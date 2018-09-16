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19:30, 16 сентября 2018

Каждый четвертый российский дипломат в Швейцарии занимается шпионажем, утверждают местные газеты

Еженедельники Sonntags Zeitung и Le Matin Dimanche ссылаются на засекреченный доклад правительства страны. В публикациях говорится, что сейчас российские шпионы действуют так свободно, как никогда раньше. Издания отмечают, что российские спецслужбы в Швейцарии интересуются лабораторией, которая участвовала в экспертизе по делу об отравлении Скрипалей, а также штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства.

Комментарии

17

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neburzhui2 16 сентября 2018 | 19:38

КАЖДЫЙ дипломат занимается шпионажем.
:-)))))))))))

kottigr1 16 сентября 2018 | 19:41

neburzhui2: Ровно на 75% ошиблись..

novyrusich 16 сентября 2018 | 19:52

kottigr1: Нет, этот дурак не ошибся.
Он только пропустил одно слово

КАЖДЫЙ РОССИЙСКИЙ дипломат занимается шпионажем.

ВОТ ТАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНО.
Но он это и имел в виду.
-----------------
Цитирую чешскую газету.

Hlídací Pes: Какую роль в информационной войне играет российская дипломатия, посольства в отдельных странах?


Джон Р. Шиндлер: В информационной войне, которую Кремль сейчас ведет против Запада, против Европейского Союза, российская дипломатия играет значительную роль. К примеру, российское посольство в Праге: там невероятно большой штат. Такое число сотрудников (около 140) в посольстве в стране с десятью миллионами населения — это слишком. Разумеется, между Москвой и Прагой есть исторические связи, но все равно.


— А что это значит? Что среди дипломатов есть определенный процент людей, которые в Чехии находятся под дипломатическим прикрытием, но выполняют совершенно другие задачи?


— По общим оценкам, в западных посольствах как минимум треть дипломатов — совсем не дипломаты, а сотрудники спецслужб. Я бы сказал, что их около 40%. Они занимаются разведкой. Я не сомневаюсь, что чешская контрразведка BIS вместе с сотрудничающими службами прекрасно об этом знает и умеет отличить дипломата от не-дипломата. Кстати, у разведки тоже есть свои ограничения, и нужно знать, кто есть кто. В случае российского посольства все еще сложнее.


— Почему?


— Потому что по сути все российские дипломаты, включая настоящих, так или иначе занимаются шпионажем. Приведу пример. Я — Юрий, культурный атташе, настоящий культурный атташе. Но при этом я знаю, что если по работе встречу кого-то, кто может быть интересен, скажем, какого-нибудь аналитика одной из чешских политических партий, то часть моей работы — пойти в резидентуру и передать контактную информацию. В таком духе на спецслужбы в посольстве России работают все. Некоторые «на полную ставку», некоторые — на половину.

tv_victim 16 сентября 2018 | 19:48

В годы моей молодости бытовала поговорка "Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель - вор"!

banyi4 16 сентября 2018 | 19:48

Почему каждый четвёртый только? Обижают ! ВСЕ! Включая уборщиков! )))

opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 19:52

Если ЭТО так, почему их не изгоняют ?

captainobvious 16 сентября 2018 | 19:55

opiatnovyi63: потому, что каждый четвертый сотрудник посольств западных стран в Москве категорически против!

zztop1960 16 сентября 2018 | 20:00

opiatnovyi63: Не изгоняют потому что за бабло сольют и швейцарцам и другим инфу

captainobvious 16 сентября 2018 | 19:53

каждый четвертый? фигасе... а остальные трое что, баклуши бьют?

zztop1960 16 сентября 2018 | 20:02

captainobvious: . а остальные трое что, баклуши бьют? А остальные на разведку НАТО работают

captainobvious 16 сентября 2018 | 20:04

zztop1960: кстати, не исключаю...

boseal 16 сентября 2018 | 19:53

А зачем делать доклад засекреченным, если о нем знают местные еженедельники?

rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 19:58

вошьд молодец.. такую репутацию заработал, что с российским паспортом путешествовать теперь одно удовольствие

zztop1960 16 сентября 2018 | 20:06

rodom_neotkuda: Теперь с российским паспортом на границе как со справкой об освобождении в очереди на получение кредита

alex_d 16 сентября 2018 | 20:00

очередной истерический бред. испокон веков любой дипломат - это легальный шпион. эти швейцарские придурки делают вид, что не знают этого.
зачем всё это - вот интересный вопрос. вообще-то, обычно такая дикая пропаганда бывает перед войной, чтобы подготовить население психологически...

eduard53 16 сентября 2018 | 20:04

Только каждый четвёртый? Это просто остальных трёх недораскусили ...

piter_ug 16 сентября 2018 | 20:07

//Каждый четвертый российский дипломат //

Ну и в чем проблемы?
Выгнать лишних, оставить четверых.
За одним-то можно уследить!

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