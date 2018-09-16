Участнице акции против пенсионной реформы в Петербурге полицейские наступили на грудь
Ей также распылили в лицо перцовый баллончик. Это рассказал сайту «ОВД-Инфо» правозащитник Динар Идрисов. По его словам, это произошло после того, как женщина сфотографировала сотрудника Росгвардии. Он сказал, чтобы ее задержали, а другие участники акции пытались этому помешать. В итоге женщину госпитализировали. Наряд полиции дежурит возле больницы, — отметил правозащитник. По данным сайта «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны три человека.
По оценке наших корреспондентов, на митинг пришли примерно полторы тысячи человек. Такая численность связана с тем, что люди не хотят сталкиваться с полицией, — сказал «Эху Москвы» участник акции, научный руководитель Центра исследований модернизации европейского университета Дмитрий Травин. Он также отметил, что повышение пенсионного возраста затрагивает большее число граждан, чем многие считают.
Неделю назад только в Петербурге были задержаны около шестисот участников акции против повышения пенсионного возраста, которую организовали сторонники Навального.
Комментарии67
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abuvgrobu 16 сентября 2018 | 19:04
Участнице акции против пенсионной реформы в Петербурге полицейские наступили на грудь
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Надеюсь, они с этой вонючкой проделали несколко раз..
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:05
abuvgrobu: Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
lenin3 16 сентября 2018 | 19:09
kottigr1: а зачем наряд полицаев дежурит возле больницы?Хочет добить женщину после того,как её выпишут?
astet 16 сентября 2018 | 19:20
lenin3: фашизм наступает.
osinizatorecha 16 сентября 2018 | 19:37
astet: фашизм наступает.
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Всё правильно. Дезинформация по гебельсовски. В случае нападения на Россию будем вешать провокаторов первыми внутри страны.
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 19:27
Почему все "педрисовы" всегда и везде врут??
Есть догадки? )))
vasilevich58 16 сентября 2018 | 19:37
blinorozhiy_chmo: "Почему все "педрисовы" всегда и везде врут?? "
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Всегда врёт твой плешивый царёк и его долбанная "вертикаль власти", кончая вами, портянками.
И ты об этом знаешь не хуже меня.
vasilevich58 16 сентября 2018 | 19:40
Садисты в погонах знают, что за удовлетворение своих извращенческих пристрастий им будет обеспечена нехилая пенсия в 45,
А на остальных - плевать!
timwlad90 16 сентября 2018 | 19:34
lenin3: а зачем наряд полицаев дежурит возле больницы?Хочет добить женщину после того,как её выпишут?
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Ну так типов типа Анны Корененой бросаться под паровозы и под дубинки всегда зарядить можно как шахидок.
dmast79 16 сентября 2018 | 19:11
kottigr1: А причем тут НАТО? В странах НАТО, этим митингистам дают по башке куда как сильнее чем у нас. И пули резиновые, и сроки тюремные, двузначные. Так что не позорься - и проституткой себя выставил, и соврал - в одной фразе.
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:15
dmast79: Не свисти.. В странах НАТО мирным митингующим никто по башке не дает. Там если полицай без оснований стеганет кого нибудь дубинкой, то он автоматически вылетает со своей работы а пострадавшему вынуждены выплачивать миллионные компенсации..
dmast79 16 сентября 2018 | 19:35
kottigr1: В странах НАТО, сотни тысяч выходят против беспредела мигрантов л - а на их протест власти кладут болт и завозят всё новых и новых, из самых злачных задниц мира!
Да и вообще - есть ЮТУБ и соответствующие ролики разгона митингов в странах НАТО и у нас, можно сравнить и искать отличия!
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:37
dmast79: Вот и посмотрите ролики разгона митингов в странах НАТО и у нас.. Вам полезно будет..
timwlad90 16 сентября 2018 | 19:44
kottigr1: Не свисти.. В странах НАТО мирным митингующим никто по башке не дает. Там если полицай без оснований стеганет кого нибудь дубинкой, то он автоматически вылетает со своей работы а пострадавшему вынуждены выплачивать миллионные компенсации..
