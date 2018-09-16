СМИ: Интервью подозреваемых по делу Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, проваливших операцию

Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, которые провалили операцию. Такое мнение приводится в британской газете Санди Телеграф. Источники издания в правительстве страны полагают, что среди российских разведслужб возник конфликт из-за того, что ГРУ переступило дозволенные рамки.