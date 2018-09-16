У отравителей Скрипалей, предположительно, было двое помощников
Об этом пишет издание The Mirror со ссылкой на источник в британском правительстве.
Британские власти разыскивают двух сообщников Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Одного из них в материале The Mirror называют «доктор Новичок» — речь идет о враче, который должен был проследить за тем, чтобы исполнители покушения сами не подверглись действию яда, и оказать им помощь в том случае, если это все же произойдет. Второй сообщник был куратором операции и работал в российском посольстве. Утверждается, что Петров и Боширов встречались с ними после заселения в отель в Лондоне и перед поездкой в Солсбери.
О самих Петрове и Боширове ранее тоже стали известны некоторые новые детали. Как пишет The Daily Mail, на россиян жаловались постояльцы City Stay Hotel, где те останавливались. Один из очевидцев заявил, что предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса». Кроме того, из комнаты сильно пахло марихуаной.
Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли свою причастность к спецслужбам и назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.
Комментарии69
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viktorova 16 сентября 2018 | 16:06
Вспомнился анекдот.
Сосед звонит ночью в шумную квартиру. Дверь открывает молодой человек с красными глазами.
- что это у вас происходит? Из вашей квартиры очень громкий смех и воняет жжеными тряпками. Что вы тут делаете?
- Что, что. Тряпки жжём, смеёмся.
kottigr1 16 сентября 2018 | 16:09
viktorova: Англичане откровенно угарают над российскими спецслужбами.. Им известно всё.
za_rodinu_za_stalina 16 сентября 2018 | 16:19
kottigr1: да пока над англией угорают все у кого мозги есть
kottigr1 16 сентября 2018 | 16:21
za_rodinu_za_stalina: Вам бы еще к мозгам и извилин...
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 16:25
Один из очевидцев заявил, что предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса»...
Шлюха украинская была?
semia 16 сентября 2018 | 16:30
А оказывается,что духи "Новичок" шли диппочтой,для подстраховки.И работник Посольства духи передал нашим "Туристам". Ну как не вспомнить и диппочту с 400кг кокаина из Аргентины!
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:32
rpmcmurphy:
Не иначе Дурицкая опустилась до привокзальной проститутки.
kottigr1 16 сентября 2018 | 16:47
rpmcmurphy: Шлюха украинская была?
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Вряд ли.. Россиянки всегда были вне конкуренции.. Об этом даже Путин наслышан. А он в женщинах с пониженной социальной ответственностью знает толк..
Россия занимает первое место в мире по количеству поставляемых на международный рынок секс-рабынь. Об этом заявила постоянный представитель Госдумы в Конституционном суде РФ Елена Мизулина в Санкт-Петербурге на региональной конференции по вопросам борьбы с торговлей людьми. По данным Мизулиной, в основном россиянок поставляют в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Англию, США, Бельгию, Голландию, Китай. Кроме того, есть прецеденты продажи проституток в Финляндию, Израиль и Японию.
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:57
kottigr1:
Могу сказать точно, наши молдавские проститутки самые доступные на территории бСССР, самые дешевые, украинские чуть дороже, а вот русские проститутки простым гастарбайтерам уже не по карману. Но в Британии может иначе.
kottigr1 16 сентября 2018 | 17:02
leonidoff_leonea: Сложно спорить с таким знатоком Как Вы. Не пользуюсь подобными услугами, но судя по цифрам предоставленным ЮНИСЕФ услуги россиянок не так уже и дороги..
По данным ЮНИСЕФ, несовершеннолетняя девственница в Санкт-Петербурге стоит 500 долл. Услуги малолетней проститутки в борделях обеих столиц — от 1500 до 15 000 руб. в зависимости от класса заведения. Оральный секс с “уличными” детьми: от 100 до 500 руб. Половой акт — 200—750 руб., целая ночь — 500—800, в редких случаях — тысяча. Привокзальные дети берут за секс 300 руб. или еду. За видеосъемку, предназначенную для порносайтов, ребенок получает от 400 до 3000 руб. За участие в съемке полового акта — 200 долл. (Между прочим, порносайт приносит владельцу до 30 тыс. долл. в месяц.) В Москве в центре города услуги девочки-проститутки стоят 50—100 долл. за час. На руки проститутка в среднем получает 753 руб. в сутки — остальное забирает сутенер.
