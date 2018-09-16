Сборная России заняла 1-е место в общем медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике
Россиянки завоевали 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Наши спортсменки победили во всех индивидуальных дисциплинах. На 2-м месте – сборная Италии, на 3-м – команда Болгарии. Турнир прошел в столице Болгарии.
Комментарии3
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sam2018 16 сентября 2018 | 17:45
С каких пор Йехо стало писать что то положительное про Россию?
ukov 16 сентября 2018 | 18:02
sam2018:
Это не про Россию. Это про Винер!
blinorozhiy_chmo 16 сентября 2018 | 18:10
Отлично! Поздравляем!!
"А что там у хохлов?" (с) ;-)!)))!!!))))