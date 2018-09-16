Во время проверки в ракетно-космической корпорации «Энергия» не нашли системных проблем на производстве
Речь идет лишь об отдельных недочетах, — сказал источник агентства Интерфакс. Он добавил, что во время проверки нашли сотрудников с низким уровнем компетенции. По его словам, это опосредованно могло привести к проблеме с кораблем «Союз».
В конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха, вызванную микротрещиной в обшивке бытового отсека корабля «Союз». Эксперты пришли к выводу, что отверстие было проделано дрелью.
Комментарии1
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lenin3 16 сентября 2018 | 15:39
"С низким уровнем компетенции..."-это многочисленные родственники и знакомые Хряка Рогозина?)))