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18:06, 16 сентября 2018

Сотрудник посольства и врач, возможно, помогали Александру Петрову и Руслану Боширову

Сотрудник посольства и врач возможно помогали Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей. Об этом пишет газета Mirror. Полиция и следователи разыскивают предполагаемых сообщников.

После заселения в отель в Лондоне Петров и Боширов могли встретиться с медиком. Его Mirror называет «Доктором Новичок». Он должен был проследить за тем, чтобы они сами не подверглись воздействию яда после того как нанесли его на ручку двери дома, где живёт Сергей Скрипаль, пишет британская газета со ссылкой на источник в правительстве. Что касается предполагаемого сотрудника дипмиссии, то он по данным издания мог быть куратором операции. Врача и дипломата британские правоохранители ищут. Ранее местные СМИ сообщали о группе чИстильщиков — россиян, которые прикрывали операцию Петрова и Боширова. Они в интервью каналу RT называли себя туристами и рассказывали, что в Солсбери где был отравлен Скрипаль и его дочь приехали посмотреть на знаменитый собор. Обвинения в причастности к отравлению назвали бредом. Тем временем выяснились любопытные детали пребывания в Британии обоих россиян. Они приехав в Лондон курили в номере отеля City Stay марихуану, да ещё привели проститутку. Журналисты Daily Mail узнали об этом от постояльцев гостиницы. Они рассказали о запахе наркотика и о том, что из комнаты Петрова и Боширова доносились цитата «звуки шумного секса». Вечеринка по словам постояльцев продолжалась всю ночь. А на следующий день как пишет газета россияне уехали в Солсбери чтобы расправиться со Скрипалём. Но убить его не удалось. Из-за проваленной операции Петрова и Боширова заставили в качестве наказания дать интервью телеканалу, пишет Daily Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Ни Петров, ни Боширов не имеют отношения к Кремлю, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам заявления главы страны о том, что личности двух мужчин известны российским властям не были заготовкой. Тогда Владимир Путин также призвал Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ. А затем последовало их интервью главному редактору канала RT Маргарите Симоньян.

Комментарии

13

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kryimzdick 16 сентября 2018 | 18:09

Шпилились вчетвером

novyrusich 16 сентября 2018 | 18:26

kryimzdick: А чего тут удивительного?
Сотрудники посольства просто обязаны помогать гражданкам своей страны. Это их работа, между прочим.
Тем более надо помогать вот таким дебильноватым.
ведь они могли и до Солсбери не доехать без посторонней помощи.
А им советовали солсбереЦкий собор со шпилЁм посмотреть.

kryimzdick 16 сентября 2018 | 18:28

novyrusich: Да и где наркоты возьмет настоящий патриот? Не у частника же, не у врага потенциального. Только родное посольство обеспечит.

kottigr1 16 сентября 2018 | 18:28

kryimzdick: Целая групповуха.. Оттянулись ГРУшники на славу..

jjuddgge_ddrredd 16 сентября 2018 | 18:10

Повторно вывешиваю свой актуальный коммент, который до сих пор не устарел. Ибо он носит концептуальный характер.

Власть пошла в разнос, судя по всему. Угрозы Главы Росгвардии (!) - наглядный симптом.
Отравлен Верзилов. Верзилова, этого безобидного пусика за что? Он что, гостайны России врагам выдал? Наоборот, талантливый парень, на финале ЧМ провёл креативную и красивую акцию "Мент вступает в игру" За это? Потому что Путя был на трибуне, это его оскорбило и отомстил? Скрипали, их кот, теперь -пусик.
Пропали бракоделы из ГРУ. Что это? Всё просто.
Ликвидация ликвидаторов. Стандартная процедура у спецслужб и мафии. А поскольку ГРУ=Спецслужба+мафия, то это не должно вызывать ни у кого удивления. Ну кроме местной эховской ботвы,конечно))).
Я накануне говорил, что самым логичным шагом была бы их ликвидация. Прокололись, всё сделали тяп-ляп, задание не выполнено (Скрипаль жив, только несчастный котик умер).
Не удивлюсь, если скоро выяснится, что эти солсберецкие потеющие геи отравились грибами (или попали под поезд, заразились птичьим гриппом и т.д.)

