В Якутске школьница получила перелом руки во время забега «Кросс наций»
14-летняя девочка рассказала изданию «Саха Дэй», что другие подростки ее сильно толкали, и в какой-то момент она упала. По словам школьницы, в поликлинике она накануне провела четыре часа из-за огромной очереди, поскольку, по ее словам, пострадавших было несколько десятков. Подтверждения этой информации и каких-либо комментариев от официальных лиц пока нет.
Комментарии9
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dmast79 16 сентября 2018 | 17:38
Скоро будут писать, как кого то покусал домашний волнистый попугайчик. В 150-миллионной стране, перелом руки и высасывание из пальца про очереди и "десятки пострадавших" (где, отчего?) - лишь бы не писать про очередной провал антипутинских митингов навальнят?
aisterh 16 сентября 2018 | 18:36
dmast79: Скорее Эхо решило не снимать крестик - возможно краснокожие (якуты) начинают бить бледнолицых (русских)
tunis 16 сентября 2018 | 17:40
Кросс наций по факту был массовой дракой?
dmast79 16 сентября 2018 | 17:55
tunis: Часто ли в драках ломают руки? Выбивают зубы, ломают рёбра, носы, челюсти, наносят ЧМТ, разрывают селезёнку - это да, но руки... да и вряд ли удары 14 -15 летних детей имеют "ломающую" силу.
Так что просто толкнули - упала- очнулась - гипс. У нас в школе такое бывало не раз.
novyrusich 16 сентября 2018 | 18:10
dmast79: Превращать любое соревнование в мордобой чисто русский обычай, и даже скрепа.
как там у Высоцкого про шахматный матч:
обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак.
demosua 16 сентября 2018 | 17:49
Господи, в чем дело-то? Очередь была накануне или после забег
echomazy___etnopamoyka 16 сентября 2018 | 18:02
А ещё, на радость всей йэховской либерастне , два школьника во время этого забега пукнули.
andreyoo 16 сентября 2018 | 18:05
Оп-па! Хомячкам радость. Теперь остаток дня сегодня и пол-дня завтра смаковать будут обычный несчастный случай.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 18:35
Вот если бы она руку сломала тогда, когда пьяная по канавам шаталась - тогда бы "Эхо" на этот случай никакого внимания не обратило бы, ну а уж коли во время забега "Кросс наций" всё случилось - вот тут-то самое и оно.. Да и ещё толкали её, это явно были наймиты "кговавого гежима"..