Ночь с мальчиком — самое дорогое развлечение в столице: цена доходит до нескольких сотен долларов, если ребенок не старше 14 лет и не наркоман. Средняя цена за секс с 16-летним подростком — 40—50 долларов.
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 17:12
kottigr1:
Украинские проститутки, особенно из Тернополя и Винницы, по словам российских дальнобойщиков, хорошо минет делают.
sagen 16 сентября 2018 | 17:11
rpmcmurphy: Сейчас кое-кто попытается увести разговор в сторону - перевести стрелки от обо**авшихся спецслужб России на проституток. Проститутка, которую могли себе позволить два нищих офицера ГРУ в дешевой гостинице была им под стать, что-нибудь из северной Африки. кстати, проверьте их на СПИД. А вот то. что операция не какая-то проходная, а в ней были задействованы все силовые ведомства и МИД, и все равно провалили - говорит об убогости и этой "отрасли". Конечно, они как и ИГИЛ пытаются присвоить себе все непонятные смерти, приписывая их своим талантам, но вы видели эти таланты сами. Это не новички, они более десяти лет, как минимум в системе, неоднократно ездили по Европе. Вот это и есть те таинственные ниндзя "местной сборки".
mark60n 16 сентября 2018 | 16:43
kottigr1: Вообще то он правНад MI6 угорает вся Великобритания.Для этого достаточно почитать комментарии к новостным лентам в самой Великобритании.
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:47
mark60n:
Все эти комментарии идут прямиком из пригожинских фабрик.
kottigr1 16 сентября 2018 | 16:49
mark60n: Неужели пригоженские пишущие мартышки и форумы в Великобритании успели засрать.. ?
s_a_n_d_r_a 16 сентября 2018 | 16:55
kottigr1:
Они повсюду...
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 17:14
s_a_n_d_r_a:
Сандра, они уже у тебя в трусиках.
На 17 сентября намечена атака десятком миллионов пригожинских троллей по всему миру.
mark60n 16 сентября 2018 | 17:00
kottigr1: Срешь здесь ты.
А вот лично мне понравился комметарий Mi Ca:
Best we invite representatives from the Russian government to view the evidence against them, after all the UK government has invited every man and his dog except the Russians. Is it now policy that is you are accused of a crime you are not allowed to see the evidence against you under the disclosure laws???
kottigr1 16 сентября 2018 | 17:08
mark60n: Спасибо.. Повеселили.. ))))))))))))))
Эту галиматью мог написать только русскоязычный человек, скверно знающий английский язык.. Особенно смешное вот это место: " after all the UK government has invited every man and his dog except the Russians."
Пригожински мартышки наверное со словарями в руках свой бред строчат..
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 17:16
kottigr1:
А может это написал ирландец, завербованный пригожинской фабрикой?
mark60n 16 сентября 2018 | 17:17
kottigr1: Почитай сам как пригожинские мартышки со словарями в руках свой бред строчат..
https://www.thesun.co.uk/news/7268509/
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 17:00
kottigr1:
Пригожин с 1 сентября набрал на учебу еще 20 тыс. троллей, со знанием английского языка. Обучение ведется удаленно, причем более половины "студентов" из англоязычных государств.
kottigr1 16 сентября 2018 | 17:17
leonidoff_leonea: Деньги на ветер... На писанину пригожинских писак уже никто не обращает серьезного внимания...
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 16:56
mark60n: 250 детективов из состава полицейской контртеррористической организации, роют каждый день и что нарыли за это время, где доказательства?
polsan 16 сентября 2018 | 16:24
za_rodinu_za_stalina: сегодня, когда так много стало известно про Сталина, выходить на ЭХО с таким ником и тут рассказывать про мозги, просто смешно! )))
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:50
polsan:
Сегодня России мало Сталина, России нужен уже Сталин в кубе, чтобы вычистить Россию от либеральной заразы, восстановить империю, а то и продвинуться до Ла-Манша.
mazvi_1 16 сентября 2018 | 16:25
za_rodinu_za_stalina:
Плох тот россиянин, который не травил скрипалей )))
//Толпа отравителей: британские СМИ сообщили о двух новых подозреваемых в «деле Скрипалей» 16.09.2018 - 15:49//
gordy 16 сентября 2018 | 16:32
"...предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса». Кроме того, из комнаты сильно пахло марихуаной."
