Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет

Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он отметил, что Россия не собирается ни с кем воевать, — передает Интерфакс. На этой неделе прошли стратегические маневры Восток 2018, в которых участвовала почти треть российской армии, а также подразделения из Китая. Западная пресса называет эти учения крупнейшими с советских времен.