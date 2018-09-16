Сотрудник посольства и врач возможно помогали Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей. Об этом пишет газета Mirror. Полиция и следователи разыскивают предполагаемых сообщников.

После заселения в отель в Лондоне Петров и Боширов могли встретиться с медиком. Его Mirror называет «Доктором Новичок». Он должен был проследить за тем, чтобы они сами не подверглись воздействию яда после того как нанесли его на ручку двери дома, где живёт Сергей Скрипаль, пишет британская газета со ссылкой на источник в правительстве. Что касается предполагаемого сотрудника дипмиссии, то он по данным издания мог быть куратором операции. Врача и дипломата британские правоохранители ищут. Ранее местные СМИ сообщали о группе чИстильщиков — россиян, которые прикрывали операцию Петрова и Боширова. Они в интервью каналу RT называли себя туристами и рассказывали, что в Солсбери где был отравлен Скрипаль и его дочь приехали посмотреть на знаменитый собор. Обвинения в причастности к отравлению назвали бредом. Тем временем выяснились любопытные детали пребывания в Британии обоих россиян. Они приехав в Лондон курили в номере отеля City Stay марихуану, да ещё привели проститутку. Журналисты Daily Mail узнали об этом от постояльцев гостиницы. Они рассказали о запахе наркотика и о том, что из комнаты Петрова и Боширова доносились цитата «звуки шумного секса». Вечеринка по словам постояльцев продолжалась всю ночь. А на следующий день как пишет газета россияне уехали в Солсбери чтобы расправиться со Скрипалём. Но убить его не удалось. Из-за проваленной операции Петрова и Боширова заставили в качестве наказания дать интервью телеканалу, пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Ни Петров, ни Боширов не имеют отношения к Кремлю, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам заявления главы страны о том, что личности двух мужчин известны российским властям не были заготовкой. Тогда Владимир Путин также призвал Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ. А затем последовало их интервью главному редактору канала RT Маргарите Симоньян.