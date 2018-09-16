Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем, утверждают местные газеты
Еженедельники Sonntags Zeitung и Le Matin Dimanche ссылаются на засекреченный доклад правительства страны. В публикациях говорится, что сейчас российские шпионы действуют так свободно, как никогда раньше. Издания отмечают, что российские спецслужбы в Швейцарии интересуются лабораторией, которая участвовала в экспертизе по делу об отравлении Скрипалей, а также штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neburzhui2 16 сентября 2018 | 19:38
КАЖДЫЙ дипломат занимается шпионажем.
:-)))))))))))
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:41
neburzhui2: Ровно на 75% ошиблись..
novyrusich 16 сентября 2018 | 19:52
kottigr1: Нет, этот дурак не ошибся.
Он только пропустил одно слово
КАЖДЫЙ РОССИЙСКИЙ дипломат занимается шпионажем.
ВОТ ТАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНО.
Но он это и имел в виду.
-----------------
Цитирую чешскую газету.
Hlídací Pes: Какую роль в информационной войне играет российская дипломатия, посольства в отдельных странах?
Джон Р. Шиндлер: В информационной войне, которую Кремль сейчас ведет против Запада, против Европейского Союза, российская дипломатия играет значительную роль. К примеру, российское посольство в Праге: там невероятно большой штат. Такое число сотрудников (около 140) в посольстве в стране с десятью миллионами населения — это слишком. Разумеется, между Москвой и Прагой есть исторические связи, но все равно.
— А что это значит? Что среди дипломатов есть определенный процент людей, которые в Чехии находятся под дипломатическим прикрытием, но выполняют совершенно другие задачи?
— По общим оценкам, в западных посольствах как минимум треть дипломатов — совсем не дипломаты, а сотрудники спецслужб. Я бы сказал, что их около 40%. Они занимаются разведкой. Я не сомневаюсь, что чешская контрразведка BIS вместе с сотрудничающими службами прекрасно об этом знает и умеет отличить дипломата от не-дипломата. Кстати, у разведки тоже есть свои ограничения, и нужно знать, кто есть кто. В случае российского посольства все еще сложнее.
— Почему?
— Потому что по сути все российские дипломаты, включая настоящих, так или иначе занимаются шпионажем. Приведу пример. Я — Юрий, культурный атташе, настоящий культурный атташе. Но при этом я знаю, что если по работе встречу кого-то, кто может быть интересен, скажем, какого-нибудь аналитика одной из чешских политических партий, то часть моей работы — пойти в резидентуру и передать контактную информацию. В таком духе на спецслужбы в посольстве России работают все. Некоторые «на полную ставку», некоторые — на половину.
tv_victim 16 сентября 2018 | 19:48
В годы моей молодости бытовала поговорка "Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор"!
banyi4 16 сентября 2018 | 19:48
Почему каждый четвёртый только? Обижают ! ВСЕ! Включая уборщиков! )))
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 19:52
Если ЭТО так, почему их не изгоняют ?
captainobvious 16 сентября 2018 | 19:55
opiatnovyi63: потому, что каждый четвертый сотрудник посольств западных стран в Москве категорически против!
zztop1960 16 сентября 2018 | 20:00
opiatnovyi63: Не изгоняют потому что за бабло сольют и швейцарцам и другим инфу
captainobvious 16 сентября 2018 | 19:53
каждый четвертый? фигасе... а остальные трое что, баклуши бьют?
zztop1960 16 сентября 2018 | 20:02
captainobvious: . а остальные трое что, баклуши бьют? А остальные на разведку НАТО работают
captainobvious 16 сентября 2018 | 20:04
zztop1960: кстати, не исключаю...
boseal 16 сентября 2018 | 19:53
А зачем делать доклад засекреченным, если о нем знают местные еженедельники?
rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 19:58
вошьд молодец.. такую репутацию заработал, что с российским паспортом путешествовать теперь одно удовольствие
zztop1960 16 сентября 2018 | 20:06
rodom_neotkuda: Теперь с российским паспортом на границе как со справкой об освобождении в очереди на получение кредита
alex_d 16 сентября 2018 | 20:00
очередной истерический бред. испокон веков любой дипломат - это легальный шпион. эти швейцарские придурки делают вид, что не знают этого.
зачем всё это - вот интересный вопрос. вообще-то, обычно такая дикая пропаганда бывает перед войной, чтобы подготовить население психологически...
eduard53 16 сентября 2018 | 20:04
Только каждый четвёртый? Это просто остальных трёх недораскусили ...
piter_ug 16 сентября 2018 | 20:07
//Каждый четвертый российский дипломат //
Ну и в чем проблемы?
Выгнать лишних, оставить четверых.
За одним-то можно уследить!