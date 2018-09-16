Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Русских станет сенатором от Подмосковья
Такое решение принял вновь избранный губернатор Андрей Воробьев, который входит в «Единую Россию», — сообщили в правительстве региона.
До этого сенатором от губернатора Подмосковья был однопартиец Воробьева Юрий Липатов. Сенатором от законодательной власти региона является «единоросс» Виктор Абрамов. Ему продлили полномочия.
Комментарии5
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protoukrop 16 сентября 2018 | 16:46
А что там с сенатором от КЧР, сыном газового короля, на которого несколько человек дали показания как на заказчика нескольких политических убийств?
dmast79 16 сентября 2018 | 16:59
КПРФ - удачи!
Сталинским курсом - к Победе трудового народа!
wuwer 16 сентября 2018 | 17:01
))) Ну и чё?
От ярлыка то, сучность не меняется
wattman 16 сентября 2018 | 17:11
Неужели кого-нибудь отравил?!
serjio99 16 сентября 2018 | 17:11
"Сенатор"! Не слишком ли помпезное наименование применяется в отношении членов Совета Федерации, якобы что-то решающих, якобы представляющих население того или иного региона? Надо бы придумать для них какое-нибудь уничижительное название.