На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников
Это произошло при расследовании причин появления отверстия в корабле «Союз».
Комиссия РКК «Энергия» хотя и не нашла системных проблем производства на предприятии, отдельных работников с низкой компетенцией выделила. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще на минувшей неделе к таким сотрудникам применили некие административные меры, как минимум один человек уволился по собственному желанию. При этом речь не идет о том, что отверстие было просверлено на предприятии. Ранее комиссия нашла свидетельства того, что корабль на этапе сборки обшивки был цел. Тем не менее, низкий уровень компетенции сотрудников мог привести к недостаткам при строительстве конкретного корабля.
Комиссия РКК «Энергия» считает, что отверстие было просверлено еще на Земле – в полугодовой промежуток между выходом аппарата из сборочного цеха и его стартом с Байконура.
Обитатели МКС обнаружили утечку воздуха на станции в конце августа. Они нашли микротрещину в отсеке и заделали ее герметиком.
Комментарии37
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kazlevich1949 16 сентября 2018 | 16:09
Ну таки если руководить Роскосмосом назначили "дятла"... так что алгоритм капитана Врунгеля работает!
y3emen1 16 сентября 2018 | 16:09
ну, таджики у нас самые квалифицированные
magnus_z 16 сентября 2018 | 16:09
Теперь Рогозина выгонят?..
vinidbi 16 сентября 2018 | 16:20
magnus_z: Путин никогда не признает своих ошибок- так что хряка рогозина наоборот повысят!!!
beregov_net 16 сентября 2018 | 16:31
vinidbi: Надо в прямом смысле запустить его в космос , выше некуда
novyrusich 16 сентября 2018 | 16:55
vinidbi: Хорошо хоть от бреда про американских диверсантов с дрелью отказались.
А то ведь вообще позорище было.
gригорьич 16 сентября 2018 | 16:35
magnus_z: Не. Не выгонят. Заделают герметиком дырку в голове и повысят в должности
dft 16 сентября 2018 | 16:59
gригорьич: А вдруг он сам - герметик?
danko1 16 сентября 2018 | 16:09
Некомпетентных пруд пруди, начиная с кремлевского гопника и повсюду.
А вот компетентных днем с огнем искать надо, когда неучи и тупицы, а теперь уже и их детки, всё в стране захватили.
y3emen1 16 сентября 2018 | 16:12
danko1: некомпетентный, который убеждён, что самый умный, гораздо опаснее обезьяны с гранатой
danko1 16 сентября 2018 | 16:15
y3emen1: Мы в этом 19-ый год убеждаемся.
А еще страшнее, когда этот некомпетентный заявил, что он всё делает правильно и ни о чем не сожалеет, когда всё развалил.
Поэтому развал всюду, когда голова сгнила.
y3emen1 16 сентября 2018 | 16:18
danko1: как же сгнила, когда систематически к мощам да иконам прикладывается
stopkran1969 16 сентября 2018 | 16:24
y3emen1: так это истоки
ura_123 16 сентября 2018 | 16:21
y3emen1: Это Рогозин?
:-)
y3emen1 16 сентября 2018 | 16:23
ura_123: не... рогозин в ногу самозастреляется
perestarok 16 сентября 2018 | 16:17
danko1: "Некомпетентных пруд пруди, начиная с кремлевского гопника и повсюду. "
Сволочь он кремлёвская. По расчётам западных аналитиков Россия должна была развалиться до 2005 года, а этот гад затормозил то, о чём запад мечтал много столетий.
wuwer 16 сентября 2018 | 16:44
perestarok: ))) Так дурость же не предсказуема....мало ли что расчёты показывают..