Теперь точно: никакие они не офицеры?
multipulti 16 сентября 2018 | 16:57
gordy: -
Теперь точно: никакие они не офицеры?
////
Некоторые тут задаются вопросом — неужели в ГРУ берут геев? Геев ладно. Вот зачем они берут туда пида@асов?
igorkot____1 16 сентября 2018 | 16:20
kottigr1: Отрезают им бриты хвост по кусочкам.
semia 16 сентября 2018 | 16:25
Ну вот уже и Российское посольство-террористическая организация которая была звеном при применении боевого химоружия в Великобритании
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:37
semia:
Не мешало бы здание российского посольства проверить на наличие нескольких тонн этого Новичка. Этих запасов хватит на все Британские острова, включая мирную Ирландию.
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:35
igorkot____1:
Доктор Новичок, инструктор Дурачок...
Не удивлюсь что скоро Юлия Скрипаль окажется подозреваемой в отравлении Скрипаля и двух английских бомжиков.
zztop1960 16 сентября 2018 | 16:24
kottigr1: ГРУ - ГЕЙ. РУ
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:52
zztop1960:
Ты из этих, из противных?
multipulti 16 сентября 2018 | 16:49
kottigr1: Им известно всё.
////
хвост собаке нужно рубить частями
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 17:02
multipulti:
Дорубятся, что Путин пошлет своих головорезов с фурой Новичка, чтобы вытравить всю англосаксонскую расу.
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 16:49
kottigr1: Только откровенные дибилы верят тому что пишут англичане - по словам отравленного новичком Роули, - духи пролежали у него дома в Эймсбери несколько дней перед тем, как он подарил их своей подруге. За это время Роули успел случайно пролить на себя каплю отравляющего вещества.
Это ж каким же маразматиком надо быть чтоб верить что от капли отравляющего вещества Новичек можно выжить.
Вил Мирзаянов, писал, позднее его слова были подтверждены одним из разработчиков этого соединения. То, чем был отравлен Скрипаль, в его исходной форме — самое мощное химическое оружие на Земле. Оно в пять-восемь раз токсичнее лучшего химоружия, созданного на Западе, VX. Если от VX половина отравленных людей умирает при попадании на кожу 10 миллиграмм, то для веществ из реестра «Новичок» довольно и двух миллиграмм. Миллиграмм - это одна тысячная доля грамма.
Бывший сотрудник ГРУ и впоследствии британский шпион и другие до сих пор живы после атаки самым смертоносным веществом на Земле. Это означает только одно — Скрипаля отравили не российские спецслужбы, потому что яд был изготовлен не по оригинальной рецептуре. Технически это возможно, но не для ФСБ.
Угорают на англичанми которые не могут теперь выкрутиться они ранее объявили: Полиция с самого начала говорила, что 4 марта Скрипали уехали из дома примерно в 9 утра. «Петров» и «Боширов» прибыли в Солсбери днем, около 12. Как они могли отравить Скрипалей? Или у полиции теперь другая версия по поводу передвижения Скрипалей? НЕ смешите народ им все известно.
kottigr1 16 сентября 2018 | 16:56
sedoievgeniy: "по словам отравленного новичком Роули".."За это время Роули успел случайно пролить на себя каплю отравляющего вещества. "
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Вот начиная с этого Вашего места весь остальной Ваш бред можно уже и не читать..
В интервью телеканалу Ай-ти-ви Роули, которого выписали из больницы несколько дней назад, рассказал :
Роули передал упаковку Стерджесс, которая сразу узнала бренд духов, открыла их, побрызгала жидкость на запястья, после чего потерла их друг о друга.
"Видимо так она и заболела. Наверное, так оказался заражен и я, когда я вставлял распылитель во флакон, часть жидкости попала мне на руки, но затем я помыл руки под краном", - добавил он.
