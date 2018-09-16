В Германии выполнил первый рейс поезд на водородном топливе
Тест прошел в Нижней Саксонии. Уже завтра первый в мире поезд на водородных топливных элементах выйдет на стандартный маршрут и свяжет город Бремерферд с соседними городами, передает «Дойче Велле».
Комментарии33
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traxau_okurka 16 сентября 2018 | 19:36
Чем ответит нацпидер ваты? Повышением налогов? Поеданием с лопат? Или новыми траншами для олигархов из карманов терпил?
andreyoo 16 сентября 2018 | 19:38
traxau_okurka: Чем ответит нацпидер...
-- Ты с именем этим ложишься, ты с именем этим встаешь?
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 19:47
andreyoo: К нацдилеру медленно подкрадывается песец , но не тот зверёк,а тот который может покончить к Россией , экономика держится в основном на углеводородах и другом сырье..
dmast79 16 сентября 2018 | 19:50
opiatnovyi63: "Вас приветствует Матушка Россия — имея на своём борту 17,838 лошадиных сил, новочеркасский электровоз 4ЭС5К является самым мощным локомотивом в мире!"
"С момента своего дебюта в 2008 году российский Газотурбовоз ГТ1h-002 обрёл два очень весомых титула — самый мощный в мире магистральный газотурбовоз на сжиженном газе и самый мощный в мире локомотив с двигателем внутреннего сгорания."
Но либеры конечно думали что самое-самое это в европах и америках... Вот жеж какой разрыв шаблона!
vasilevich58 16 сентября 2018 | 20:00
Наш ответ поганой гейропе - первый в мире поезд на пердячем пару!
Уже дана команда мобилизовать всех бюджетников и перевести горох в разряд стратегических продуктов!
andreyoo 16 сентября 2018 | 20:01
opiatnovyi63: И каким образом вы в этой новости увидели песца? Расскажите, любопытно, что происходит в вашем воспаленном мозгу?
И, учитывая ваш видимо невысокий IQ, намекну. Знаете ли вы как добывается водород? Так поинтересуйтесь. Основные способы:
- паровая конверсия природного газа. Газ покупаем у России.
- электролиз воды. Расходуем электроэнергию. Для выработки электроэнергии сжигаем газ. Газ покупаем у России.
Для тебя сразу напомню, что т.к. вечных двигателей нет, то электроэнергии для электролиза надо больше, чем можно потом получить сжигая выделенный водород.
kottigr1 16 сентября 2018 | 20:06
andreyoo:В сегодняшней Германии является доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 33,1 процента. Иначе говоря, в 2017 году треть электроэнергии в ФРГ производилась из ветра, биомассы, солнца и на гидроэлектростанциях и это при том, что по предварительным данным BDEW, производство электричества из ВИЭ выросло в Германии в 2017 году более чем на 15 процентов (энергокомпания E.on утверждает, что плюс составил даже 20 процентов).
a_111111 16 сентября 2018 | 20:20
andreyoo: Это замена дизельных поездов электропоездами, на неэлетрофицированных дорогах. Топливные элементы выступают в качестве аккумуляторов. Потратили электричество на получение водорода. Потом получили электричество тратя водород. Естественно КПД не 100%:)
dmast79 16 сентября 2018 | 19:45
traxau_okurka: Проложит Северный Поток-2, что бы немцы дорогостоящей ерундой не маялись, а катались бы себе на компримированном метане или сжиженом газе, благо именно Россия держит рекорд самого мощного локомотива на газу.
a_111111 16 сентября 2018 | 20:07
dmast79: они не сжигают водород! Почитайте про водородные топливные элементы! Это электропоезд!
dmast79 16 сентября 2018 | 20:18
a_111111: Я не писал что сжигают - про топливные элементы я не только в курсе, я их вживую видел (как пилотный проект на одной из подстанций РЖД). Просто я считаю, что экономических предпосылок для применения этих вещей на ж/д нет, электричество из контактной сети будет дешевле, да и тот же газ (метан или пропан) можно применять вместо солярки.
banyi4 16 сентября 2018 | 19:45
traxau_okurka: Ты хоть понимаешь о чём пукаешь? Просто интересно)))
viktorova 16 сентября 2018 | 19:46
traxau_okurka: чем ответит?
Зашлёт гей парочку с дрелью для диверсии...
pipan 16 сентября 2018 | 19:42
История дураков ни чему не учит !)
В 18:12 «Гинденбург» получил разрешение идти на посадку и через час пошёл на посадку. Однако в 19:25 после сброса причальных канатов в районе кормы произошёл пожар[13]. Огонь сместился быстро в сторону носовой части дирижабля, и вскоре прогремел взрыв. Через 34 секунды дирижабль сгорел дотла и упал[12]. Жертвами катастрофы стали 36 человек: 13 пассажиров, 22 члена экипажа и один наземный работник[2]. Американские и немецкие эксперты установили, что причиной катастрофы наверняка стала утечка водорода, вызванная стальным тросом, который лопнул и разорвал баллон с водородом. После сброса якорных канатов из-за плохой электропроводности оболочки и при плохих погодных условиях произошло короткое замыкание и вызвало искру, которая и привела к воспламенению водорода[12][11].
