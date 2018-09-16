Генерал МВД не смог проголосовать в Подмосковье, так как бюллетень на его имя выдали другому человеку
С такой же проблемой столкнулась и его теща.
Генерал МВД Борис Фадеев, по его словам, всегда ходит на выборы. Не стало исключением и прошедшее 9 сентября. Как пишет «Новая газета», в единый день голосования бывший начальник Подмосковного ГИБДД с семьей отправился на избирательный участок. Однако там он столкнулся с неожиданным препятствием – об этом рассказала жена Фадеева Марианна:«В четыре часа подъехали на избирательный участок деревни Семенково Сергиево-Посадского района. Подошла получать избирательные бюллетени. Получается так, что нижние две строки уже заполнены. На четыре часа дня супруг и моя мама уже проголосовали давно… женщины, наблюдающие увидали, налетели, журнал стали, естественно, отнимать».
Со слов генерала, он с семьей еще немного постоял у избиркома, однако никаких объяснений так и не дождался. Кроме того, позже он сделал несколько звонков – куда именно не уточняется – однако также безрезультатно. Как отметил Фадеев, паспортные данные – его и тещи – в списках оказались подлинные. Кто проголосовал вместо них и за какого кандидата, судя по всему, так и останется загадкой.
9 сентября по всей стране прошли выборы разных уровней. По данным Мособлизбиркома, серьезных нарушений в Подмосковье, где в том числе выбирали губернатора, зафиксировано не было.
Комментарии11
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meteor1908 16 сентября 2018 | 18:15
Полтергейст проголосовал. За Воробьева.
danko1 16 сентября 2018 | 18:17
meteor1908: А чему этот генерал удивляется?
Он же сам стоит на страже этого беззакония и бандитского режима и винтит тех, кто выступает за честные выборы и Конституцию.
kottigr1 16 сентября 2018 | 18:25
danko1: Генерал МВД не смог проголосовать в Подмосковье, так как бюллетень на его имя выдали другому человеку
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Будет дальше удивляться, выйдет на пенсию лейтенантом...
danko1 16 сентября 2018 | 18:33
kottigr1: Он что, не знал, как победу ЕР и Путину на выборах с его же помощью обеспечивают?
novyrusich 16 сентября 2018 | 18:20
meteor1908: Вот тут промашка, переборщили. (с)
ну не подумали в избиркоме что целый генерал не побрезгует и приедет голосовать.
Да еще и с тещей.
Опозорили генерала перед тещей.
marineru 16 сентября 2018 | 18:16
Эти дуры в избиркоме на пенсию вообще не должны уходить. Сгнить на псевдовыборах - их карма.
tv_victim 16 сентября 2018 | 18:17
"Дуэль! Только дуэль"!
"Тот самый Мюнхаузен".
irinakingsize1 16 сентября 2018 | 18:26
Генерал заплакал и сквозь слезы прошептал:"Всю жизнь я честно проработал гаишником и никогда такого беспредела не было и вот опять.."
glock09 16 сентября 2018 | 18:32
Не могли уж генералу выписать 10 бюллетений. Теперь как бы он кого-нибудь из виновников не вызвал на дуэль.
yralez 16 сентября 2018 | 18:34
А сколько он посадил не тех или не садил тех.
Так что пусть утешится.
nepeanois 16 сентября 2018 | 18:37
ну конечно, это такой секрет полишинеля за кого голосуют "заместители" избирателей