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В странах запада все демонстранты это террористы.
Так что или строем по четыре в колоне с позволения властей или дубиной по башке.
И никто компенсаций при этом не платят.
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:50
timwlad90: Так это только Ваши фантазии и выдумки. А в реальности в странах НАТО мирным митингующим никто по башке не дает. Там если полицай без оснований стеганет кого нибудь дубинкой, то он автоматически вылетает со своей работы а пострадавшему вынуждены выплачивать миллионные компенсации..
timwlad90 16 сентября 2018 | 19:56
kottigr1: Так это только Ваши фантазии и выдумки. А в реальности в странах НАТО мирным митингующим никто по башке не дает. Там если полицай без оснований стеганет кого нибудь дубинкой, то он автоматически вылетает со своей работы а пострадавшему вынуждены выплачивать миллионные компенсации..
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Ну так и я об этом же написал:
Так что или строем по четыре в колоне с позволения властей или дубиной по башке.
И никто компенсаций при этом не платят.
yazva_sibirskaya 16 сентября 2018 | 19:17
dmast79: Да-да, после того, как машины попереворачивают да пожгут, да город разорят. Желаете попробовать. идиоты?!
oleg_andreevich 16 сентября 2018 | 19:51
dmast79: если бы не сапог ОМОНовца, ее топтал бы сапог НАТО.
timwlad90 16 сентября 2018 | 19:32
kottigr1: Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
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Ну вообще то это работает автомат так как на всех ветках одна и та же именно эта фраза.Всё слово,в слово.
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:39
timwlad90: Так тебе "слово в слово" не нравится или то что фашиствующие путинские "космонавты" избивают на российских улицах мирно протестующих российских детей и женщин.. ?
timwlad90 16 сентября 2018 | 19:48
kottigr1:Так тебе "слово в слово" не нравится или то что фашиствующие путинские "космонавты" избивают на российских улицах мирно протестующих российских детей и женщин.. ?
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Бьют нарушающих закон.
Было запрещено всякое выражение протеста на этом месте и отвели для этого другое.
Однако пошли на нарушение и это признали сами организаторы ,что спровоцировали власти принять жёсткие меры против протестующих.Так сказать бросили пробный камень на сколько эффективна власть в противостоянии в борьбе с беззаконием и терроризмом.
Так что оппозиция партия Яблоко бросили людей на убой.И обязаны за это нести ответственность вплоть до ликвидации этой партии как террористической организации.
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:58
timwlad90: Было запрещено всякое выражение протеста на этом месте..
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Подобные запреты нарушают Конституцию РФ, а это значит что подобными запретами занимаются преступники. Преступники, даже если они сидят во власти, находятся вне Закона..
timwlad90 16 сентября 2018 | 20:02
kottigr1: Было запрещено всякое выражение протеста на этом месте..
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Подобные запреты нарушают Конституцию РФ, а это значит что подобными запретами занимаются преступники. Преступники, даже если они сидят во власти, находятся вне Закона..
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Во блин ,какой дебильный тролль из программы 1990тых подготовки либеральных троллей.
Ну так конституция общее положение,которые расписаны затем в законы где и как.А законы надо соблюдать.
И к стати,конституция без идеологии и потому протестовать это нарушение конституции. .
kottigr1 16 сентября 2018 | 20:11
timwlad90: Любые законы нарушающие дух, смысл и букву Конституции РФ - являются преступными. Запрет на право граждан мирно и без оружия собираться на массовые мероприятия - это прямое нарушение Конституции РФ.
vinidbi 16 сентября 2018 | 19:11
abuvgrobu: Вонючка известная ваша мама, родившая сдуру и по-пьяне еще большую вонючку чем она сама!!!
mi_62 16 сентября 2018 | 19:12
abuvgrobu: Леонид
Род занятий
наблюдатель
Место работы
пенсионер
город
Россия, Тула
Все враньё, а по-правде так:
УБЛЮДОК
Род занятий
УБЛЮДОК
Место работы
УБЛЮДОК
город
Россия, Тула - УБЛЮДОК, НЕ ПОЗОРЬ ГОРОД
vinidbi 16 сентября 2018 | 19:18
mi_62: +100500!!!
vinokur 16 сентября 2018 | 19:46
mi_62: Странно, но этот тип иногда выдает вполне разумные комментарии. Шизофреник? Раздвоение личности? Недосмотр санитаров?
vilingrad 16 сентября 2018 | 19:16
abuvgrobu: dmast79: nina51: garaal: banyi4: pipan: unprejudiced: banyi4: Сколько пригожинского говна...вам делать нечего здесь отираться? Сирия, Конгресс, бандеровцы, прибалты, геи, Навальный, Золотов печальный...
