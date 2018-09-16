Генерал МВД не смог проголосовать в Подмосковье, так как бюллетень на его имя выдали другому человеку

С такой же проблемой столкнулась и его теща.

Генерал МВД Борис Фадеев, по его словам, всегда ходит на выборы. Не стало исключением и прошедшее 9 сентября. Как пишет «Новая газета», в единый день голосования бывший начальник Подмосковного ГИБДД с семьей отправился на избирательный участок. Однако там он столкнулся с неожиданным препятствием – об этом рассказала жена Фадеева Марианна:«В четыре часа подъехали на избирательный участок деревни Семенково Сергиево-Посадского района. Подошла получать избирательные бюллетени. Получается так, что нижние две строки уже заполнены. На четыре часа дня супруг и моя мама уже проголосовали давно… женщины, наблюдающие увидали, налетели, журнал стали, естественно, отнимать».

Со слов генерала, он с семьей еще немного постоял у избиркома, однако никаких объяснений так и не дождался. Кроме того, позже он сделал несколько звонков – куда именно не уточняется – однако также безрезультатно. Как отметил Фадеев, паспортные данные – его и тещи – в списках оказались подлинные. Кто проголосовал вместо них и за какого кандидата, судя по всему, так и останется загадкой.

9 сентября по всей стране прошли выборы разных уровней. По данным Мособлизбиркома, серьезных нарушений в Подмосковье, где в том числе выбирали губернатора, зафиксировано не было.