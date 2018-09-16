Поиски виновных в повреждении корабля «Союз» привели к тому, что в корпорации «Энергия» нашли некомпетентных сотрудников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Утверждается, что системных нарушений производства не обнаружено. После проверки, как минимум один работник уволился по собственному желанию, но с чем это связано – не уточнилось. В конце августа на МКС возникла утечка воздуха. Причиной стало просверленное отверстие в прошивке пристыкованного «Союза». По сведениям газеты «Коммерсантъ», спецкомиссия Роскосмоса заподозрила, что это сделали американские космонавты. Позже ряд источников это опровергли.