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 17:09
kottigr1: Ну нельзя прикидываться таким тупым, неужели откосили от армии и не понимаете что пишете. ОТРАВЛЕНИЕ САМЫМ ОПАСНЫМ В МИРЕ ОТРАЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ, помыл руки и спасся. Обхохочешься над Вами. Читайте экспертов (я уже это писал) Ахмет Узюмджю заявил в интервью The New York Times, что для отравления Скрипалей в Солсбери использовали от 50 до 100 граммов отравляющего вещества А234, или, как его называют на Западе, "Новичок. Его слова вызвали недоумение у экспертов. "Теперь речь идет о дозе в 50-100 грамм. Если бы там было чистое вещество, например, А-234, этого бы точно хватило на все Солсбери. Абсолютно точно. Если бы оно было применено в жидком виде, то это была бы катастрофа со сносом всего поселка", — уверен профессор, доктор химических наук Леонид Ринк.
Наши специалисты конкретнее: «Такой дозы хватит, чтоб половину Лондона отравить — как минимум, — рассказал ФАН Игорь Никулин. — Эта доза примерно рассчитана на 5 млн человек. Даже если за углом дежурила не просто скорая помощь, а целое реанимационное отделение, и то бы не смогли их откачать после такой дозы.
kottigr1 16 сентября 2018 | 17:14
sedoievgeniy: "Новичок - это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги." - химик Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании Новичка.
– Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза – реакция вещества с водой мгновенно возникает. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала, – объяснил он.
– Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был Новичок, то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли. Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах Новичка. Если его бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? – подытожил ученый.
rus095 16 сентября 2018 | 17:01
kottigr1: а что гречка и женщина в красной куртке уже вышли из разряда обвиняемых? Теперь новый тренд в обвинениях?
kottigr1 16 сентября 2018 | 17:11
rus095: Сложно сказать.. Не смотрю на высеры российских СМИ с их гречкой, красными куртками и прочими распятыми мальчиками.. Мне эта галиматья не интересна.
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 17:11
rus095: Впереди обвинение сбежавшего кота он наверняка то же в бригаду чистильщиков входил и в оргиях наверняка участвовал
kp6ic 16 сентября 2018 | 16:10
путинская россия - скрепы очевидны.
protoukrop 16 сентября 2018 | 16:38
kp6ic: Хочется верить в то, что проститутка и марихуана во время выполнения задания были легендой прикрытия, а не показательным уровнем профессионализма и дисциплины нынешнего ГРУ. ))
seryj_wolk 16 сентября 2018 | 16:11
Одним из помощников была проститутка, издававшая громкие стоны, а на самом деле, замешивающая Новичка!
protoukrop 16 сентября 2018 | 16:41
seryj_wolk: Легенда о гомосеках погорела на проститутке. )) "Профессионалы" они конечно высшего пилотажа. Ха-ха... ))
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:54
protoukrop:
ГРУшники на серьезном задании пользуют проституток, курят дурь... Это полный развал диверсионных российских спецслужб, а которым следует полная ликвидация России как государства.
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 17:14
leonidoff_leonea: Нельзя быть таким наивным как дите неразумное, посмотрите как работает ГРУ (вернее их наследники) в Сирии, поэтому не надо про развал того в чем Вы несоображаете.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 16:12
А что если Путин отправил команду боевых гомосеков не отравить Скрипаля, а изнасиловать Его ?..
piterrr 16 сентября 2018 | 16:13
У солсберецких убийц есть как минимум ещё один помощник - это гэбистская холуйня симоньян, которая как только шагнёт на территорию США или какой-то другой страны НАТО должна быть немедленно арестована как соучастник в укрывании международных террористов!...И только двойные стандарты пресловутого запада не позволят совершить это законное задержание...
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:40
piterrr:
У солсберецких убийц есть как минимум ещё один помощник - это гэбистская холуйня симоньян
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Непонятно, почему Симоньян сотрудничает с кремлевской чекистской хунтой, а не с демократическими спецслужбами США, как это делают лучшие люди России, Каспаров, Троицкий, Касьянов, Шендерович...
protoukrop 16 сентября 2018 | 16:49
leonidoff_leonea: Лучшие люди России?? ха-ха... Даже Касьянов? ха-ха... ))) Вы смешите похлеще Петрова с Башировым.
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 17:05
protoukrop:
Тебе, путинская портянка, до Каспарова и до Шендеровича, как до Луны.
