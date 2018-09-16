Кенийский бегун побил мировой рекорд на Берлинском марафоне

Элиуд Кипчоге преодолел дистанцию протяженностью чуть больше 42-х километров за 2 часа 1 минуту и 39 секунд. В мае в рамках рекламной компании Nike он пробежал марафон еще быстрее – чуть больше, чем за два часа. Однако тогда результат официально не засчитали.