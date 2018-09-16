Представитель КПРФ лидирует во втором туре на выборах губернатора Приморья

Андрей Ищенко набирает 53% — тогда, как его соперник, врио губернатора и «единоросс» Андрей Тарасенко – 44,5%. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома после подсчета больше половины бюллетеней.

По итогам выборов, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, не были выявлены победители губернаторских выборов также во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии. Второй тур в этих регионах пройдет через неделю.



Проблемы партии власти в этих регионах связаны не с конкретными кандидатами, а имеют системный характер, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский.

Подсчет голосов в Приморье в настоящее время продолжается.