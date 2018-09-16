Митинг против пенсионной реформы состоялся в Петербурге
Акцию согласовали с городскими властями почти в последний момент — до этого официальный Смольный отказывался идти на встречу и ссылался на прорванную трубу, из-за которой проводить митинг на старом месте — у Финляндского вокзала, якобы, было опасно. Но активисты — это депутаты пяти из шести фракций — добились разрешения пройти на место другого митинга, обманутых дольщиков. Это примерно километр. После шествия по тротуарам в сопровождении полиции, митингующие дошли до сада, где стояла сцена.
Первым выступил политик Дмитрий Гудков, который призвал к массовым протестам. Ему сделали замечание и попросили придерживаться темы акции — пенсионной реформы. На это митингующие ответили недовольным гулом и криками о «слитом протесте». Целый ряд оппозиционеров — из местных движений Весна, Время и ряда других даже покинули площадку.
К отставке властей призвал и яблочник Борис Вишневский.
Впрочем, не обошлось и без задержаний. У Финляндского вокзала полиция остановила пару яблочников — без объяснения причин, а также тех, кто во время шествия выходил на проезжую часть. На на месте проведения митинга ОМОН попробовал задержать женщину. Но её удалось отбить.
Несанкционированный митинг «Против пенсионного грабежа» все-таки прошел в Петербурге, несмотря на то, что власти сделали все, чтобы его сорвать. В акции приняло участие незначительное количество людей, так как до последнего никто не знал, состоится ли он, потому что местные власти запугивали массовыми задержаниями. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политик Дмитрий Гудков, который выступил на митинге.
«Митинг прошел, хотя его пытались сорвать, и в какой-то мере им это удалось. Потому что последние 10 дней даже я до последнего не знал — будет ли митинг, будут выступления или не будут. Потому что власть объявила его несанкционированным, и грозила задержаниями. Поэтому многие, наверное, из-за этого не пришли», — сказал он.
Д.Гудков добавил, что «больших ожиданий» у него от проведения данного мероприятия не было, но значимость этого митинга заключается в том, что на нем впервые собрались представители всей оппозиции.
«Впервые все движения, все политические оппозиционные партии объединились, а это дает надежду, что этот союз и это объединение поможет на муниципальных выборах в следующем году, которые пройдут в Питере. Потому что там разыгрывается 1,5 тысячи мандатов, и шанс, что они объединятся и выдвинут достаточное количество кандидатов, высокий», — подчеркнул политик.
Ровно неделю назад на акции против повышения пенсионного возраста петербургская полиция задержала свыше 600 человек. Часть из них отпустили, других приговорили к арестам, обязательным работам и штрафам за участие в несогласованном с властями мероприятии.
Комментарии10
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kottigr1 16 сентября 2018 | 18:08
Смешно слышать когда выходцы из ФСБ - преемницы мясников ЧК-НКВД-КГБ уничтоживших жителей России больше чем кто либо за всю историю её существования, дубасящие женщин и детей на митингах.. рассказывают что надо боятся НАТО...
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 18:13
Ну, прошел и прошел, и забыли уже.
А то что каждая вторая "новость" об этом жалком зрелище...
osinizatorecha 16 сентября 2018 | 18:27
kottigr1: ....дубасящие женщин и детей на митингах.. рассказывают что надо боятся НАТО...
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В каком месте плакать тролль? А НАТО не надо боятся а быть готовым если что по соплям дать любому агрессору вроде США возомнившей себя миссией.
dmast79 16 сентября 2018 | 18:09
Короче, митинговать против пенсионной реформы - это в понимании либерасни "сливать протест".
Ещё бы, сами то либералы как раз ЗА повышение пенсионного возраста, за 60 часовую рабочую неделю, за полную власть коммерсов над своими работниками. Идеал либерала - вообще отменить Трудовой Кодекс. Вся власть Капиталу, как говорится.
Но - народ за этими лозунгами не пойдёт, а может и морду набить. Вот и приходится либералам пытаться мимикрировать и скрепя сердце, объединяться с леваками.
kottigr1 16 сентября 2018 | 18:20
dmast79: Судя по Вашим описаниям.. Считаете Путина - либералом-ортодоксом ?
dmast79 16 сентября 2018 | 18:29
kottigr1: Путин не силён в экономике, и видит что либеральная модель на Западе - работает. Вот он и пытается перетащить эту модель в Россию, в чем, как мне кажется, его главная ошибка. Ибо либеральная экономика всегда будет заточена на обслуживание интересов глобального финансового капитала, а он - на Западе, и интересы Запада неразрывно связаны с интересами Капитала, и наоборот. России в этой схеме места нет, ну кроме сырьевого придатка с ничего не решающим марионеточным правительством. Пытаться изменить эту ситуацию - значит бросить вызов Западу и Капиталу, и вызвать соответствующую их реакцию - что и произошло.
kottigr1 16 сентября 2018 | 18:32
dmast79: либеральная экономика всегда будет заточена на обслуживание интересов глобального финансового капитала
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Работяге пофиг кто будет платить ему зарплату.
dmast79 16 сентября 2018 | 18:46
kottigr1: Ага, только дельцам с уолл-стрит выгодно, что бы работали их заводы, и деньги получали (и тратили) их, американские работяги. Ну, по остачному принципу - работяги Европы. Зачем им конкуренты из России? Потому я и говорю, что наши либералы - это предатели, если их планы реализуются, то в России как в 90-е, работяги будут выброшены на улицу без средств к существованию.
edyatel 16 сентября 2018 | 18:31
kottigr1: kottigr1: А чем он отличается от либералов?
Все они либералы когда за это хорошо платят.
Вы попробуйте отправьте их на пенсию в 60 лет, ни один не уйдёт, вцепятся в свое кресло
и руками и ногами.
Да и народ такой же дурной, требовать надо не сохранения пенсионного возраста, а выравнивания пенсии до их уровня, чтобы она не была в 10 раз меньше.
pipan 16 сентября 2018 | 18:12
Шо ,рыволюция опять прошла мимо !?) Суровые гомячиные протесты !)