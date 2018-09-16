Сборная России заняла 1-е место в общем медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике

Россиянки завоевали 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Наши спортсменки победили во всех индивидуальных дисциплинах. На 2-м месте – сборная Италии, на 3-м – команда Болгарии. Турнир прошел в столице Болгарии.