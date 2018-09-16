Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике, который закончился в Болгарии.

Россиянки завоевали в общей сложности 12 медалей, большая часть из которых – 7 — были золотыми. В личных дисциплинах они не оставили соперницам ничего, забрав все пять наград высшей пробы, причем Дина Аверина стала четырехкратной чемпионкой мира, а Александра Солдатова заняла первое место в упражнениях с лентой, хотя вместо восхищения получила серьезный нагоняй от главного тренера сборной Ирины Вигнер-Усмановой. Дина Аверина выиграла и самый престижный индивидуальный вид – многоборье. Вместе с Солдатовой и своей сестрой Ариной она стала чемпионкой мира в командных соревнованиях. Ближайший конкурент сборной России команда Италии завоевала в два раза меньше медалей – шесть. Хозяйки чемпионата болгарские гимнасты получили в четыре раза меньше наград – три.

Следующий чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в 2019 году в столице Азербайджана Баку