В московском велопараде, несмотря на дождь, приняли участие около 20 тысяч человек
Об этом сообщили ТАСС в столичном Департаменте транспорта. Участники заезда проехали около тридцати километров по улицам и набережным и финишировали в парке Красная Пресня. Из-за велопарада ряд улиц были перекрыты.
Комментарии7
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dmast79 16 сентября 2018 | 16:43
Странно, что навальноиды упустили шанс примазаться.
А то кричали бы на каждом углу - веселопедисты за навального!
ihtamnet 16 сентября 2018 | 16:51
dmast79: С головой вава?
vasilevich58 16 сентября 2018 | 17:05
Молодцы, велосипедисты!
Я, честно говоря, дождика испугался и не поехал.
begly_ 16 сентября 2018 | 16:57
А куда деваться хоть и дождь, если их туда силком заставили на великах приехать. Бюджетники они а не участники.
vasilevich58 16 сентября 2018 | 17:03
begly_: Ваш идиотизм, портянки, бескраен и бесконечен, как Вселенная!
begly_ 16 сентября 2018 | 17:04
vasilevich58:
Вы лучше скажите, зачот?, дадут ли 11.80?
justlooking 16 сентября 2018 | 17:06
Вот поэтому я никогда и не прощу россиянам. На велопарад 20 тысяч, а против войны с Украиной сколько?
И потом они мне говорят "это все власть, народ тут не при чем".