Коммунист Андрей Ищенко лидирует во втором туре губернаторских выборов в Приморье

После подсчета более половины бюллетеней он набирает 52% голосов. Его соперник – «единоросс» и врио губернатора Андрей Тарасенко – 45%, — сообщается на сайте ЦИКа.

Во втором туре переписываются итоговые протоколы, чтобы не допустить победы кандидата от КПРФ, — заявил «Эху Москвы» лидер Компартии Геннадий Зюганов.

Второй тур выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии через неделю.