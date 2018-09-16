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16:03, 16 сентября 2018

На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников

Это произошло при расследовании причин появления отверстия в корабле «Союз».

Комиссия РКК «Энергия» хотя и не нашла системных проблем производства на предприятии, отдельных работников с низкой компетенцией выделила. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще на минувшей неделе к таким сотрудникам применили некие административные меры, как минимум один человек уволился по собственному желанию. При этом речь не идет о том, что отверстие было просверлено на предприятии. Ранее комиссия нашла свидетельства того, что корабль на этапе сборки обшивки был цел. Тем не менее, низкий уровень компетенции сотрудников мог привести к недостаткам при строительстве конкретного корабля.

Комиссия РКК «Энергия» считает, что отверстие было просверлено еще на Земле – в полугодовой промежуток между выходом аппарата из сборочного цеха и его стартом с Байконура.

Обитатели МКС обнаружили утечку воздуха на станции в конце августа. Они нашли микротрещину в отсеке и заделали ее герметиком.

Комментарии

37

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kazlevich1949 16 сентября 2018 | 16:09

Ну таки если руководить Роскосмосом назначили "дятла"... так что алгоритм капитана Врунгеля работает!

y3emen1 16 сентября 2018 | 16:09

ну, таджики у нас самые квалифицированные

magnus_z 16 сентября 2018 | 16:09

Теперь Рогозина выгонят?..

vinidbi 16 сентября 2018 | 16:20

magnus_z: Путин никогда не признает своих ошибок- так что хряка рогозина наоборот повысят!!!

beregov_net 16 сентября 2018 | 16:31

vinidbi: Надо в прямом смысле запустить его в космос , выше некуда

novyrusich 16 сентября 2018 | 16:55

vinidbi: Хорошо хоть от бреда про американских диверсантов с дрелью отказались.
А то ведь вообще позорище было.

gригорьич 16 сентября 2018 | 16:35

magnus_z: Не. Не выгонят. Заделают герметиком дырку в голове и повысят в должности

dft 16 сентября 2018 | 16:59

gригорьич: А вдруг он сам - герметик?

danko1 16 сентября 2018 | 16:09

Некомпетентных пруд пруди, начиная с кремлевского гопника и повсюду.
А вот компетентных днем с огнем искать надо, когда неучи и тупицы, а теперь уже и их детки, всё в стране захватили.

y3emen1 16 сентября 2018 | 16:12

danko1: некомпетентный, который убеждён, что самый умный, гораздо опаснее обезьяны с гранатой

danko1 16 сентября 2018 | 16:15

y3emen1: Мы в этом 19-ый год убеждаемся.
А еще страшнее, когда этот некомпетентный заявил, что он всё делает правильно и ни о чем не сожалеет, когда всё развалил.
Поэтому развал всюду, когда голова сгнила.

y3emen1 16 сентября 2018 | 16:18

danko1: как же сгнила, когда систематически к мощам да иконам прикладывается

stopkran1969 16 сентября 2018 | 16:24

y3emen1: так это истоки

ura_123 16 сентября 2018 | 16:21

y3emen1: Это Рогозин?
:-)

y3emen1 16 сентября 2018 | 16:23

ura_123: не... рогозин в ногу самозастреляется

perestarok 16 сентября 2018 | 16:17

danko1: "Некомпетентных пруд пруди, начиная с кремлевского гопника и повсюду. "

Сволочь он кремлёвская. По расчётам западных аналитиков Россия должна была развалиться до 2005 года, а этот гад затормозил то, о чём запад мечтал много столетий.

