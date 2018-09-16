Президенты России и Турции завтра проведут переговоры в Сочи
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, — сообщили в Кремле. Ранее США и их союзники назвали неприемлемым возможное наступление правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, которая была объявлена зоной деэскалации. В Минобороны России заявили, что США готовятся к ракетному удару после провокаций со стороны боевиков.
Комментарии5
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y3emen1 16 сентября 2018 | 16:39
как же проведут, когда там клозеты из берегов вышли?
vinidbi 16 сентября 2018 | 16:52
y3emen1: Так ведь дерьмо к дерьму не пристает!!!
wuwer 16 сентября 2018 | 16:52
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опять памидоры становятся подозрительными на вид
Но если мы трубу и дальше будем класть ..то хрен на них
А классно, я многоходовку со сбитым самолётом и расстрелянным лётчиком провёл?
Для 5 долларовых блядей пару лямов и железяку на грудь не жалко,
лишь бы триллионы в карман моих кассиров стабильно текли
begly_ 16 сентября 2018 | 16:59
Загорят в Сочах на бархатном солнце, будут красные, как турецкие помидоры.
Асада бы им туда в компашку., третим.
seryj_wolk 16 сентября 2018 | 17:07
Этот саммит может закончится очередным ножом пониже спины. Турки - не русские своих не бросают и в обиду не дают.