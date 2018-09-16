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17:32, 16 сентября 2018

В Якутске школьница получила перелом руки во время забега «Кросс наций»

14-летняя девочка рассказала изданию «Саха Дэй», что другие подростки ее  сильно толкали, и в какой-то момент она упала. По словам школьницы, в поликлинике она накануне провела четыре часа из-за огромной очереди, поскольку, по ее словам, пострадавших было несколько десятков. Подтверждения этой информации и каких-либо комментариев от официальных лиц пока нет.

Комментарии

9

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dmast79 16 сентября 2018 | 17:38

Скоро будут писать, как кого то покусал домашний волнистый попугайчик. В 150-миллионной стране, перелом руки и высасывание из пальца про очереди и "десятки пострадавших" (где, отчего?) - лишь бы не писать про очередной провал антипутинских митингов навальнят?

aisterh 16 сентября 2018 | 18:36

dmast79: Скорее Эхо решило не снимать крестик - возможно краснокожие (якуты) начинают бить бледнолицых (русских)

tunis 16 сентября 2018 | 17:40

Кросс наций по факту был массовой дракой?

dmast79 16 сентября 2018 | 17:55

tunis: Часто ли в драках ломают руки? Выбивают зубы, ломают рёбра, носы, челюсти, наносят ЧМТ, разрывают селезёнку - это да, но руки... да и вряд ли удары 14 -15 летних детей имеют "ломающую" силу.
Так что просто толкнули - упала- очнулась - гипс. У нас в школе такое бывало не раз.

novyrusich 16 сентября 2018 | 18:10

dmast79: Превращать любое соревнование в мордобой чисто русский обычай, и даже скрепа.

как там у Высоцкого про шахматный матч:
обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак.

demosua 16 сентября 2018 | 17:49

Господи, в чем дело-то? Очередь была накануне или после забег

echomazy___etnopamoyka 16 сентября 2018 | 18:02

А ещё, на радость всей йэховской либерастне , два школьника во время этого забега пукнули.

andreyoo 16 сентября 2018 | 18:05

Оп-па! Хомячкам радость. Теперь остаток дня сегодня и пол-дня завтра смаковать будут обычный несчастный случай.

abuvgrobu 16 сентября 2018 | 18:35

Вот если бы она руку сломала тогда, когда пьяная по канавам шаталась - тогда бы "Эхо" на этот случай никакого внимания не обратило бы, ну а уж коли во время забега "Кросс наций" всё случилось - вот тут-то самое и оно.. Да и ещё толкали её, это явно были наймиты "кговавого гежима"..

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