Иди, отшлифуй своему вождю зад.
sedoievgeniy 16 сентября 2018 | 17:19
leonidoff_leonea: Да до Каспарова нам далеко, ВЫ всегда воров и взяточников защищаете? Коррупционный скандал, в котором оказался замешан Гарри Каспаров, разразился в начале 2014 года, когда журналисты The New York Times обнаружили и опубликовали договор между Фондом Каспарова и генеральным секретарем ФИДЕ Игнатиусом Леонгом. По этому договору Каспаров практически покупал голоса перед выборами президента ФИДЕ.
Под документами стоят их подписи. 500 тысяч долларов за как минимум 11 голосов от стран азиатского региона обязался предоставить Гари Каспарову теперь уже бывший генсек ФИДЕ сингапурец Леонге. И не только.
"Как и в проекте, Каспаров обещал, после своего избрания, открыть новый офис федерации в Сингапуре, в котором Леонге стал бы руководителем. Соглашение было подписано 31 октября 2013 года Михаилом Ходорковским, исполнительным директор Фонда Каспарова, и Леонге", — сообщала тогда The New York Times.Деньги должны были перечислять на счета Азиатской шахматной академии якобы для обучения детей по 250 тысяч долларов ежегодно в течение четырех лет, начиная с 2013 года.
При этом последний транш в 500 тысяч долларов, и это оговорено специальными условиями, Леонге получил бы, если Каспарову достался пост президента Международной шахматной федерации.
Ну что ответ есть, это не наши газеты а The New York Times. Расказать как ему пинка в ФИде дали.Кстати Теперь Каспаровым могут заняться правоохранительные органы США, ведь платежи шли из Нью-Йорка, где зарегистрирован его фонд.
andreyfilippov 16 сентября 2018 | 16:51
piterrr: > это гэбистская холуйня симоньян, которая как только шагнёт на территорию США ...
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Так немедленно зарегистрируется беженцем и будет просить гринкарту :-)
za_rodinu_za_stalina 16 сентября 2018 | 16:13
речь идет о враче, который должен был проследить за тем, чтобы исполнители покушения сами не подверглись действию яда, и оказать им помощь в том случае, если это все же произойдет
------
господи, какой идиотизм!!!
там комиксов перечитали?
vinidbi 16 сентября 2018 | 16:17
za_rodinu_za_stalina: Вы тварь убогая явно дерьма пригожинского объелись- пртконпили себе ублюдка и палача кровавого на аватару!!!
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:42
vinidbi:
Иногда думаешь, почему сегодня в России столько либеральной мразоты? И понимаешь, что Путин далеко не Сталин.
vinidbi 16 сентября 2018 | 16:49
leonidoff_leonea: И вы ублюдок -палача кровавого славите- явно с головой из-за пьяного рождения у вас гнида сильные проблемы!!!
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 17:08
vinidbi:
Сам дурак...
Сталин нормальных граждан не трогал. Репрессировал только тех, кто симпатизировал Западу и демократии. А Троцкого, устроившего цветную революцию красного розлива, вообще замочил, как американского агента.
igorkot____1 16 сентября 2018 | 16:24
za_rodinu_za_stalina: Почему то идиот всегда видит именно идиотизм и идиотов. Рыбак рыбака как говорится......... )))))) Понимаешь о чем я говорю, za_sralina?
leonidoff_leonea 16 сентября 2018 | 16:45
igorkot____1:
Согласен. Идиот и либерал, слова синонимы.
andreyfilippov 16 сентября 2018 | 16:53
za_rodinu_za_stalina: > господи, какой идиотизм!!!
А Вы верите, что у кремлевского старца еще осталось подобие мозгов? Это не идиотизм, а деменция.
sam2018 16 сентября 2018 | 16:18
БРЕД БРЕДЧЧИЙ !
vinidbi 16 сентября 2018 | 16:23
sam2018: Бред - это ваше случайное по-пьяне явление на свет!!!
vladimir1_57 16 сентября 2018 | 16:29
У отравителей Скрипалей, предположительно, было двое помощников
\\
один стонал всю ночь, изображая шумный секс, второй курил марихуану, пока Петров и Боширов мазали Скрипалей гречкой.
vovan19 16 сентября 2018 | 16:51
Это каким способом врач должен был помочь? Отрезать пальцы и головы, чтобы не опознали?