СМИ: Интервью подозреваемых по делу Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, проваливших операцию
Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, которые провалили операцию. Такое мнение приводится в британской газете Санди Телеграф. Источники издания в правительстве страны полагают, что среди российских разведслужб возник конфликт из-за того, что ГРУ переступило дозволенные рамки.
Комментарии11
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vasilevich58 16 сентября 2018 | 18:37
Будут тратить миллиарды на игру в войнушку, а на пенсионеров - насрать!
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 18:45
Интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей могло быть наказанием для сотрудников спецслужб, которые провалили операцию...
Такое мнение высказали в правительстве Британии? Видите, с какими ебанашками приходится иметь дело С.Лаврову и М.Захаровой.
kryimzdick 16 сентября 2018 | 18:37
ну агентами после такой засветки они точно не будут, если только полы мыть на тренировочной базе.
novyrusich 16 сентября 2018 | 18:38
Ерунда полная.
В России так не наказывают.
Что за детский лепет идиотов: наказали тем, что приказали дать интервью.
это они как-то уж совсем жестоко к ним.
kryimzdick 16 сентября 2018 | 18:39
novyrusich: Путен сказал, покажем, нормальные пацаны, гражданские, пришлось показать хоть кого-то. А они и ненормальные, и не гражданские. Времени организовать замену с гримом не было, да и надоели они всем своим развратом.
kottigr1 16 сентября 2018 | 18:38
Наверное сразу после интервью их опустили ногами в тазик самого лучшего российского бетона...
minerr 16 сентября 2018 | 18:43
kottigr1: Да не, "ногами в тазик" это либеральные ценности. А Путин их из пулемета расстрелял, причем еще до интервью. А на интервью играют мосфильмовские артисты. Боширова играет Баширов, а Петрова - Безруков.
viktorova 16 сентября 2018 | 18:40
Что это за наказание - попотеть несколько минут.
Ещё одно подтверждение, что Ни ума ни фантазии в спецслужбах.
vovan19 16 сентября 2018 | 18:43
Супер! Большей дури хрен придумаешь.
jamba 16 сентября 2018 | 18:49
Бриты молодцы, это они троллят так - тонкий английский юмор;)))))))))))))))))
kryimzdick 16 сентября 2018 | 18:49
Какая страна - такие и Джеймсбонды.