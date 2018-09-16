Ливень затопил несколько районов в Сочи
Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, эвакуация не проводилась, а пострадавших нет.
Сильные дожди в Сочи привели к частичному затоплению Адлерского и Лазаревского районов. Как передает «Интерфакс», в поселке Кудепста на границе Адлерского и Хостинского районов подтопило три придомовые территории. Этот населенный пункт больше всего пострадал от стихии. Улицы отказались под водой из-за плохой работы ливневой канализации. При этом мэр Сочи Анатолий Пахомов уверяет, что ситуация далека от критической и поводов для беспокойства нет.
Между тем, очевидцы в соцсетях публикуют видео из поселка Кудепста, на которых людей сбивает с ног мощным водным потоком. В МЧС предупреждают, что угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в Сочи и окрестностях сохраняется – возможно даже появление смерчей. Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам не отдыхать у воды и в горах, где может сойти сель.
Сейчас откачкой воды занимаются подразделения МЧС. Федеральные дороги стихия не затронула.
Комментарии2
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irdo 16 сентября 2018 | 18:18
После того, как нарушили экологию Олимпиадой,
уже ничего не удивляет ни в Сочи, ни в Крыму.
Все предсказано и ожидаемо.
nns33 16 сентября 2018 | 18:21
Именно об этом говорил Б. Немцов,когда начали вырубать деревья на склонах перед Олимпиадой.