Кенийский бегун побил мировой рекорд на Берлинском марафоне
Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию протяженностью чуть больше 42-х километров за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. В мае в рамках рекламной компании Nike он пробежал марафон еще быстрее – чуть больше, чем за два часа. Однако тогда результат официально не засчитали.
Комментарии1
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kazlevich1949 16 сентября 2018 | 16:15
Да уж, это сколько Элиуду Кипчоге допингу надо съесть за раз на такой результат... я таки думаю и нашим легкоатлетам надо признаться всем, что они нетрадиционной сексуальной ориентации или уж ваксой, ваксой? Да уж, что немцу хорошо, то русскому "аллес капут"... а куда деваться с таким Кремлём!