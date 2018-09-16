Британское следствие, по некоторым данным, разыскивает еще двух подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей

Как пишет газета Дейли Миррор со ссылкой на источник, один из них – это врач, он должен был следить, чтобы Александр Петров и Руслан Боширов сами не отравились «Новичком», а второй – куратор операции, который работал в одном из посольств, какой именно страны, не говорится.

Британские власти считают, что бывшего офицера ГРУ и его дочь отравили Петров и Боширов, которые являются сотрудниками российской военной разведки. Сами россияне в интервью RT утверждают, что ездили в Солсбери как туристы.