Британское следствие, по некоторым данным, разыскивает еще двух подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей
Как пишет газета Дейли Миррор со ссылкой на источник, один из них – это врач, он должен был следить, чтобы Александр Петров и Руслан Боширов сами не отравились «Новичком», а второй – куратор операции, который работал в одном из посольств, какой именно страны, не говорится.
Британские власти считают, что бывшего офицера ГРУ и его дочь отравили Петров и Боширов, которые являются сотрудниками российской военной разведки. Сами россияне в интервью RT утверждают, что ездили в Солсбери как туристы.
Комментарии37
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ura_123 16 сентября 2018 | 17:37
Оказывается что в Солсбери была направлена целая гей-бригада!
alexis_l 16 сентября 2018 | 17:40
ura_123: + врач и куратор уже, практически, гей парад.
traxau_okurka 16 сентября 2018 | 17:41
alexis_l: Во, путинские залупы обосрались на весь мир... Более жидко некуда))))))))))
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 17:43
traxau_okurka: Между тем , главный Куратор организации покушения из кремля продолжает улыбаться и рассказывать байки о своих рыцарях плаща и кинжала!
edyatel 16 сентября 2018 | 17:59
traxau_okurka: А меня англичане уморили...
Они бы ещё начали искать кто шил шпионскую одежду, обувь, готовил снаряжение, составлял карту передвижений, разрабатывал легенду прикрытия, готовил документы.
beregov_net 16 сентября 2018 | 18:03
edyatel: Почему нет ?
edyatel 16 сентября 2018 | 18:09
edyatel: Надо им самим признаться и выступить с интервью на 1 канале.
Надо бы ещё и учительницу этих кровожадных убийц пригласить, чтобы она рассказала как докатились они до такой жизни.
nikylka 16 сентября 2018 | 18:10
edyatel: Так работают профессионалы.
urza 16 сентября 2018 | 18:11
edyatel: Сейчас им параша подскажет что делать,а то он не только белочек по пьяни ловит и спутники и т.д))Оно всё может ловить.
urza 16 сентября 2018 | 18:07
traxau_okurka: Это называется свяжись с дибилами хохлами,те опозорят весь мир)
nikylka 16 сентября 2018 | 18:16
urza: На зеркало нечего пенять, коли рожа крива.
osinizatorecha 16 сентября 2018 | 17:42
ura_123: Как вас здесь спамит бригада из палаты №6 по сменам. Так и там.
serhio_25__ 16 сентября 2018 | 17:46
ura_123: ""это врач, он должен был следить, чтобы Александр Петров и Руслан Боширов сами не отравились «Новичком»"" - это каким же образом? Чем дальше, тем бриты все больше и больше лепят чушню.
stebinmaku 16 сентября 2018 | 17:47
Кроме врача-инспектором по технике безопасности и охране труда и прораба, там были на всякий случай ещё паталогоанатом, похороная команда и представитель профсоюза с большим соцпакетом для родственников успопших на задании..
ura_123 16 сентября 2018 | 17:50
serhio_25__: Это ты у бритов спрашивай,как,где и с кем веселились твои сопрайдовцы))))
serhio_25__ 16 сентября 2018 | 17:52
ura_123: ""Это ты у бритов спрашивай,"" - т.е. даже ты не можешь сказать, как доктор может защитить от Новичка и в методичке, как на зло, ничего не написано? Сочувствую я вас, такой бред вам приходится зачитывать и защищать.
beregov_net 16 сентября 2018 | 17:53
serhio_25__: Ты интервью с этими солберецкими дебилами видел ? Такие легко могут сами отравиться , попшикают после бритья и песец )
serhio_25__ 16 сентября 2018 | 18:08
beregov_net: Потому что они никакие не агенты спецслужб и т.б. не убийцы.
andreyoo 16 сентября 2018 | 18:10
serhio_25__: это каким же образом? Чем дальше, тем бриты все больше и больше лепят чушню.
-- Интервью Петрова и Васечкина тоже конечно было дешевой импровизацией. Но похоже не менее дешево импровизируют и бриты. Трудно объяснить как исполнители опрыскивая ручку сами остались невредимы, хотя при этом коп осматривавший дом сильно пзже сам чуть дуба не дал. Вот и пришлось в сюжетную линию сего детектива вводить еще доктора.
serhio_25__ 16 сентября 2018 | 18:21
andreyoo: ""Трудно объяснить как исполнители опрыскивая ручку сами остались невредимы"" ну как остались живы, на них же доктор смотрел.
ura_123 16 сентября 2018 | 17:48
ura_123: После возвращения на родину товарищ генерал руководящий операцией назвал нас рукожопыми педерастами. Вот этой версии мы и придерживались когда давали интервью симоняше))))
Из непопавшего в прямой эфир...
novyrusich 16 сентября 2018 | 17:49
ura_123: Судя по дебильному виду "Петровак и Боширова" опасаться за них стоило.
Эти дебилы могли и себя травануть.
Вот и был СОЛСБЕРЕЦКИЙ СОБОР.
zurich_106 16 сентября 2018 | 18:12
ura_123: Они не были в Соборе, вот видео их маршрута, bbc.com/russian/av/media-45526915
anemon 16 сентября 2018 | 17:37
А ВВП можно спросить: они гражданские?
pipan 16 сентября 2018 | 17:38
Какой хороший врач ! Вот бы такого врача наркоману Петрухе Верзилову !)
jamba 16 сентября 2018 | 17:39
Да, точно- врач-проктолог!;)))
vlabumur 16 сентября 2018 | 17:39
"Наговариваете Вы на нашу семью - грех это...",
выходи Маня спасай Россию от позора.
don_ballon 16 сентября 2018 | 17:47
Ежели посольский соучастник и врач-отравитель сдристнут, значит, англы точненько сработали. Ежели не сдристнут, то за ворота амбассадора им выходить нельзя.
edyatel 16 сентября 2018 | 18:02
don_ballon: Завтра все они выступят с интервью на 1 канале
prade 16 сентября 2018 | 17:52
Раньше России боялись. Одно время стали уважать. Теперь Путин превратил Россию в посмешище.
urza 16 сентября 2018 | 18:19
prade: Ты параши из усраины это говорил?Вот где посмешище залезть в вечную долговую яму я за 2й срок его,добивать усраину так до конца надо.
samkos 16 сентября 2018 | 17:59
Россияне прозревают и с возмущением узнают, что на деньги. потраченные на бесполезную "операцию", можно вылечить огромное количество больных детей в стране.
grizzlybear 16 сентября 2018 | 18:02
Готов поверить в любую глупость, ибо если в стране личный охранник становится генералом армии, журналист руководит Роскосмосом, мотарист речного флота курирует спорт и строительство, а в Думе - сплошь спортсмены и артисты, то непрофессионализм может быть где угодно.
sergilio 16 сентября 2018 | 18:06
Это просто тайное сообщество ЗОЖ (здесь отравляют жизнь)
irinakingsize1 16 сентября 2018 | 18:06
Аааааа..вон оно че...Врач - это чтобы после бурной ночи накануне случайно не опохмелились из пузырька? А то на этих любителей готики духов не напасешься.
irinakingsize1 16 сентября 2018 | 18:13
Аахахахахахахахахахахах
Это в какой еще стране за ганстером посылают бригаду санитаров?
irinakingsize1 16 сентября 2018 | 18:18
Помните, Путин рассказывал, что в России геев повышают по службе и награждают медальками. Теперь поняли кого?