тут же не учтён фактор дебелизма баранов
Чисто академические расчёты не имеют к реальности никого отношения
Акадэмик не даст соврать
don_ballon 16 сентября 2018 | 17:16
perestarok: Это в методички засажены мифические "западные аналитики"? Хоть одно имя и анализ назови? Да это я так, проформы ради. Не было и пока нет ни одной причины для развала России со времени её образования как суверенного госудаоства в 1991 году. Сказки, лажа и залипуха. Но ваш кремлёвский мечтатель эти причины активно создаёт. Его метод чисто советский: союз на штыках. Это самое хрупкое, что может быть. Пример СССР тому иллюстрацией. Западные аналитики, кстати, даже распад СССР не смогли предсказать и он им там был нужен как в бане пассатижи. Ровно так им нужен распад России-ядерной державы с большим исламским элементом.
viktorova 16 сентября 2018 | 16:12
/На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников/
Хватит стрелочников искать.
Правильно должно звучать:
«На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентного руководителя Роскосмоса.»
wuwer 16 сентября 2018 | 16:23
viktorova: Ну вы чё сразу на Рогозина наехали?
Пусть чел почудить немножко...покажет фас лица
Хуже уже всне будет..ибо некуда
perestarok 16 сентября 2018 | 16:15
"На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников"
Выявили несколько не блатных сотрудников. А так там работают ДОРы, ЛОРы, ЖОРы и СУКИ. Это дети, любовницы, жёны ответственных работников, И Случайно Уцелевшие Квалифицированные Инженеры. СУКИ будут уволены.
croaker 16 сентября 2018 | 16:16
Если на космодроме "Восточный" оказались пустоты (принимала же его компетентная комиссия!), то почему здесь не могли оказаться незамеченные случайные дырки?
ura_123 16 сентября 2018 | 16:23
croaker: ”Случайные” отверстия появились в результата работы дрелью,неуверенной рукой одним из американских участников полёта(с)
Короче,англичанка гадит!
beregov_net 16 сентября 2018 | 16:35
ura_123: Никак не верится в плохое качество сборки ? И это после пустот в новеньком космодроме , после перепутанного припоя , после того как попутали полётное задание при запуске .
Версия с пиндосами самоубийцами это за пределами здравого смысла
wuwer 16 сентября 2018 | 16:18
"Эхо" у вас опять начались блокировки кнопки "ответить"
y3emen1 16 сентября 2018 | 16:20
wuwer: точно, начались, прямо бяда
wuwer 16 сентября 2018 | 16:31
y3emen1: )) А то ..ответно плюнуть не позволяют..а душа горит
Хочется же, чтобы твое слово было последним ( не по жизни конечно) )))
beregov_net 16 сентября 2018 | 16:37
wuwer: попробуй другой браузер , firefox помогает
wuwer 16 сентября 2018 | 17:09
beregov_net: Так я, на нём и сижу )))
А сколько прог для отсечки всяких нехоороших редисок..пол стола заставлено
ura_123 16 сентября 2018 | 16:19
Это видимо следствие создания 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест которые были упомянуты в майских сказках от 2012 года?
leonty 16 сентября 2018 | 16:19
А компетентных они не пробовали поискать? Это, наверное, труднее...
perestarok 16 сентября 2018 | 17:02
leonty: "А компетентных они не пробовали поискать? Это, наверное, труднее..."
Компетентные за 12 тыс. работать не пойдут. В магазине товар раскладывать выгоднее.
a_111111 16 сентября 2018 | 16:22
А как с компетенцией Рогозина?
slawa1940 16 сентября 2018 | 16:26
Рагозин в числе?
jetsam 16 сентября 2018 | 16:28
"выявили некомпетентных сотрудников"
---
ну и что?
это 76% рф.
и выявлять не надо - они сами каждое голосование к урнам с бумажкой приходят.
вот - выявили и расстреляли - другое дело. стало бы меньше.
а так - ну выявили любителя уточек и что? как любил так и любит.
ничего не изменилось.
tks 16 сентября 2018 | 16:41
??? нашли низкую компетенцию у Самого Рогозина??!!
wattman 16 сентября 2018 | 17:05
Какая несправедливость!
Дырку продолбили бакланы, а низкая квалификация оказалась у работников!?