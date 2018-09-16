Суд Воскресенска арестовал на шесть суток активиста, который выступал против строительства мусоросжигательного завода
Суд подмосковного Воскресенска арестовал на шесть суток активиста Алексея Холкина, который выступает против строительства мусоросжигательного завода. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на соцсети. В конце августа местные активисты пришли к главе местной администрации Воскресенского завода Виталию Чехову, чтобы выразить протест против строительства вредного, с их точки зрения, предприятия. 14 сентября Холкин был вызван в полицию. В отношении активиста был составлен протокол об организации массового, одновременного пребывания граждан в общественных местах, что повлекло нарушение общественного порядка.
Комментарии3
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viktorova 16 сентября 2018 | 16:44
Вот мне интересно, сам чехов в Воскресенске живет? Он сам доволен, что мусоросжигающий завод будет рядом с его домом работать? Или за бабки готов себя и своих детей травить?
begly_ 16 сентября 2018 | 17:02
Мусора за 6 суток объяснят этому активисту что такое настоящий мусор и как против него бочку катить.
fantforbarbi 16 сентября 2018 | 17:09
Все это уже было.Антинародная сущность государства во всей своей красе. Садят не воров,не тупых неэффективных бюрократов ,не распоясавшихся силовиков,а простолюдинов. Результат будет тот же. За учебники истории,господа....