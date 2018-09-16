Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет
Это сообщил министр обороны Сергей Шойгу. При этом он отметил, что Россия не собирается ни с кем воевать, — передает Интерфакс. На этой неделе прошли стратегические маневры Восток 2018, в которых участвовала почти треть российской армии, а также подразделения из Китая. Западная пресса называет эти учения крупнейшими с советских времен.
Комментарии15
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kottigr1 16 сентября 2018 | 18:35
Остальные каждые четыре года солдаты будут копать генералам на дачах картошку ?
vasilevich58 16 сентября 2018 | 18:40
Будут тратить миллиарды на игру в войнушку, а на пенсионеров - насрать!
kryimzdick 16 сентября 2018 | 18:41
vasilevich58: и прибавлять пенсионный срок тоже на пять лет каждые пять лет.
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 18:45
Правильное, своевременное решение!
А лучше - 2 раза в год, так надежнее и полезнее.
dmast79 16 сентября 2018 | 18:48
vasilevich58: Расходы на оборонку - это рабочие места, зарплата, налоги в бюджет, отчисления в пенсионный фонд. Вот как раз разные мелкие коммерсы, либералы-фрилансеры - вот кто не платит и не хочет платить налоги и содержать пенсионеров!
irdo 16 сентября 2018 | 18:36
Россия будет проводить крупные военные учения каждые пять лет
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"Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах".
polikarpich 16 сентября 2018 | 18:39
irdo: Вот именно!
Шойгу, ты вначале проживи эти пять лет!
lenin3 16 сентября 2018 | 18:45
polikarpich: прожить-то,может,и проживет,вот только в качестве кого...
vilingrad 16 сентября 2018 | 18:39
Я иду к соседке на пять минут, а ты, муженек, каждые полчаса помешивай супчик...
А будет ли через пять лет РФ- кремлевская ванга не кололась?
zollendorf 16 сентября 2018 | 18:40
каждые пять лет//
Вы 5 лет сначала проживите, а потом и войне учитесь.
Агрессивным территориальным образованиям, каким вы себя в мире обозначили, долго жить не суждено, да и резона нет.
belovnikita 16 сентября 2018 | 18:40
Видать хорошо поворовали на прошлых "учениях" - понравилось, хотят ещё!
andy66 16 сентября 2018 | 18:49
каждый генерал знает - нет более удобного и безотказного способа скрыть крупную недостачу ГСМ и боеприпасов на складах чем крупные учения..
ihtamnet 16 сентября 2018 | 18:41
Они решили править вечно?....
sim202_ 16 сентября 2018 | 18:43
Для этого планируется сократить срок
беременности россиянок до 5 месяцев.
А в армию забривать в 14 лет.
yralez 16 сентября 2018 | 18:48
Каждые 5 лет банда грабит нас по крупному......можете сами проверить.