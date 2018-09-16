Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике, который закончился в Болгарии.
Россиянки завоевали в общей сложности 12 медалей, большая часть из которых – 7 — были золотыми. В личных дисциплинах они не оставили соперницам ничего, забрав все пять наград высшей пробы, причем Дина Аверина стала четырехкратной чемпионкой мира, а Александра Солдатова заняла первое место в упражнениях с лентой, хотя вместо восхищения получила серьезный нагоняй от главного тренера сборной Ирины Вигнер-Усмановой. Дина Аверина выиграла и самый престижный индивидуальный вид – многоборье. Вместе с Солдатовой и своей сестрой Ариной она стала чемпионкой мира в командных соревнованиях. Ближайший конкурент сборной России команда Италии завоевала в два раза меньше медалей – шесть. Хозяйки чемпионата болгарские гимнасты получили в четыре раза меньше наград – три.
Следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 2019 году в столице Азербайджана Баку
Комментарии6
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abuvgrobu 16 сентября 2018 | 19:15
Ну, теперь держись, будут по всем новостям и программам, как дурак с торбой носиться.. А чему тут радоваться-то, чем гордиться ? Что мокрощапые сызмальства ноги драть лучше других умеют ?.. Ах, да тут же ещё факор Винер-Усмановом и просматривающейся за ней Кабаевой присутствует..
novichok_ 16 сентября 2018 | 19:16
ДЕВЧОНКИ - МОЛОДЦЫ!
andreyoo 16 сентября 2018 | 19:41
abuvgrobu: Эк тебя перекорежило! Зачетненько! А ты накати и поскачи
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 20:20
andreyoo: Хуйца соснёшь ?.. Гг
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 19:16
Отлично! Закономерно. Поздравляем!!!
И... Ээ.... "А что там у хохлов?) (с) ))
compare 16 сентября 2018 | 19:47
уже не несет никаких эмоций такая новость: это,как будто,где-то,в другой ,не нашей жизни,кто-то,что-то "завоевал"..а вокруг-пустота.............