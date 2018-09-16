Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Русских станет сенатором от Подмосковья

Такое решение принял вновь избранный губернатор Андрей Воробьев, который входит в «Единую Россию», — сообщили в правительстве региона.

До этого сенатором от губернатора Подмосковья был однопартиец Воробьева Юрий Липатов. Сенатором от законодательной власти региона является «единоросс» Виктор Абрамов. Ему продлили полномочия.