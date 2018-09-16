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17:01, 16 сентября 2018

На выборах губернатора в Приморье кандидат от КПРФ опережает действующего главу региона

На выборах губернатора в Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с отрывом более чем в 7 процентов опережает действующего главу региона, единоросса Андрея Тарасенко.

Подсчитали половину бюллетеней. Отрыв Андрея Ищенко от кандидата от партии власти постепенно увеличивается. За кандидата от КПРФ проголосовало почти 52 с половиной процента. Тогда как Андрея Тарасенко поддержало чуть больше 45ти. При этом в самом начале подсчёта голосов действующий глава Приморья резко вырвался вперёд. Впрочем, ситуация быстро изменилась. Местные СМИ отмечают, что Ищенко активно поддерживали жители Владивостока и других городов, где протестные настроения выше. А на стороне действующего губернатора преимущественно сельчане. Второй тур в регионе вызван тем, что ни один из кандидатов – а их сначала было пятеро – неделю назад не набрал больше половины голосов избирателей. Явка сегодня была опять невысокой, хотя и чуть выше чем в прошлое воскресенье. Меньше трети избирателей пришли на участки. Избирком получил 14 жалоб о нарушениях. Несколько претензий направили в правоохранительные органы.

Напомним, что для победы во втором туре кандидат должен набрать простое большинство голосов.

Победители в первом туре также не определились на выборах глав Владимирской области, Хабаровского края и Хакасии. Второй тур выборов в этих регионах пройдет через неделю.

Комментарии

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sasass 16 сентября 2018 | 17:16

Ситуация в мозгах народа меняется -в КПРФ меньше зла получается , чем в самом Кремле...

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