Масштаб стихийного бедствия на востоке США оказался беспрецедентным, заявили власти Северной Каролины
Ураган «Флоренс» ослаб до категории тропического циклона, однако совпал по времени с мощным приливом и стал причиной сильных наводнений, — передает телеканал АВС. В штатах Северная и Южная Каролина из-за циклона «Флоренс» погибли 13 человек. Без электричества только в Северной Каролине остаются более восьмисот тысяч человек.
Комментарии14
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captainobvious 16 сентября 2018 | 19:10
да есть ли вообще предел цинизму русского вмешательства во внутренние дела США?
pipan 16 сентября 2018 | 19:13
captainobvious: Там еще камеры не смотрели ,сто пудов, за пол часа до урагана мы увидим фотки Петрова и Башарова !
captainobvious 16 сентября 2018 | 19:28
pipan: хорошо ещё, если не Петрова и Васечкина...
vasilevich58 16 сентября 2018 | 19:44
captainobvious: Портянки обоссываются от радости, что в Штатах стихийное бедствие,
а то, что России благодаря им и их хозяевам настаёт настоящий кирдык, их, "патриотов" не волнует!
captainobvious 16 сентября 2018 | 19:50
vasilevich58: пенсионер, ты там, на берегу Средиземного моря особенно не расслабляйся, а то Касам прилетит, а ты не в бомбоубежище...
dataan 16 сентября 2018 | 20:20
vasilevich58: А пусть пиндосы не гневят Бога и ураганов не будет.
banyi4 16 сентября 2018 | 19:14
А куда власти США смотрели? Ведь предупреждены были! Все деньги разворовали гады !
unprejudiced 16 сентября 2018 | 19:17
А тем временем.
В Киеве снова сдвинулись сроки включения горячей воды. Самая европейская из столиц сидит без неё вот уже месяц, а многие районы Киева не видели горячей воды целое лето. Не «потеплело» и на День независимости — хотя такие обещания звучали. Вместо этого провели парад.
Обещания властей возобновить горячее водоснабжение переносились несколько раз. В конце августа мэр Виталий Кличко пообещал «точно» включить воду до 15 сентября. Буквально через несколько дней, 3 сентября, он заявил, что на это нужно две недели — сместив сроки уже до 17 сентября.
Вчера прошел первый «дедлайн» Кличко, завтра наступает второй. А в столице государства, которое добывает собственный газ для подогрева воды, 3000 домов находятся за пределами цивилизации, пишет украинское издание Страна.ua.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 19:24
ужно бросить хохла в пучину, чтобы ураган узбагоился... ))
buzukin1905 16 сентября 2018 | 19:25
Это они еще не переживали цунами от гигатонной подводной ядерной ракеты "Нептун, Плутон, понос и золотуха" :) Вот тогда будет волна так волна - до половины Америки! А с другой стороны - еще одна волна! Ну и куда вы тогда денетесь с нашим Трампом у руля?
xuato 16 сентября 2018 | 19:33
США, РФ, и еще некоторые эгоисты наплевали на Киотский протокол, и имеют соответствующий климат. Вот что отписала РАН правительству РФ - Ратификация Протокола в условиях наличия устойчивой связи между эмиссией CO2 и экономическим ростом, базирующемся на углеродном топливе, означает существенное юридическое ограничение темпов роста российского ВВП».
captainobvious 16 сентября 2018 | 19:38
xuato: означает существенное юридическое ограничение темпов роста российского ВВП
всё правильно написали, я бы ещё уточнил акценты: "означает акт государственной измены"
xuato 16 сентября 2018 | 19:55
captainobvious: У РФ видно особый путь широкий как разливы рек Сибири и Амура. Вот им и телеграмму пусть отправят, ну тогда, когда - поплывут, "ограничение выбросов увеличивает ВВП, а ваше нытье означает акт госизмены" плавайте молча как дед Мазай и зайцы..
captainobvious 16 сентября 2018 | 20:10
xuato: пока толстый поплывет, худой потонет