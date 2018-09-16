Несколько минут назад в Оренбурге закончился первый из трех сегодняшних матчей 7 тура чемпионата России по футболу

Победу в матче с Оренбургом Зениту принес полузащитник сборной России Александр Ерохин, который забил два мяча еще в первом тайме. Оренбург ответил голом Ойеволе после перерыва, но спасти игру хозяева не смогли. Это была шеста победа клуба в семи матчах. В составе Зенита дебютировал Клаудио Маркизио, который подписал с питерским клубом контракт в качестве свободного агента. До этого Маркизио сыграл почти 400 матчей за туринский Юветнтус. Менее чем через полчаса в Каспийске на поле выйдут Анжи и Краснодар. У горожан есть прекрасная возможность подняться на пятое место в таблице, что и произойдет в случае победы над аутсайдером. В 19 часов по московскому времени Спартак примет на своем поле Ахмат. На игру команду из Чечни выведет бывший спартаковец Рашид Рахимов, который уже тренировал Ахмат и теперь вернулся в клуб после отставки Игоря Ледяхова.

Седьмой тур чемпионата России по футболу закончится завтра матчем Урал – Ростов.