АПДЕЙТ. Посмотрел и послушал фрагментарно Я этих 2-х придурков из ГРУ. Ну и ну! И это ГРУ?? Больше похожи на слесарей-сантехников, у которых руки из жопы растут. Бракоделы, тьфу! ГРУ деградировало, просто стыдно. А чего удивляться? "Каков поп - таков и приход". В качестве попа - ботоксный Путя, в качестве прихода - клоуны из ГРУ...

ЗЫ. Захарова - позор МИДа, эх Лавров, Лавров, карьерный дипломат, солидный и с хорошо поставленной речью Министр. А кругом - одни "Дебилы, бля"(с) Симоньян - стыдобище, как Дима Кисилёв. На их фоне шут Соловьёв - так просто гигант мысли)))
Хе-хе ....

jjuddgge_ddrredd 16 сентября 2018 | 18:12

jjuddgge_ddrredd: Поцреоты засрали Мою почту, упрекают Меня и вопрошают - "На чью мельницу ты воду льёшь?"
Поцреотов- имбецилов не волнует поиск истины. Я же здесь не пропагандой занимаюсь.
Кто отравил Скрипалей - все понимают. Кроме уж совсем слабоумных лицемерных поцреотов. Да, Я презираю демшизу, но поцреоты - намного хуже! Больше вреда для страны именно от них! Демшиза сейчас на обочине полит. жизни, их нет в Правительстве, Администрации Президента. Кто во Власти сейчас, у руля? Выходцы из спецслужб. Всё окружение Пути - гэбистское, гэбисты в Правлениях банков, корпораций.
И?Путя и его окружение погрязли в коррупции, развалили экономику, превратили Россию в страну-изгоя, и кто нанёс больше вреда России? Америка или Путя? Гэбня или ЦРУ?
Ответ - очевиден. Гэбня развалила всё, что можно. Умеют только прессовать болотных хомячкоффф - и больше ничего.
Но поцреоты по-прежнему поклоняются Путе и гэбне. Если не Путя - нет России, да, недоумки ватные? Таких как вы - презираю больше, чем демшизу.
ЗЫ. Майданутых бандерлогофф сегодня оставляю за скобками. Я сегодня добрый. Ну что с них взять? Пусть скачут, жгут покрышки - может им это нравится, бандерлоги же. Украинда - жопа Европы, несчастная страна, население которой мечтает о кружевных труселяххх...хе-хе

unprejudiced 16 сентября 2018 | 18:17

Англосаксы продолжают смешить мир своей неимоверной глупостью и брехливостью!

pipan 16 сентября 2018 | 18:22

unprejudiced: Там у них по Солсбери целая дивизия ФСБ ходила ,а им хоть бы что !) Они походу у хохлов научились , сначала срать ,а уж потом штаны снимать !)

lager23 16 сентября 2018 | 18:24

Сдадут ли жёны секреты предавших их мужей-наркоманов или утешатся тем, что они не совсем гомики, а двухстволки, вот в чём вопрос!

kryimzdick 16 сентября 2018 | 18:29

lager23: Обколются своей марихуаной и...

yralez 16 сентября 2018 | 18:30

Активные пидорасы

cilovit 16 сентября 2018 | 18:33

А говорил что они геи . Вообще то это смахивает больше на то что им нужно было как можно больше засветиться .

patlik 16 сентября 2018 | 18:43

Можно только удивляться идиотизму который раскручивается вокруг данной истории. С одной стороны псевдо геи туристы, с другой фантазеры расследователи. Вполне возможно что скоро окажется что Петров и Бошаров окажутся инопланетянами работающими на ГРУ, а британский сыск раскроет зловещий замысел задуманый ГРУ и инопланетной цивилизацией. Маразм раскручивает спираль событий таким образом, что в скоре все забудут про Скрипалей и будут следить за сюжетом как в мыльной опере.

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