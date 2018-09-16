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20:00, 16 сентября 2018

Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ заявил, что будет продолжать политику президента России

Андрей Ищенко пообещал работать со всеми политическими силами, передает «Интерфакс». Ищенко набирает 52% голосов. Его соперник – «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко – 45%, — сообщается на сайте ЦИКа.
Второй тур выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии через неделю.

Комментарии

14

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danko1 16 сентября 2018 | 20:03

Не будет поддерживать политику президента, сразу уголовное дело заведут по любому поводу.

rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 20:08

Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ заявил, что будет продолжать политику президента России...

Оттяпаешь Хоккайдо у косоглазых милитаристов? Слава Японии! Героям Слава!

beregov_net 16 сентября 2018 | 20:11

rpmcmurphy: Отдаст в долгосрочную аренду японцам все Куриллы и Сахалин в придачу , как отдали Приамурье китайцам

rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 20:19

beregov_net:

Курилы и Сахалин, это мелочевка, вот если бы Андрюха Ищенко привлёк японских инвесторов по всему Дальнему Востоку, то я бы перестал называть коммунистов "дармоедами" и "захребетниками" на шее трудового народа.

putin2018 16 сентября 2018 | 20:03

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protoukrop 16 сентября 2018 | 20:08

Вот так власть и дурит население - голосуешь за оппозицию которую допустили, но и она оказывается подставной. Все российское политическое поле нужно выметать как авгиевы конюшни, все целиком вместе с системной оппозицией.

sarov 16 сентября 2018 | 20:14

protoukrop: Коммунисты, как оппозиция большевизму... Ну-ну

yralez 16 сентября 2018 | 20:08

Т.е. на население края ему глубоко наплевать.
И это правильно.
Для чего же еще их выбирают ?

vserg 16 сентября 2018 | 20:08

Какую именно политику?

viktorova 16 сентября 2018 | 20:10

//заявил, что будет продолжать политику президента России//
Тогда почему он в КПРФ?
Или это очередное подтверждение тухлятины комунистической? И очередное подтверждение, что старикашка пу уже давно воплощает коммунистические совковые идеи?

beobachter 16 сентября 2018 | 20:13

Грамотный ход для исключения решения вопроса о победителе службой Золотова или им лично на дуэли....

abuvgrobu 16 сентября 2018 | 20:18

Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ заявил, что будет продолжать политику президента России
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Уа-ха-ха.. Чует, чем жопа пахнет..

demokratia 16 сентября 2018 | 20:18

Я же давно говорил КПРФ ЛДПР СР - Это всё подразделения ЕР. Партии фашистского толка.

ed10075 16 сентября 2018 | 20:19

Интересно, а разве политика президента оличается от политики партии воров и жуликов?

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