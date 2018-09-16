На выборах губернатора Приморья лидирует коммунист Андрей Ищенко

Во втором туре после обработки половины бюллетеней он набирает 52% голосов. Его соперник, врио главы региона, «единоросс» Андрей Тарасенко – 45%. В первом туре, неделю назад, Ищенко набрал почти 27%, а Татарасенко – 46,5%. Второй тур губернаторских выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии, но через неделю.