Чтоб ваши мамки свежего куска хлеба не видели:)
frauava17 16 сентября 2018 | 19:34
vilingrad: У них нет и не было мамок. Они родились в крапиве подзаборной и воспитывались в приютах. Видите же, они сплошь садисты. Уверена, что abuvgrobu еще и попрыгал бы на ребрах этой женщины...
sim202_ 16 сентября 2018 | 19:36
abuvgrobu:
Судя по реакции - ты тоже из семейства пидоровых?
Ненавидишь всех женщин с тех пор, как тебя отымели?
mag_1 16 сентября 2018 | 19:42
abuvgrobu: да, чувствуется тут потомок тех карателей, о которых во время учебы в школе нам рассказывали , что вытворяли на оккупированных территориях1
karlos2010 16 сентября 2018 | 19:44
abuvgrobu: отвечу по-простому-ты гнойник на теле наших жён и матерей.
ihtamnet 16 сентября 2018 | 19:07
Я чего то не пойму, какого черта менты так осатанели?
oldcitizen 16 сентября 2018 | 19:14
ihtamnet: Я чего то не пойму, какого черта менты так осатанели?
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А из-за безнаказанности! Кстати, женщина сфотографировала жандарма "Росгвардии". У них нет значков, по которым их можно идентифицировать. Только по морде. Вот этого-то они и не хотели. Достойные подчинённые "генерала" Золотова. Их надо распустить, иначе будет беда.
yazva_sibirskaya 16 сентября 2018 | 19:21
ihtamnet: Это не менты. Это жандармы, каратели. Те, кого в 17-м году вешали на фонарях.
tks 16 сентября 2018 | 19:37
yazva_sibirskaya: Оккупанты, хиви, полицаи.
dmast79 16 сентября 2018 | 19:39
yazva_sibirskaya: Сколько миллионов "вешателей" отправили к червям белогвардейские пули и казачьи шашки? А сколько тех, кто уцелел, познакомились потом с учреждением под названием ГУЛаг? Эх, и сколько же из них вспоминало перед смерью счастливые времена "жандармов"!
nina51 16 сентября 2018 | 19:07
Лишь бы побузить..Следующие акции - за чистую монеточку и недоваренную гречечку )))
compare 16 сентября 2018 | 19:29
nina51: ты,шалашовка сранакя,лучше не лезь со своими дебильными шуточками-иди,подмойся-вонь,через интернет просачивается...
nina51 16 сентября 2018 | 19:36
compare: жена то твоя в курсе какой грязный язык у мужа ? )))
garaal 16 сентября 2018 | 19:07
"НАДО БЫЛО ГОЛОВУ ОТОРВАТЬ!!!"
banyi4 16 сентября 2018 | 19:07
Наступив "девочке" на грудь, подлетели до второго этажа )))
pipan 16 сентября 2018 | 19:07
наступили на грудь...
Она там пьяная лежала ? А на какую грудь ,левую или правою ?А размер груди какой ? А размер ноги наступившей на грудь ?А почему брызнули перцем а не " новичком " ?
rihard 16 сентября 2018 | 19:19
pipan: Два варианта —родовая травма , или тебя в детстве сильно по голове ударили...
compare 16 сентября 2018 | 19:31
pipan: давайте сучата,шутите на "заданные темы",только не удивляйтесь потом,когда Судьба вас начнет "награждать" за подлость и грехи ваши немеренные: кого болезнью,кого еще чем,не менее приятным.будьте вы прокляты,дебилы,рожденные в шкалике от боярки!
