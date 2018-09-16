Коммунист Андрей Ищенко лидирует во втором туре губернаторских выборов в Приморье
После подсчета более половины бюллетеней он набирает 52% голосов. Его соперник – «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко – 45%, — сообщается на сайте ЦИКа.
Во втором туре переписываются итоговые протоколы, чтобы не допустить победы кандидата от КПРФ, — заявил «Эху Москвы» лидер Компартии Геннадий Зюганов.
Второй тур выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии через неделю.
Комментарии12
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opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 19:10
Воровская власть теряет своё влияние на периферии или она отомстит гражданам края скудными отчислениями из федерального бюджета?
novichok_ 16 сентября 2018 | 19:13
КОММУНИСТЫ - ВПЕРЕД!
astet 16 сентября 2018 | 19:23
novichok_: он такой же коммунист,
как римский папа - балерина!
Так ведь можно договориться до того,
что Зюганов - продолжатель дела Ленина ;)))
dmast79 16 сентября 2018 | 19:29
astet: Главное что не либер!
dmast79 16 сентября 2018 | 19:14
opiatnovyi63: Симпатии к КПРФ всегда были сильны именно на "периферии". Там не изнеженные либеральные хиппстеры-гомики, а суровые мужики с правильными взглядами на жизнь.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 19:11
Стоял один город и не пожелали жители города выбрать мэром чела одной партии, а выбрали другой. Итог: резкое сокращение финансирования города из области и через 3 года уголовное дело против мэра за нецелевое использование... Если не станет наш претендент членос едрисни, конечно.. А у них там это дело быстрое: где побыстрее и полегче пролезть - туда и клонятся.. А затем - хапать, хапать..
banyi4 16 сентября 2018 | 19:20
abuvgrobu: А где то по другому? Вон Трамп программу выборов в пиндосии подорвал, и что творится. Везде так)
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 19:30
banyi4: А я не имею цели сравнивать, я констатирую реальность..
vilingrad 16 сентября 2018 | 19:18
А зачем он там лидирует? Вместо единоросовского помета будет комми-кал...
dmast79 16 сентября 2018 | 19:24
vilingrad: Зачем? Вас, двухпроцентных, не спросили!
Так решил Народ!
armeec 16 сентября 2018 | 19:19
Хех, а почему нет. Впрочем бывали губернаторы - коммунисты. В общем ничего.
vsokolov 16 сентября 2018 | 19:59
Какие молодцы приморцы!!!