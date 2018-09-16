Патриарх Грузии Илия II выступил против возможной легализации в стране марихуаны
По его словам, это крайне опасно, поскольку тогда в Грузию приедут наркоманы из других государств. Ранее правительство подготовило законопроект о легализации потребления марихуаны. Его сторонники говорят, что такая мера снизит криминогенную обстановку и увеличит доходы государства.
Комментарии1
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stopkran1969 16 сентября 2018 | 16:42
А опиум для народа должен продаваться исключительно по религиозным рекомендациям