Поиски виновных в повреждении корабля Союз привели к тому, что в корпорации Энергия нашли некомпетентных сотрудников
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Утверждается, что системных нарушений производства не обнаружено. После проверки, как минимум один работник уволился по собственному желанию, но с чем это связано – не уточнилось. В конце августа на МКС возникла утечка воздуха. Причиной стало просверленное отверстие в обшивке пристыкованного «Союза». По сведениям газеты «Коммерсантъ», спецкомиссия Роскосмоса заподозрила, что это сделали американские космонавты. Позже ряд источников это опровергли.
Комментарии10
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marineru 16 сентября 2018 | 19:39
Рогозин??...
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:43
marineru: Настоящий российский патриот просто хотел повесить портрет Путина...
vasilevich58 16 сентября 2018 | 19:55
Поиски виновных в повреждении корабля Союз привели к тому, что в корпорации Энергия
НЕ НАШЛИ КОМПЕТЕНТНЫХ СОТРУДНИКОВ!
viktorova 16 сентября 2018 | 19:41
Где бы ещё дырку просверлить, чтобы в кремле и правительстве нашли некомпетентных сотрудников и руководителей...
igorkot____1 16 сентября 2018 | 19:50
Главное Жирного и не компетентного отстранить. Хряк главная беда этой отрасли.
pavelgen Павел Гендельман 16 сентября 2018 | 19:47
Уважаемые господа! А что кто-то сомневается что в ЛЮБОЙ большой компании есть некомпетентные сотрудники, а уж у нас ... да в Энергия ... она же не только ОЧЕНЬ большая, в ней же еще "рогозины" руководят! "Каков поп таков и приход", чай не какая-нибудь "пиндосская" "Space Exploration Technologies Corporation" там и народу меньше и руководители не чета Рогозину!
С уважением,
Павел
oleg_andreevich 16 сентября 2018 | 19:48
Сотрудников спрашивали - чей Крым?
vinokur 16 сентября 2018 | 20:10
oleg_andreevich: При чем тут Крым? Нормальная проверка.
Испытуемого заводят в жилой отсек, дают дрель и говорят "сверли".
Если сверло ерзает по поверхности, увольняют без выходного пособия и заводят уголовное дело. А если нормально просверлит, значит квалификация на уровне, можно премировать. Правда, денег пока нет, но вы держитесь.
seryj_wolk 16 сентября 2018 | 19:55
Предполагаю, что там неиссякаемый источник некомпетентных работников. И , чем чаще будут происходить аварии и происшествия, тем больше их каждый раз будут находить. Это рфия!
beobachter 16 сентября 2018 | 20:08
Самый некомпетентный в этой отрасли её руководитель балабол и спец по батутам Рогозин. С таким руководителем других результатов ожидать не приходится....