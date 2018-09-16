Мэр Лондона Садик Хан призвал провести повторный референдум по выходу Великобритании из состава ЕС

В статье для газеты Гардиан он пишет, что через полгода страна может столкнуться либо с плохой сделкой с Брюсселем, либо остаться вовсе без соглашения. Переговоры Лондона и ЕС по условиям Брекзита должны закончиться в ноябре, а в марте начнется переходный период по выходу страны из ЕС, который завершится в конце 2020 года. Ранее премьер-министр Тереза Мэй выступила категорически против второго референдума.