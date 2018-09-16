Участник Pussy Riot Петр Верзилов проходит лечение в одной из клиник Берлина

Издатель «Медиазоны» был доставлен в столицу Германии накануне вечером спецбортом. Это «Эху Москвы» подтвердила его подруга, участница Pussy Riot Вероника Никульшина. Никульшина добавила, что точный диагноз Верзилову поставят после прохождения всех необходимых процедур. В то же время, участница Pussy Riot Надежда Толоконникова заявила, что он был намеренно отравлен. «Это была попытка запугать или убить», — приводит ее слова агентство Reuters.