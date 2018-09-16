Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ заявил, что будет продолжать политику президента России
Андрей Ищенко пообещал работать со всеми политическими силами, передает «Интерфакс». Ищенко набирает 52% голосов. Его соперник – «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко – 45%, — сообщается на сайте ЦИКа.
Второй тур выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии через неделю.
Комментарии14
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danko1 16 сентября 2018 | 20:03
Не будет поддерживать политику президента, сразу уголовное дело заведут по любому поводу.
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 20:08
Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ заявил, что будет продолжать политику президента России...
Оттяпаешь Хоккайдо у косоглазых милитаристов? Слава Японии! Героям Слава!
beregov_net 16 сентября 2018 | 20:11
rpmcmurphy: Отдаст в долгосрочную аренду японцам все Куриллы и Сахалин в придачу , как отдали Приамурье китайцам
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 20:19
beregov_net:
Курилы и Сахалин, это мелочевка, вот если бы Андрюха Ищенко привлёк японских инвесторов по всему Дальнему Востоку, то я бы перестал называть коммунистов "дармоедами" и "захребетниками" на шее трудового народа.
putin2018 16 сентября 2018 | 20:03
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protoukrop 16 сентября 2018 | 20:08
Вот так власть и дурит население - голосуешь за оппозицию которую допустили, но и она оказывается подставной. Все российское политическое поле нужно выметать как авгиевы конюшни, все целиком вместе с системной оппозицией.
sarov 16 сентября 2018 | 20:14
protoukrop: Коммунисты, как оппозиция большевизму... Ну-ну
yralez 16 сентября 2018 | 20:08
Т.е. на население края ему глубоко наплевать.
И это правильно.
Для чего же еще их выбирают ?
vserg 16 сентября 2018 | 20:08
Какую именно политику?
viktorova 16 сентября 2018 | 20:10
//заявил, что будет продолжать политику президента России//
Тогда почему он в КПРФ?
Или это очередное подтверждение тухлятины комунистической? И очередное подтверждение, что старикашка пу уже давно воплощает коммунистические совковые идеи?
beobachter 16 сентября 2018 | 20:13
Грамотный ход для исключения решения вопроса о победителе службой Золотова или им лично на дуэли....
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 20:18
Лидирующий на выборах в Приморье кандидат от КПРФ заявил, что будет продолжать политику президента России
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Уа-ха-ха.. Чует, чем жопа пахнет..
demokratia 16 сентября 2018 | 20:18
Я же давно говорил КПРФ ЛДПР СР - Это всё подразделения ЕР. Партии фашистского толка.
ed10075 16 сентября 2018 | 20:19
Интересно, а разве политика президента оличается от политики партии воров и жуликов?