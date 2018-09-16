У отравителей Скрипалей, предположительно, было двое помощников

Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на источник в британском правительстве.

Британские власти разыскивают двух сообщников Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Одного из них в материале The Mirror называют «доктор Новичок» — речь идет о враче, который должен был проследить за тем, чтобы исполнители покушения сами не подверглись действию яда, и оказать им помощь в том случае, если это все же произойдет. Второй сообщник был куратором операции и работал в российском посольстве. Утверждается, что Петров и Боширов встречались с ними после заселения в отель в Лондоне и перед поездкой в Солсбери.

О самих Петрове и Боширове ранее тоже стали известны некоторые новые детали. Как пишет The Daily Mail, на россиян жаловались постояльцы City Stay Hotel, где те останавливались. Один из очевидцев заявил, что предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса». Кроме того, из комнаты сильно пахло марихуаной.

Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли свою причастность к спецслужбам и назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.