Мэр Лондона Садик Хан призвал провести повторный референдум по выходу Великобритании из состава ЕС
В статье для газеты Гардиан он пишет, что через полгода страна может столкнуться либо с плохой сделкой с Брюсселем, либо остаться вовсе без соглашения. Переговоры Лондона и ЕС по условиям Брекзита должны закончиться в ноябре, а в марте начнется переходный период по выходу страны из ЕС, который завершится в конце 2020 года. Ранее премьер-министр Тереза Мэй выступила категорически против второго референдума.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 17:39
А с нашим неугомонным Гарантом-отравителем согласовано?
zztop1960 16 сентября 2018 | 17:47
opiatnovyi63: Гаранту лучше не станет , будет Британия в составе ЕС или нет , ипать его будут и дальше , и даже с большей силой чем в составе ЕС , а ведь портянки так радовались брекзиту , так радовались
condor00 16 сентября 2018 | 17:50
Приводи аргументы и апеллируй с ними к народу. Демократия в действии...
novyrusich 16 сентября 2018 | 17:56
condor00: МЭЙ ПРОТИВ, ПОТОМУ ЧТО В ПЕРВЫЫЙ РАЗ ПОБЕДИЛИ СТОРОННИКИ ВЫХОДА С РАЗНИЦЕЙ В 2%.
А сейчас опросы говорят, что они с треском проиграют.
Англичане уже поняли чем оборачивается этот выход.
Но вообще демократия не предусматривает никаких переголосований без формальных процедурных нарушений при первом голосовании. А их не было.
condor00 16 сентября 2018 | 18:04
novyrusich: Подскажите, пожалуйста, где это такое про демократию.
К сведению: это, в таком случае, всё, что угодно, но это совсем не демократия.
novyrusich 16 сентября 2018 | 18:16
condor00: Где, где?
тама.
Хочешь переголосовать - проводи новфый рефекрендум и готовь екго как положено епо закону. С скамого начала.
Это займет пару лет.
А пока выполняй решение принятое на уже проведенном референдуме.
И в следующий раз думай головой, а не задницей, когда голосуешь.
Это демократия.
condor00 16 сентября 2018 | 18:18
И мы настолько закостенели в своей совковости, что всюду чудится генеральная линия.
И всего чуточку перефразируя: пути народа неисповедимы...
captainobvious 16 сентября 2018 | 18:19
когда нельзя, но очень хочется, то можно (С)
mozhem_povtorit 16 сентября 2018 | 18:33
И повторные выборы мэра лондона. эта обезьяна явно по ошибке их выиграла.