wuwer 16 сентября 2018 | 16:44

perestarok: ))) Так дурость же не предсказуема....мало ли что расчёты показывают..
тут же не учтён фактор дебелизма баранов
Чисто академические расчёты не имеют к реальности никого отношения
Акадэмик не даст соврать

don_ballon 16 сентября 2018 | 17:16

perestarok: Это в методички засажены мифические "западные аналитики"? Хоть одно имя и анализ назови? Да это я так, проформы ради. Не было и пока нет ни одной причины для развала России со времени её образования как суверенного госудаоства в 1991 году. Сказки, лажа и залипуха. Но ваш кремлёвский мечтатель эти причины активно создаёт. Его метод чисто советский: союз на штыках. Это самое хрупкое, что может быть. Пример СССР тому иллюстрацией. Западные аналитики, кстати, даже распад СССР не смогли предсказать и он им там был нужен как в бане пассатижи. Ровно так им нужен распад России-ядерной державы с большим исламским элементом.

viktorova 16 сентября 2018 | 16:12

/На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников/

Хватит стрелочников искать.

Правильно должно звучать:

«На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентного руководителя Роскосмоса.»

wuwer 16 сентября 2018 | 16:23

viktorova: Ну вы чё сразу на Рогозина наехали?
Пусть чел почудить немножко...покажет фас лица
Хуже уже всне будет..ибо некуда

perestarok 16 сентября 2018 | 16:15

"На ракетно-космическом предприятии «Энергия» выявили некомпетентных сотрудников"

Выявили несколько не блатных сотрудников. А так там работают ДОРы, ЛОРы, ЖОРы и СУКИ. Это дети, любовницы, жёны ответственных работников, И Случайно Уцелевшие Квалифицированные Инженеры. СУКИ будут уволены.

croaker 16 сентября 2018 | 16:16

Если на космодроме "Восточный" оказались пустоты (принимала же его компетентная комиссия!), то почему здесь не могли оказаться незамеченные случайные дырки?

ura_123 16 сентября 2018 | 16:23

croaker: ”Случайные” отверстия появились в результата работы дрелью,неуверенной рукой одним из американских участников полёта(с)
Короче,англичанка гадит!

beregov_net 16 сентября 2018 | 16:35

ura_123: Никак не верится в плохое качество сборки ? И это после пустот в новеньком космодроме , после перепутанного припоя , после того как попутали полётное задание при запуске .
Версия с пиндосами самоубийцами это за пределами здравого смысла

wuwer 16 сентября 2018 | 16:18

"Эхо" у вас опять начались блокировки кнопки "ответить"

y3emen1 16 сентября 2018 | 16:20

wuwer: точно, начались, прямо бяда

wuwer 16 сентября 2018 | 16:31

y3emen1: )) А то ..ответно плюнуть не позволяют..а душа горит
Хочется же, чтобы твое слово было последним ( не по жизни конечно) )))

beregov_net 16 сентября 2018 | 16:37

wuwer: попробуй другой браузер , firefox помогает

wuwer 16 сентября 2018 | 17:09

beregov_net: Так я, на нём и сижу )))
А сколько прог для отсечки всяких нехоороших редисок..пол стола заставлено

ura_123 16 сентября 2018 | 16:19

Это видимо следствие создания 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест которые были упомянуты в майских сказках от 2012 года?

leonty 16 сентября 2018 | 16:19

А компетентных они не пробовали поискать? Это, наверное, труднее...

perestarok 16 сентября 2018 | 17:02

leonty: "А компетентных они не пробовали поискать? Это, наверное, труднее..."

Компетентные за 12 тыс. работать не пойдут. В магазине товар раскладывать выгоднее.

a_111111 16 сентября 2018 | 16:22

А как с компетенцией Рогозина?

slawa1940 16 сентября 2018 | 16:26

Рагозин в числе?

jetsam 16 сентября 2018 | 16:28

"выявили некомпетентных сотрудников"
---
ну и что?
это 76% рф.
и выявлять не надо - они сами каждое голосование к урнам с бумажкой приходят.

вот - выявили и расстреляли - другое дело. стало бы меньше.
а так - ну выявили любителя уточек и что? как любил так и любит.
ничего не изменилось.

tks 16 сентября 2018 | 16:41

??? нашли низкую компетенцию у Самого Рогозина??!!

wattman 16 сентября 2018 | 17:05

Какая несправедливость!
Дырку продолбили бакланы, а низкая квалификация оказалась у работников!?

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