Представитель КПРФ лидирует во втором туре на выборах губернатора Приморья
Андрей Ищенко набирает 53% — тогда, как его соперник, врио губернатора и «единоросс» Андрей Тарасенко – 44,5%. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома после подсчета больше половины бюллетеней.
По итогам выборов, которые прошли в единый день голосования 9 сентября, не были выявлены победители губернаторских выборов также во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии. Второй тур в этих регионах пройдет через неделю.
Проблемы партии власти в этих регионах связаны не с конкретными кандидатами, а имеют системный характер, — сказал «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский.
Подсчет голосов в Приморье в настоящее время продолжается.
Комментарии7
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meteor1908 16 сентября 2018 | 18:12
Напомню исторический факт. В 2000 году главой Курской области стал коммунист Михайлов. Через несколько лет он стал секретарём местной организации ЕР, благодаря чему и правит до сих пор. А уж как Зюганов его продвигал на выборах, уж как нахваливал...
anemon 16 сентября 2018 | 18:19
meteor1908: Как бы то ни было - не ЕР!
glock09 16 сентября 2018 | 18:26
anemon: Да, замена чумы на холеру.
anemon 16 сентября 2018 | 18:46
glock09: Хрущев был сталинистом, но потом была оттепель.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 18:39
От нынешних "коммунистов" только название осталось.. Сегодня это мелкобуржуазная партия в "левым" уклоном, играющая на ностальгии по СССР определенной части населения.
parasuk_ 16 сентября 2018 | 18:47
Коммунисты набирают силу, а популяция либерашек стремительно сокращается.
snagging 16 сентября 2018 | 18:50
Для людей на Дальнем Востоке всё равно кто, лишь бы не от Путина. Только болабольство про развитие Приморья. Там не слепые живут. Видят, как развиваются соседи и знают, как ворует путинская власть.