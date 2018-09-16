Митинг против пенсионной реформы состоялся в Петербурге

Акцию согласовали с городскими властями почти в последний момент — до этого официальный Смольный отказывался идти на встречу и ссылался на прорванную трубу, из-за которой проводить митинг на старом месте — у Финляндского вокзала, якобы, было опасно. Но активисты — это депутаты пяти из шести фракций — добились разрешения пройти на место другого митинга, обманутых дольщиков. Это примерно километр. После шествия по тротуарам в сопровождении полиции, митингующие дошли до сада, где стояла сцена.

Первым выступил политик Дмитрий Гудков, который призвал к массовым протестам. Ему сделали замечание и попросили придерживаться темы акции — пенсионной реформы. На это митингующие ответили недовольным гулом и криками о «слитом протесте». Целый ряд оппозиционеров — из местных движений Весна, Время и ряда других даже покинули площадку.

К отставке властей призвал и яблочник Борис Вишневский.

Впрочем, не обошлось и без задержаний. У Финляндского вокзала полиция остановила пару яблочников — без объяснения причин, а также тех, кто во время шествия выходил на проезжую часть. На на месте проведения митинга ОМОН попробовал задержать женщину. Но её удалось отбить.

Несанкционированный митинг «Против пенсионного грабежа» все-таки прошел в Петербурге, несмотря на то, что власти сделали все, чтобы его сорвать. В акции приняло участие незначительное количество людей, так как до последнего никто не знал, состоится ли он, потому что местные власти запугивали массовыми задержаниями. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков, который выступил на митинге.

«Митинг прошел, хотя его пытались сорвать, и в какой-то мере им это удалось. Потому что последние 10 дней даже я до последнего не знал — будет ли митинг, будут выступления или не будут. Потому что власть объявила его несанкционированным, и грозила задержаниями. Поэтому многие, наверное, из-за этого не пришли», — сказал он.

Д.Гудков добавил, что «больших ожиданий» у него от проведения данного мероприятия не было, но значимость этого митинга заключается в том, что на нем впервые собрались представители всей оппозиции.

«Впервые все движения, все политические оппозиционные партии объединились, а это дает надежду, что этот союз и это объединение поможет на муниципальных выборах в следующем году, которые пройдут в Питере. Потому что там разыгрывается 1,5 тысячи мандатов, и шанс, что они объединятся и выдвинут достаточное количество кандидатов, высокий», — подчеркнул политик.

Ровно неделю назад на акции против повышения пенсионного возраста петербургская полиция задержала свыше 600 человек. Часть из них отпустили, других приговорили к арестам, обязательным работам и штрафам за участие в несогласованном с властями мероприятии.