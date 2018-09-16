Ливень затопил несколько районов в Сочи

Власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем, эвакуация не проводилась, а пострадавших нет.

Сильные дожди в Сочи привели к частичному затоплению Адлерского и Лазаревского районов. Как передает «Интерфакс», в поселке Кудепста на границе Адлерского и Хостинского районов подтопило три придомовые территории. Этот населенный пункт больше всего пострадал от стихии. Улицы отказались под водой из-за плохой работы ливневой канализации. При этом мэр Сочи Анатолий Пахомов уверяет, что ситуация далека от критической и поводов для беспокойства нет.

Между тем, очевидцы в соцсетях публикуют видео из поселка Кудепста, на которых людей сбивает с ног мощным водным потоком. В МЧС предупреждают, что угроза возникновения чрезвычайных ситуаций в Сочи и окрестностях сохраняется – возможно даже появление смерчей. Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам не отдыхать у воды и в горах, где может сойти сель.

Сейчас откачкой воды занимаются подразделения МЧС. Федеральные дороги стихия не затронула.