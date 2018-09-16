В Москве задержали более десяти участников «Бессрочного протеста» против пенсионной реформы

На акции в Санкт-Петербурге произошло столкновение демонстрантов с полицией.

По меньшей мере десять человек – участников так называемого «Бессрочного протеста» — задержали полицейские с утра в центре столицы, в парке «Горка». Об этом на горячую линию «ОВД-инфо» сообщили сами активисты. Позже их отпустили без составления протоколов. К 12 часам дня в отделе оставался один человек. Спустя некоторое время портал сообщил о еще одном задержании. На этот раз пятерых участников акции на Пушкинской площади. Ситуация повторилась: всех совершеннолетних отпустили без протоколов, активисты помладше остались ждать родителей.

Жестче действовали силовики в Питере. Там на несогласованной акции «Против пенсионного грабежа» ОМОН применил силу. По данным интернет-издания «Бумага», на мероприятии распылили перцовый газ. По мнению участников, сделал это сотрудник МВД в штатском. Несколько человек были задержаны.

«Бессрочный протест» проходит в ряде российских городов после массовых акций 9 сентября. Тогда по всей стране задержали более тысячи человек.