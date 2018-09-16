Поиски виновных в повреждении корабля Союз привели к тому, что в корпорации Энергия нашли некомпетентных сотрудников
Поиски виновных в повреждении корабля «Союз» привели к тому, что в корпорации «Энергия» нашли некомпетентных сотрудников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Утверждается, что системных нарушений производства не обнаружено. После проверки, как минимум один работник уволился по собственному желанию, но с чем это связано – не уточнилось. В конце августа на МКС возникла утечка воздуха. Причиной стало просверленное отверстие в прошивке пристыкованного «Союза». По сведениям газеты «Коммерсантъ», спецкомиссия Роскосмоса заподозрила, что это сделали американские космонавты. Позже ряд источников это опровергли.
Комментарии4
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begly_ 16 сентября 2018 | 17:13
Примут на работу новых и те уж просверлят как надо - компитентно.
vasilevich58 16 сентября 2018 | 17:15
В заметке не сказано, нашли ли там компетентных?!
begly_ 16 сентября 2018 | 17:18
vasilevich58:
С буровой надо брать компитентных., те недра большим сверлом на пол Земли сверлят.
zloy_sok 16 сентября 2018 | 17:17
Некомпетентное руководство нашло некомпетентных работников...))