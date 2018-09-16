Патриарх Грузии Илия II выступил против возможной легализации в стране марихуаны

По его словам, это крайне опасно, поскольку тогда в Грузию приедут наркоманы из других государств. Ранее правительство подготовило законопроект о легализации потребления марихуаны. Его сторонники говорят, что такая мера снизит криминогенную обстановку и увеличит доходы государства.