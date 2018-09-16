/На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников/

Это произошло при расследовании причин появления отверстия в корабле «Союз».

Комиссия РКК «Энергия» хотя и не нашла системных проблем производства на предприятии, отдельных работников с низкой компетенцией выделила. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще на минувшей неделе к таким сотрудникам применили некие административные меры, как минимум один человек уволился по собственному желанию. При этом речь не идет о том, что отверстие было просверлено на предприятии. Ранее комиссия нашла свидетельства того, что корабль на этапе сборки обшивки был цел. Тем не менее, низкий уровень компетенции сотрудников мог привести к недостаткам при строительстве конкретного корабля.

Комиссия РКК «Энергия» считает, что отверстие было просверлено еще на Земле – в полугодовой промежуток между выходом аппарата из сборочного цеха и его стартом с Байконура.

Обитатели МКС обнаружили утечку воздуха на станции в конце августа. Они нашли микротрещину в отсеке и заделали ее герметиком.