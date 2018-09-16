В новом докладе ООН говорится, что Россия и Китай подрывают международные санкции против КНДР

По данным американских спецслужбы две страны серьезно нарастили поставки топлива в Северную Корею, несмотря на запрет, — сообщает газета Уолл-стрит Джорнал. По данным автора доклада, с Россией у КНДР действует 39 совместных предприятий, с Китаем – двести. В отчете говорится , что банки двух стран позволяют Пхеньяну получать нелегально заработанные за рубежом средства, в частности, от поставок оружия.