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17:30, 16 сентября 2018

Британское следствие, по некоторым данным, разыскивает еще двух подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей

Как пишет газета Дейли Миррор со ссылкой на источник, один из них – это врач, он должен был следить, чтобы Александр Петров и Руслан Боширов сами не отравились «Новичком», а второй – куратор операции, который работал в одном из посольств, какой именно страны, не говорится.

Британские власти считают, что бывшего офицера ГРУ и его дочь отравили Петров и Боширов, которые являются сотрудниками российской военной разведки. Сами россияне в интервью RT утверждают, что ездили в Солсбери как туристы.

Комментарии

37

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ura_123 16 сентября 2018 | 17:37

Оказывается что в Солсбери была направлена целая гей-бригада!

alexis_l 16 сентября 2018 | 17:40

ura_123: + врач и куратор уже, практически, гей парад.

traxau_okurka 16 сентября 2018 | 17:41

alexis_l: Во, путинские залупы обосрались на весь мир... Более жидко некуда))))))))))

opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 17:43

traxau_okurka: Между тем , главный Куратор организации покушения из кремля продолжает улыбаться и рассказывать байки о своих рыцарях плаща и кинжала!

edyatel 16 сентября 2018 | 17:59

traxau_okurka: А меня англичане уморили...
Они бы ещё начали искать кто шил шпионскую одежду, обувь, готовил снаряжение, составлял карту передвижений, разрабатывал легенду прикрытия, готовил документы.

beregov_net 16 сентября 2018 | 18:03

edyatel: Почему нет ?

edyatel 16 сентября 2018 | 18:09

edyatel: Надо им самим признаться и выступить с интервью на 1 канале.
Надо бы ещё и учительницу этих кровожадных убийц пригласить, чтобы она рассказала как докатились они до такой жизни.

nikylka 16 сентября 2018 | 18:10

edyatel: Так работают профессионалы.

urza 16 сентября 2018 | 18:11

edyatel: Сейчас им параша подскажет что делать,а то он не только белочек по пьяни ловит и спутники и т.д))Оно всё может ловить.

urza 16 сентября 2018 | 18:07

traxau_okurka: Это называется свяжись с дибилами хохлами,те опозорят весь мир)

nikylka 16 сентября 2018 | 18:16

urza: На зеркало нечего пенять, коли рожа крива.

osinizatorecha 16 сентября 2018 | 17:42

ura_123: Как вас здесь спамит бригада из палаты №6 по сменам. Так и там.

serhio_25__ 16 сентября 2018 | 17:46

ura_123: ""это врач, он должен был следить, чтобы Александр Петров и Руслан Боширов сами не отравились «Новичком»"" - это каким же образом? Чем дальше, тем бриты все больше и больше лепят чушню.

stebinmaku 16 сентября 2018 | 17:47

Кроме врача-инспектором по технике безопасности и охране труда и прораба, там были на всякий случай ещё паталогоанатом, похороная команда и представитель профсоюза с большим соцпакетом для родственников успопших на задании..

ura_123 16 сентября 2018 | 17:50

serhio_25__: Это ты у бритов спрашивай,как,где и с кем веселились твои сопрайдовцы))))

serhio_25__ 16 сентября 2018 | 17:52

ura_123: ""Это ты у бритов спрашивай,"" - т.е. даже ты не можешь сказать, как доктор может защитить от Новичка и в методичке, как на зло, ничего не написано? Сочувствую я вас, такой бред вам приходится зачитывать и защищать.

beregov_net 16 сентября 2018 | 17:53

serhio_25__: Ты интервью с этими солберецкими дебилами видел ? Такие легко могут сами отравиться , попшикают после бритья и песец )

serhio_25__ 16 сентября 2018 | 18:08

beregov_net: Потому что они никакие не агенты спецслужб и т.б. не убийцы.

andreyoo 16 сентября 2018 | 18:10

serhio_25__: это каким же образом? Чем дальше, тем бриты все больше и больше лепят чушню.
-- Интервью Петрова и Васечкина тоже конечно было дешевой импровизацией. Но похоже не менее дешево импровизируют и бриты. Трудно объяснить как исполнители опрыскивая ручку сами остались невредимы, хотя при этом коп осматривавший дом сильно пзже сам чуть дуба не дал. Вот и пришлось в сюжетную линию сего детектива вводить еще доктора.

serhio_25__ 16 сентября 2018 | 18:21

andreyoo: ""Трудно объяснить как исполнители опрыскивая ручку сами остались невредимы"" ну как остались живы, на них же доктор смотрел.

ura_123 16 сентября 2018 | 17:48

ura_123: После возвращения на родину товарищ генерал руководящий операцией назвал нас рукожопыми педерастами. Вот этой версии мы и придерживались когда давали интервью симоняше))))
Из непопавшего в прямой эфир...

novyrusich 16 сентября 2018 | 17:49

ura_123: Судя по дебильному виду "Петровак и Боширова" опасаться за них стоило.
Эти дебилы могли и себя травануть.
Вот и был СОЛСБЕРЕЦКИЙ СОБОР.

zurich_106 16 сентября 2018 | 18:12

ura_123: Они не были в Соборе, вот видео их маршрута, bbc.com/russian/av/media-45526915

anemon 16 сентября 2018 | 17:37

А ВВП можно спросить: они гражданские?

pipan 16 сентября 2018 | 17:38

Какой хороший врач ! Вот бы такого врача наркоману Петрухе Верзилову !)

jamba 16 сентября 2018 | 17:39

Да, точно- врач-проктолог!;)))

vlabumur 16 сентября 2018 | 17:39

"Наговариваете Вы на нашу семью - грех это...",

выходи Маня спасай Россию от позора.

don_ballon 16 сентября 2018 | 17:47

Ежели посольский соучастник и врач-отравитель сдристнут, значит, англы точненько сработали. Ежели не сдристнут, то за ворота амбассадора им выходить нельзя.

edyatel 16 сентября 2018 | 18:02

don_ballon: Завтра все они выступят с интервью на 1 канале

prade 16 сентября 2018 | 17:52

Раньше России боялись. Одно время стали уважать. Теперь Путин превратил Россию в посмешище.

urza 16 сентября 2018 | 18:19

prade: Ты параши из усраины это говорил?Вот где посмешище залезть в вечную долговую яму я за 2й срок его,добивать усраину так до конца надо.

samkos 16 сентября 2018 | 17:59

Россияне прозревают и с возмущением узнают, что на деньги. потраченные на бесполезную "операцию", можно вылечить огромное количество больных детей в стране.

grizzlybear 16 сентября 2018 | 18:02

Готов поверить в любую глупость, ибо если в стране личный охранник становится генералом армии, журналист руководит Роскосмосом, мотарист речного флота курирует спорт и строительство, а в Думе - сплошь спортсмены и артисты, то непрофессионализм может быть где угодно.

sergilio 16 сентября 2018 | 18:06

Это просто тайное сообщество ЗОЖ (здесь отравляют жизнь)

irinakingsize1 16 сентября 2018 | 18:06

Аааааа..вон оно че...Врач - это чтобы после бурной ночи накануне случайно не опохмелились из пузырька? А то на этих любителей готики духов не напасешься.

irinakingsize1 16 сентября 2018 | 18:13

Аахахахахахахахахахахах
Это в какой еще стране за ганстером посылают бригаду санитаров?

irinakingsize1 16 сентября 2018 | 18:18

Помните, Путин рассказывал, что в России геев повышают по службе и награждают медальками. Теперь поняли кого?

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