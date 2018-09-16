Британское следствие, по некоторым данным, разыскивает еще двух подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей
Как пишет газета Дейли Миррор со ссылкой на источник, один из них – это врач, он должен был следить, чтобы Александр Петров и Руслан Боширов сами не отравились «Новичком», а второй – куратор операции, который работал в одном из посольств, какой именно страны, не говорится.
Британские власти считают, что бывшего офицера ГРУ и его дочь отравили Петров и Боширов, которые являются сотрудниками российской военной разведки. Сами россияне в интервью RT утверждают, что ездили в Солсбери как туристы.
Комментарии13
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sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 19:36
Анекдот в тему: В мусорном баке в 100 метрах от торгового центра, где состоялось покушение на Скрипаля, нашли меховую шапку-ушанку. Какие еще нужны доказательства причастности России к этому злодейству?
gonduras_on_colima 16 сентября 2018 | 19:49
sedoievgeniy: Не анекдот, а реальная история.
В поварскую тролльчатню завезли новые методички, пропитанные кокаином.
И все открыли, вникли, и рванули в каменты.
// Судя по всему, следующего шпиона в Лондоне прибьют балалайкой //
Тебя уронили в роддоме, а не убился потому, что вылез ногами вперёд.
Но последствия видны и сейчас.
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 19:40
- Холмс, ну и кто виноват в отравлении русского перебежчика?
- Русские.
- Почему?
- Видите ли, Ватсон, если бы не было русских, то и нам не надо было никого травить..
buzukin1905 16 сентября 2018 | 19:41
А говорили - шестеро участников! Ну, мля - где еще двое к этим четырем???
Тереза, лживая сучка! А ну, колись! Быстро! Иначе не поверим!
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 19:42
buzukin1905: Судя по всему, следующего шпиона в Лондоне прибьют балалайкой
nina51 16 сентября 2018 | 19:55
sedoievgeniy: затем еще двух и еще трех и еще пятерых медведей )))
parasuk_ 16 сентября 2018 | 19:42
Это уже становится забавным :)
kazlevich1949 16 сентября 2018 | 19:44
"Чем больше сдадим - тем лучше!"
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 19:49
Зачем искать куратора , если он сидит в кремле и совсем не скрывается?
ed81 16 сентября 2018 | 19:50
Картина маслом: ОВ переслали по дипканалам , доктор доставил отравителям ОВ и проинструктировал их , а остальное дело техники , которой они не овладели : следующими "туристами"будут sedoievgeniy, buzukin1905и прочие шавки из подворотни...
boseal 16 сентября 2018 | 19:50
А каким образом врач мог следить, чтобы они не отравились? Пульс и давление мерил каждые 40 минут?
kamen_12 16 сентября 2018 | 19:53
boseal: boseal: Финку под ребро проще и врач не нужен.
parasuk_ 16 сентября 2018 | 19:52
Не удивлюсь, если скоро проститутка окажется литовской разведчицей, анашу в гостиницу привозил атташе с украинды, а накурившись петров с бошировом горланили "не думай о секундах свысока" и тем мешал спать английской контрразведке.