j_partizan 16 сентября 2018 | 19:11
Пенсионная реформа - это даже не грабеж, это разбой.
unprejudiced 16 сентября 2018 | 19:12
рассказал (выдумал) правозащитник Динар Идрисов. Дальше можно не читать, что я собственно и сделал
banyi4 16 сентября 2018 | 19:12
Груди разные бывают! Вот например , если на грудь Альбац наступить, то можно провалиться , и ногу ногу поранить ) И потом в суд на неё подать )
compare 16 сентября 2018 | 19:33
banyi4: а про свою мать,зашкварок ты поганый,можешь также шуткануть? а что? если хорошо заплатят? и наступить на горло согласишься,так ведь,мразь недотыканная?
xrmosom 16 сентября 2018 | 19:12
Что тут скажешь,мусора озверели совсем.Очень надеюсь что бы этого гея что калечил девушку ,наказали.Мне интересна его реакция, если я его маме так же на глотку наступлю.
dmast79 16 сентября 2018 | 19:42
xrmosom: Прибьёт он тебя, может даже из табельного...
kottigr1 16 сентября 2018 | 19:53
dmast79: Мало что ли минтов убивают.. ? Кто не боится ментов, тот спалит нафиг и мета и его дом даже вместе с его тараканами.. Умные менты об этом всегда помнят.
dmast79 16 сентября 2018 | 20:02
kottigr1: Умные и на яблочные сборища не ходят - только моральные калеки всякие, а они как правило и физически не ахти, да и лузеры по жизни - захотят спалить мента, а поджарят сами себя.
vinokur 16 сентября 2018 | 19:55
xrmosom: Очень надеюсь что бы этого гея что калечил девушку ,наказали. \\\
Кто ж его накажет,? Он защищал родину(й). Родина у него такая, понимаешь?
vilingrad 16 сентября 2018 | 19:13
Вовка пустился во все тяжкие. За все беды один ответ...
natogrek 16 сентября 2018 | 19:39
vilingrad: А Шувалов прежде, чем смыться , так и сказал : Семь бед, один ответ". Знают что натворили и продолжают творить уже самозабвенно и антинародно.
dwon 16 сентября 2018 | 19:23
Кастрировать надо того дикаря.
compare 16 сентября 2018 | 19:26
чувствуется,что этот "третий" союзник,после армии и флота,уже заслужил "любовь" народную...еще один,такой-же,"союзник" и все,враги могут курить....
allasc 16 сентября 2018 | 19:33
Правильно Вовка, так этих россиян так их!!!! под ребро!!! по почкам.....
dmast79 16 сентября 2018 | 20:05
allasc: С чего вы взяли, что там россияне? Вон жирик ударил навальныша - а тот оказался укроинец. Может и эта яблочница какая-нибудь израильтянка или украинка? Среди русских людей, яблоко не особо популярно (мягко говоря) ...
tks 16 сентября 2018 | 19:35
Эсэсовцы оберстгруппенфюрера Золотоффа в действии.
xuato 16 сентября 2018 | 19:36
Не ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ органы, а ОГПУ 1937 года наркома Ежова.
tks 16 сентября 2018 | 19:40
xuato: Да нет, теперь уже больше на действия айнзатцгрупп СД их поведение похоже.
compare 16 сентября 2018 | 19:37
Модератор! вы для чего,на сайте? здесь уже шабаш портянок,откровенно издевательского толка идет,может,пора бы уже некоторых тварей,откровенно нарушающих законодательство(про здравый смысл,молчим) вообще,навек "забанить"..почему борьбу с этим стадом малолетних гопников,вы "милостливо" оставили на рядовых комментаторов? они за вас работают,ладно. но вопрос: чем же вы,милостивый сударь,так заняты?
eduard53 16 сентября 2018 | 19:55
Интересно: служба полицаями делает людей уродами, или уроды прут в полицаи?
krysodav2 16 сентября 2018 | 20:17
Читаешь коменты пригоженских троллей и спрашивается. есть ли у этих человекообразных, с маралью садиста, матери, жены,дочери..? Жизнь все расставит. Вам обязательно прилетит и будете гореть в аду!