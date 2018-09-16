Президенты России и Турции завтра проведут переговоры в Сочи

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, — сообщили в Кремле. Ранее США и их союзники назвали неприемлемым возможное наступление правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации. В Минобороны России заявили, что США готовятся к ракетному удару после провокаций со стороны боевиков.