Жду с нетерпением очередной Бабах в исполнении немчуры !)
viktorova 16 сентября 2018 | 19:50
pipan: вы здоровы? Почитайте про водородные топливные элементы в гугле.
dmast79 16 сентября 2018 | 19:54
viktorova: Особенно про их стоимость, в сравнении с тем же газом из российского Северного Потока...))
a_111111 16 сентября 2018 | 20:04
dmast79: При массовом производстве водород можно получать дешево... Существует технология получения его из того самого российского природного газа. Одновременно получается углерод высокой очистки необходимый для атомной энергетики.
dmast79 16 сентября 2018 | 19:47
"С момента своего дебюта в 2008 году российский Газотурбовоз ГТ1h-002 обрёл два очень весомых титула — самый мощный в мире магистральный газотурбовоз на сжиженном газе и самый мощный в мире локомотив с двигателем внутреннего сгорания."
viktorova 16 сентября 2018 | 19:56
dmast79: да и советские микрокалькуляторы всегда были самыми большими микрокалькуляторами в мире!
dmast79 16 сентября 2018 | 20:20
viktorova: Вы разницу между большим и мощным - понимаете??
viktorova 16 сентября 2018 | 19:57
dmast79: //Недостатком газотурбовоза является повышенный, по сравнению с дизелем, расход топлива, а также резкое снижение КПД при неполной нагрузке и высокий расход топлива на холостом ходу, что вызывает необходимость иметь вспомогательную энергетическую установку на локомотиве//
dmast79 16 сентября 2018 | 20:10
viktorova: Это недостатки газовой турбины, любой. А не газа, как топлива. Если дизель перевести на газ, этих недостатков не будет - но не будет и той мощности какую способна выдать газовая турбина схожих габаритов! А что бы избежать снижения КПД при частичных режимах, газотурбовозы применяют на тех маршрутах, где полная загрузка составов и соответствующий трафик обеспечены.
xrmosom 16 сентября 2018 | 19:52
А мы,а у нас,новую ладу выпустили.
dmast79 16 сентября 2018 | 19:56
xrmosom: Самые мощные локомотивы выпускает Россия!
a_111111 16 сентября 2018 | 20:01
dmast79: Чего?! А то что у заводов выпускающих эти локомотивы контрольный пакет принадлежит иностранцам Вы знаете? У кого-то это ALSTOM, а у кого-то...
andreyoo 16 сентября 2018 | 20:07
a_111111: И что вас смущает? Глобализация... инвестиции...
a_111111 16 сентября 2018 | 20:11
andreyoo: меня как раз ничего не смущает. ALSTOM самая передовая компания...
dmast79 16 сентября 2018 | 20:13
a_111111: Так выпускает "контрольный пакет", или стоящий на российской земле завод, и наши же русские люди?
nikolaitschi 16 сентября 2018 | 19:54
В ответ на это безобразие полицейские наступили на грудь протестующей и залили ей глаза перцовым газом. Чем враг сможет теперь ответить?
buzukin1905 16 сентября 2018 | 20:06
nikolaitschi: Укреплением груди - пострадавшая должна присесть на капустную диету! От капусты грудь растет - это общеизвестно. Вот так и выправит свои помятые вражеские сиски :) Успехов ей, дуре набитой!
a_111111 16 сентября 2018 | 19:55
Одно маленькое но...
1) Это не немецкие поезда, а поезда заказанные немцами у французского ALSTOM
2)Это не поезда на водородном топливе, а поезда на водородных топливных элементах
3) Давно, в том числе по Европе, ездят легковушки работающие на водородных топливных элементах
4) В Норвегии есть паромы работающие на тех же элементах...
5) ALSTOM некоторое время предлагал такие поезда и в конце концов нашёл первого покупателя. Сейчас произошла отгрузка первого состава. Вы думаете французы его не тестировали?!
6) Проблема исключите экономике такого решения. Это дороже чем солярка...
Веник, где таких дебилов в редакцию набрал?!
buzukin1905 16 сентября 2018 | 20:01
Первый в мире поезд на водородных топливных элементах? Ну и фуле? А вот у нас подводная лодка на таких элементах - уже давненько, и ничего, все тихо :)
Да это еще што! У нас давным-давно провели операцию удаления гланд через анус, но посчитали, што не стоит оно того. Японцы такую хреновину чуть ли не десять лет назад строили - ну и? Игрушки сумасшедших экологов. Немчуры закрывают АЭС, французы закрывают ТЭЦ и строят АЭС. Молодцы! Встрянут французы в бомбежку Сирии - сирийцы им и врежут по атомным станциям. Экологически безупречно чистый ответ :)
yralez 16 сентября 2018 | 20:04
Ну и как дальше золотовскую псарню содержать ?