бездомными в парке им. Шкулева в Текстильщиках. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, женщина обратилась в полицию этим вечером. На место происшествия выехал наряд полиции.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pipan 16 сентября 2018 | 20:17
Походу Альбац шла на рыволюцию через парк ,а тут вдруг так поперло !)