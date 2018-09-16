Участник Pussy Riot Петр Верзилов проходит лечение в одной из клиник Берлина
Издатель «Медиазоны» был доставлен в столицу Германии накануне вечером спецбортом. Это «Эху Москвы» подтвердила его подруга, участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Никульшина добавила, что точный диагноз Верзилову поставят после прохождения всех необходимых процедур. В то же время, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что он был намеренно отравлен. «Это была попытка запугать или убить», — приводит ее слова агентство Reuters.
Комментарии2
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pipan 16 сентября 2018 | 17:13
Вот это нормальный перформанс верзила провернул , учитесь хомячье !)))
andreyoo 16 сентября 2018 | 17:13
За чей счет банкет? Немецкой страховки у Верзилова наверняка нет. Паспорт российский(?) и канадский. Спецборт ... медобслуживание недешевое...
Да и если был отравлен намеренно как сказывает Толоконникова, должны были не отпускать, а дотравить.
И вообще ... никому не кажется, что слишком много недотравленных гэбней как-то? Кара-Мурза, Скрипали - 2 шт., Верзилов ...