В новом докладе ООН говорится, что Россия и Китай подрывают международные санкции против КНДР
По данным американских спецслужбы две страны серьезно нарастили поставки топлива в Северную Корею, несмотря на запрет, — сообщает газета Уолл-стрит Джорнал. По данным автора доклада, с Россией у КНДР действует 39 совместных предприятий, с Китаем – двести. В отчете говорится , что банки двух стран позволяют Пхеньяну получать нелегально заработанные за рубежом средства, в частности, от поставок оружия.
Комментарии7
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putin_itogy 16 сентября 2018 | 18:35
Мрази. Кабаны.
Коалиция Братских Народов.
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 18:48
Кладем на незаконные санкции против КНДР - с прибором !!!
viktorova 16 сентября 2018 | 18:37
Скажи мне кто твой друг...
anemon 16 сентября 2018 | 18:40
А ООН ожидала другого?
zollendorf 16 сентября 2018 | 18:44
И эти изгои (по кр. мере один из них точно) имеют в этой самой ООН право вето.
Конторка - что надо!
venmud 16 сентября 2018 | 18:44
15-й вопрос Диброва: кто отмажется, а кому вставят?
nina51 16 сентября 2018 | 18:45
И правильно делают