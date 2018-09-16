На выборах губернатора Приморья лидирует коммунист Андрей Ищенко
Во втором туре после обработки половины бюллетеней он набирает 52% голосов. Его соперник, врио главы региона, «единоросс» Андрей Тарасенко – 45%. В первом туре, неделю назад, Ищенко набрал почти 27%, а Татарасенко – 46,5%. Второй тур губернаторских выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакассии, но через неделю.
Комментарии14
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anemon 16 сентября 2018 | 17:39
Фак ЕР! Ищенко - поздравляю.
vasilevich58 16 сентября 2018 | 17:51
Не велик диапазон пристрастий у российского населения - от бандитов-садистоа, до палачей-коммунистов!
Да здравствует счастливое будущее России!
pna 16 сентября 2018 | 18:07
vasilevich58: ... до либералов - предателей
vasilevich58 16 сентября 2018 | 18:42
pna: Предатели в Кремле сидят!
redrica 16 сентября 2018 | 18:14
vasilevich58:
Коммунисты или нет - в данном случае не важно. Вы просто не видели, что такое этот Тарасенко. Люди хоть сумели правильный выбор сделать - и то хорошо.
dmast79 16 сентября 2018 | 17:41
КПРФ - молодцы, не сбавлять оборотов!
Сталинским курсом - к победе трудового народа!
rihard 16 сентября 2018 | 18:06
dmast79: Сталинским курсом сам пойдешь, в Туруханский край для начала.
redrica 16 сентября 2018 | 17:50
Говорят, что это почти народный подвиг. Этого Тарасенко еще называют пи-тарасенко.
dmast79 16 сентября 2018 | 17:57
redrica: Так тарасенко может ещё и бандера, замаскированная. С этими, которые на -ко - надо быть настороже))
redrica 16 сентября 2018 | 18:10
dmast79:
Я у Камикадзе видела ролик с этим Тарасенко. Он в минуту выговаривает один слог.
dmast79 16 сентября 2018 | 18:17
redrica: Камикадзе это тот, по дому которого разгуливают голые мужики?
Геям верить нельзя, это прирождённые лжецы!
kp6ic 16 сентября 2018 | 18:03
татарасенко, конечно, что-то гениальное. двух слов свзяать не может. когда перед путиным выступал, было стыдно и неловко за него. хотя не удивлюсь, если коммунист такой же.
don_ballon 16 сентября 2018 | 18:09
Охо-хо... Купят коммуниста с потрохами, или финансовую удавку области организуют, а не поможет-посадят как Белых. Думаю, не понадобится. Продажнее коммунистов никого на свете нет. Но фига в кармане у его избирателей нашлась, тем не менее. Это как же паскудно живётся в тех палестинах, что админресурс и вбросы едирастам не помогают...
dmast79 16 сентября 2018 | 18:19
don_ballon: С чего бы плохо в палестинах - если коммунистические или социалистические идеи разделяет более двух третей (а может и больше) граждан России? Вам не приходит в голову объяснить успех КПРФ именно этим?