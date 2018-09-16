Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ заявил, что будет продолжать политику президента России...

Андрей Ищенко пообещал работать со всеми политическими силами, передает «Интерфакс». Ищенко набирает 52% голосов. Его соперник – «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко – 45%, — сообщается на сайте ЦИКа.

Второй тур выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии через неделю.