Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем, утверждают местные газеты

Еженедельники Sonntags Zeitung и Le Matin Dimanche ссылаются на засекреченный доклад правительства страны. В публикациях говорится, что сейчас российские шпионы действуют так свободно, как никогда раньше. Издания отмечают, что российские спецслужбы в Швейцарии интересуются лабораторией, которая участвовала в экспертизе по делу об отравлении Скрипалей, а также штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства.