Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Русских станет сенатором от Подмосковья
Такое решение принял вновь избранный губернатор Андрей Воробьев, который входит в «Единую Россию», — сообщили в правительстве региона.
До этого сенатором от губернатора Подмосковья был однопартиец Воробьева Юрий Липатов. Сенатором от законодательной власти региона является «единоросс» Виктор Абрамов. Ему продлили полномочия.
Комментарии1
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vasilevich58 16 сентября 2018 | 20:02
Очередная подачка с лопаты коммунякам от ПЖИВ!